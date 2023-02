Không gian đáng sống giữa nội đô cho con trẻ

Ưu tiên hàng đầu của cha mẹ khi chọn nhà

Sinh sống trong căn nhà 3 tầng ở một ngõ nhỏ quận Hoàng Mai (Hà Nội), chị Hoàng Anh (40 tuổi) ngày càng thấy có nhiều bất tiện. Con cái thiếu chỗ chơi, xa trường học và các trung tâm năng khiếu, thiếu không gian xanh để phát triển.

“Lúc mua nhà trong ngõ, vợ chồng tôi chỉ chú trọng đến những yếu tố như giá cả có phù hợp không, có gần trường học của con, nơi đi làm của hai vợ chồng không và quan trọng là nhà đất thì không lo mất giá. Nhưng càng ở càng thấm thía là những yếu tố đó chỉ là một phần nhỏ. Bây giờ tìm nhà, ưu tiên hàng đầu của tôi là có nhiều tiện ích, không gian thích hợp để con có chỗ vui chơi phát triển tư duy và thể chất, nhưng vẫn phải gần trung tâm thành phố để thuận tiện đi lại”, chị Hoàng Anh chia sẻ về tiêu chí mới khi chọn nhà.

Không gian cho trẻ nhỏ là một trong những ưu tiên của cha mẹ khi chọn nhà

Cũng ưu tiên không gian sống cho con như chị Hoàng Anh, nhưng anh Quang Trung (34 tuổi) còn cho rằng, chọn nhà chính là một phương thức đầu tư cho tương lai của con. Chính vì vậy, cùng với những tiện ích vui chơi, anh muốn tổ ấm của mình phải sát kề các cơ sở giáo dục chất lượng, từ bậc trung học cơ sở tới đại học để con thảnh thơi tới trường còn bố mẹ không phải thấp thỏm: con đến trường chưa, đường đi có an toàn không…

Không chỉ chị Hạnh hay anh Trung, ngày nay có rất nhiều phụ huynh đưa các tiện ích sống cho trẻ em trở thành tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn nơi an cư. Theo một khảo sát đã được Batdongsan.com.vn công bố, yếu tố quan trọng nhất đối với việc sở hữu bất động sản hậu Covid-19 của người Việt là ngôi nhà tương lai có khu vui chơi trẻ em hoặc khu học tập (chiếm tới 58%), tiếp sau gồm các tiêu chí nhà gần cây xanh và các khu vực giao thông công cộng.

Những khu vui chơi trẻ em ngay trong không gian sống không chỉ giúp trẻ nhỏ phát triển về thể chất, mà còn mang lại cho các bé cơ hội giao lưu, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, từ đó hình thành những kỹ năng giao tiếp, tương tác xã hội…

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, trẻ nhỏ được vui chơi và sinh hoạt trong không gian rộng rãi, trong lành, gần gũi với thiên nhiên sẽ có sự phát triển về thể lực, trí tuệ và tâm hồn toàn diện hơn. Cùng với đó, trẻ em còn cần được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục có chất lượng để có được sự khởi đầu tốt nhất.

Hanoi Melody Residences – Không gian sống an toàn cho con trẻ

Đặt ra những tiêu chí chọn nhà khắt khe, chị Hoàng Anh và anh Quang Trung đều mất một thời gian dài mới tìm được căn hộ ưng ý. Dự án “lọt mắt xanh” của cả hai anh chị là tổ hợp căn hộ đa tiện ích Hanoi Melody Residences tại Tây Nam Linh Đàm.

“Chọn dự án này, tôi có thể yên tâm về việc học tập cũng như vui chơi của các con. Nơi đây có trường mầm non nội khu và gần nhiều trường học chất lượng, lại đa dạng tiện ích để các con được chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần”, chị Hoàng Anh chia sẻ.

Tại Hanoi Melody Residences, chủ đầu tư tập trung phát triển hệ tiện ích, mang đến trải nghiệm mới mẻ, toàn diện cho trẻ em mọi lứa tuổi. Các bé sẽ có những giờ khám phá, vui chơi thỏa thích với hệ thống gần 20 tiện ích hiện đại trong nội khu như vườn xích đu, công viên trẻ em, vườn thư giãn, đường dạo bộ rợp bóng cây xanh hay chơi bóng rổ, tennis tại khu thể thao đa năng, bơi lội tại hồ bơi rộng hơn 800m2…Tất cả được tính toán kỹ lưỡng theo nhu cầu từng độ tuổi, tạo nền tảng học tập và trải nghiệm thực tế, kết nối các bạn nhỏ với thiên nhiên, với cộng đồng.

Hanoi Melody Residences kiến tạo nhiều không gian cộng đồng cho con trẻ vui chơi, rèn luyện

Vấn đề an ninh, an toàn bên trong dự án cũng được đề cao với hệ thống an ninh 24/7, mạng lưới camera kiểm soát và đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp giúp cha mẹ an tâm cho con chơi đùa.

Ngay tại dự án, những cư dân nhí của Hanoi Melody Residences sẽ được chăm chút với trường mầm non nội khu chất lượng cao. Kế cận là trường tiểu học Chu Văn An, giúp cư dân không phải vất vả tìm kiếm môi trường học lý tưởng cho con em mình. Trong bán kính từ 1km - 5km, phụ huynh có tới hơn 20 trường học với đủ các cấp học từ mẫu giáo tới đại học để chọn lựa.

Ngoài ra, Hanoi Melody Residences còn được bao bọc bởi những cơ sở chăm sóc sức khỏe uy tín như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Vinmec,…

Hanoi Melody Residences được bao quanh bởi hệ thống trường học, bệnh viện uy tín

Với chuỗi tiện ích nội - ngoại khu hoàn chỉnh, các bậc phụ huynh tại Hanoi Melody Residences có thể an tâm lựa chọn cho con trẻ dịch vụ chăm sóc sức khỏe - giáo dục phù hợp và chất lượng nhất, đảm bảo một khởi đầu vững chắc cho tương lai tươi sáng và thành công vượt bậc sau này.