Khám phá bí quyết sở hữu vé chương trình “Bài hát của chúng ta” đang chiếm rating top 1 trên truyền hình

Từ nay đến hết 30/10/2024, khách hàng chi tiêu thẻ thanh toán quốc tế VPBank thỏa mãn điều kiện hoặc tham gia minigame trên fanpage VPBank sẽ nhận ngay quà tặng là vé tham dự chương trình “Our Song - Bài hát của chúng ta”.

Chi tiêu thả ga, nhận vé gặp thần tượng âm nhạc

“Our Song” - chương trình âm nhạc từng làm mưa làm gió tại làng giải trí Hoa ngữ đã chính thức có mặt tại Việt Nam với tên gọi “Bài hát của chúng ta”, do VPBank là nhà tài trợ chính. Đây là không gian nghệ thuật giải trí đa sắc màu với sự kết hợp của nhiều thế hệ nghệ sĩ, thể hiện những bản hit kinh điển được phối mới mang đậm tinh thần âm nhạc hiện đại. Phiên bản Our Song Việt Nam sẽ diễn ra cuộc tranh tài đầy kịch tính giữa các thế hệ ca sĩ tiền bối, gạo cội như Diva Thanh Lam, Thu Minh, Ngọc Anh 3A, Hoàng Hải, Quang Linh, Lương Bích Hữu… cùng các ngôi sao gen Z đang lên của làng nhạc Việt như Khương Hoàn Mỹ (Orange), LyLy, Dương Edward…

Cũng như Our Song Việt Nam "tái sinh" và lan tỏa các bản hit một thời tới khán giả, VPBank đã, đang và sẽ không ngừng làm mới và ra mắt các dòng thẻ hướng tới trải nghiệm đa nhiệm, đa phong cách với tính năng được cá nhân hóa đáp ứng nhu cầu chi tiêu của mọi thế hệ khách hàng. Theo Báo cáo số liệu thẻ 2023 do Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam tổng hợp mới đây, VPBank tiếp tục nắm giữ vị trí dẫn đầu tổng doanh số sử dụng thẻ tín dụng (bao gồm doanh số thanh toán và doanh số rút tiền) đạt trên 152 nghìn tỷ, chiếm 17% thị phần. Vị trí này có được nhờ chiến lược không ngừng đổi mới, cho ra đời nhiều dòng thẻ đáp ứng tối ưu nhu cầu thanh toán của người dùng.

Để có cơ hội tham gia buổi ghi hình trực tiếp "Our Song" tại TP. Hồ Chí Minh, khách hàng có thể tham gia các minigame trên Fanpage của VPBank. VPBank cũng dành tặng 12 cặp vé mỗi tháng cho 12 khách hàng thực hiện đăng ký và đáp ứng đầy đủ các điều kiện của chương trình sớm nhất, bao gồm việc mở mới thẻ ghi nợ quốc tế và đạt tổng giao dịch chi tiêu tối thiểu 100.000 VNĐ. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31/10/2024, mang đến cơ hội không thể bỏ lỡ cho những ai yêu thích âm nhạc và mong muốn có những trải nghiệm độc đáo cùng các thần tượng.

Ưu đãi độc quyền tại duty free cho chủ thẻ VPBank Mastercard

Bên cạnh những ưu đãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ khi chi tiêu trong nước, thẻ tín dụng VPBank Mastercard còn mang đến chương trình ưu đãi độc quyền tại các cửa hàng miễn thuế (duty free) ở nước ngoài, đặc biệt dành cho những khách hàng yêu thích du lịch. Các tín đồ đam mê khám phá sẽ có cơ hội tận hưởng những ưu đãi độc đáo tại Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore, là cơ hội không thể bỏ qua để trải nghiệm mua sắm đẳng cấp và tiết kiệm chi phí khi vi vu đến những điểm đến mơ ước.

Theo đó, chỉ cần mang theo passport và thẻ tín dụng VPBank Mastercard đến Trung tâm thương mại K11 - Shanghai và Shanghai Xiantidi (Trung Quốc), khách hàng sẽ được nhận ngay phiếu giảm giá đến 100 CNY (100 Nhân dân tệ) khi chi tiêu tối thiểu 1000 CNY bằng thẻ tín dụng VPBank Mastercard. Khi mua sắm tại chuỗi cửa hàng bách hóa lớn nhất Thái Lan Central Department Store, khách hàng được nhận ngay phiếu giảm giá lên đến 400 THB (400 baht). Giảm ngay 10.000 KRW (10.000 won) là ưu đãi dành cho chủ thẻ VPBank Mastercard khi phát sinh giao dịch tại Shinsegae Duty Free (Incheon Airport T1, T2 và Myeongdong Store) và Shilla Duty Free (Incheon Airport T1, T2 và Seoul Store).

Tại Nhật Bản, VPBank tặng ưu đãi giảm 8.000 JPY (8.000 Yên) cho khách hàng thanh toán tại Don Quijote và Lotte Duty Free Tokyo Ginza Store. Khách hàng đi du lịch Singapore mua sắm tại The Shilla Duty Free được giảm 30 SGD (30 đô-la Singapore), đặc biệt phải kể đến ưu đãi nâng hạng thẻ thành viên Marina Bay Sands lên hạng Elite trong 12 tháng khi sở hữu thẻ tín dụng VPBank Mastercard, được ưu tiên check in và check out, miễn phí vé vào một số khu bảo tàng, triển lãm, đài quan sát, ưu đãi 10- 15% trên hóa đơn đặt phòng, spa, cửa hàng ăn uống… Chương trình áp dụng đến hết 30/04/2026.

Ngoài ra, khách hàng liên kết thẻ tín dụng VPBank với các ứng dụng thanh toán không chạm Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay và VPPay còn được nhận thêm ưu đãi khi mua sắm, ăn uống tại các cửa hàng tiện lợi, nhà hàng đến ngày 31/12/2024. Cụ thể, hoàn đến 15.000 đồng cho hóa đơn từ 40.000 đồng tại GS25, 7-Eleven, Circle K, hoàn 20.000 đồng cho hóa đơn từ 60.000 đồng tại Thức Coffee, Katinat, Phê La...; hoàn đến 100.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng tại Skechers, Ash,..; hoàn đến 50.000đ cho hóa đơn từ 300.000đ tại The Pizza Company, Papa's Chicken,...