Hội Luật gia Việt Nam quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 28/11, nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025 – 2030, Hội Luật gia Việt Nam đã tiến hành quyên góp ủng hộ nhân dân vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát.

Trước khi tiến hành Đại hội thi đua yêu nước, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tử vong do bão lũ.

Các đại biểu tưởng niệm đồng bào tử vong do bão lũ

Phát động quyên góp, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết những ngày này, đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang phải oằn mình chống chọi, khắc phục hậu quả thiệt hại nặng nề về người và tài sản do các đợt mưa lũ đặc biệt lớn gây ra.

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẩn trương, kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều công điện khẩn chỉ đạo; các địa phương, các lực lượng quân đội, công an đã nhanh chóng triển khai việc cứu dân.

Ngày 22/11/2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã ra Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát động quyên góp

Với truyền thống "Thương người như thể thương thân", "Tương thân tương ái" trong những lúc khốn khó luôn là giá trị quý báu của dân tộc Việt Nam. Mỗi khi nhân dân ta gặp khó khăn, hoạn nạn, tinh thần ấy lại được nhân lên và tỏa sáng. Hơn lúc nào hết, đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang rất cần vòng tay nhân ái, sự động viên kịp thời của đồng bào cả nước.

"Với trách nhiệm, tình cảm và tinh thần đoàn kết của giới Luật gia cả nước trong việc góp phần nhỏ bé của mình để ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt, Thường trực Hội Luật gia Việt Nam phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi toàn thể quý vị đại biểu, khách quý hãy phát huy truyền thống nhân ái, cùng sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn này; giúp bà con có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất và trở lại cuộc sống bình thường", Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết.

Các đại biểu tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

Sau khi kiểm đếm, số tiền quyên góp được ghi nhận là 50.900.000 đồng và sẽ được tổng hợp, gửi đến đồng bào vùng lũ lụt.