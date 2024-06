FE CREDIT nhận chứng chỉ bảo mậtquốc tế PCI DSS 4.0 LEVEL 1 từ FPT IS

Ngày 19/06/2024 tại TP.HCM, Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) tự hào đạt chứng nhận bảo mật PCI DSS 4.0 Level 1, được trao bởi Công ty TNHH FPT IS (FPT IS). Đây là cấp độ cao nhất về tuân thủ bảo mật dữ liệu thẻ, cung cấp sự bảo vệ tối ưu cho dữ liệu khách hàng thông qua các biện pháp và giao thức bảo mật mới nhất, giảm thiểu rủi ro gian lận và truy cập trái phép trong giao dịch thẻ, bao gồm giao dịch trực tuyến và giao dịch tại các địa điểm vật lý.

Bảo mật dữ liệu luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người dùng Việt Nam, thấu hiểu điều đó FE CREDIT đã không ngừng nỗ lực đáp ứng và tuân thủ các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt của tiêu chuẩn PCI DSS để kiện toàn cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và bảo vệ dữ liệu khách hàng một cách chủ động. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn PCI DSS 4.0 của FE CREDIT nhằm nhấn mạnh cam kết của công ty trong hoạt động bảo vệ và duy trì quyền riêng tư thông tin của khách hàng, củng cố sự tin tưởng của khách hàng với các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số.

Ban lãnh đạo FPT IS trao chứng nhận PCI DSS 4.0 – Level 1 đến Ban lãnh đạo FE CREDIT. Ảnh: FE CREDIT

Thời gian qua, FE CREDIT liên tục phát triển sản phẩm thẻ tín dụng, hướng tới mục tiêu trở thành lựa chọn ưu tiên của khách hàng, chứng nhận này là một “mốc son” và là nền tảng trong chiến lược củng cố vị thế dẫn đầu thị trường tài chính tiêu dùng nói chung và thẻ tín dụng nói riêng của FE CREDIT. Sự đầu tư của công ty vào sản phẩm thẻ tín dụng còn thể hiện cam kết với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. FE CREDIT nhận thức được tầm quan trọng của một hệ sinh thái tài chính an toàn và hiệu quả, chính vì thế việc áp dụng tiêu chuẩn PCI DSS 4.0 LeveSl 1 là một bước quan trọng trong quá trình cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tài chính tiêu dùng an toàn và sáng tạo.

Với hơn 4 triệu thẻ đã phát hành (tính đến tháng 5 năm 2024), FE CREDIT trở thành công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam về phát hành thẻ tín dụng. Thông qua việc triển khai PCI DSS, khách hàng có thể mong đợi sự ra mắt của các sản phẩm tài chính tiêu dùng độc đáo, tiện lợi và mang đến cho khách hàng các trải nghiệm sử dụng thẻ tín dụng liền mạch. Trong thời gian tới, FE CREDIT dự kiến ra mắt Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard Góp Dễ dành cho các khách hàng có nhu cầu mua sắm các mặt hàng có giá trị cao.

Chứng nhận PCI DSS 4.0 Level 1 không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ 12 tiêu chí, hơn 300 yêu cầu chi tiết về bảo mật thông tin và quy trình quản lý dữ liệu, đảm bảo 6 nhóm mục tiêu chính. Đối với khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, chứng nhận PCI DSS 4.0 Level 1 đồng nghĩa với việc tăng cường bảo mật, giảm rủi ro gian lận và truy cập trái phép. Thông tin tài chính của khách hàng sẽ được bảo vệ và khách hàng hoàn toàn có thể an tâm sử dụng thẻ tín dụng vì FE CREDIT đã đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về bảo mật dữ liệu.

Ông Yasuhiko Imai - Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên FE CREDIT phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: FE CREDIT

Tại Lễ trao Chứng chỉ Bảo mật Quốc tế PCI DSS 4.0 Level 1 giữa FPT IS và FE CREDIT, ông Yasuhiko Imai – Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên FE CREDIT, nhấn mạnh: “Chính phủ Việt Nam đang tích cực khuyến khích xu hướng giao dịch không dùng tiền mặt. Là công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu về phát hành thẻ tín dụng tại Việt Nam, FE CREDIT có vị thế thuận lợi để thúc đẩy sự chuyển dịch này. Nỗ lực của chúng tôi nhằm đạt được chứng nhận PCI DSS 4.0 Level 1 không chỉ nhằm mục đích bảo vệ sự an toàn của khách hàng, mà còn hỗ trợ quá trình chuyển đổi thanh toán không dùng tiền mặt. FE CREDIT không ngừng nâng cao hệ thống an toàn bảo mật để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời mở rộng quy mô kinh doanh để chiếm lĩnh thị trường. Với chứng chỉ vừa đạt được, FE CREDIT tin rằng khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về tính an toàn và bảo mật khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng của FE CREDIT, đặc biệt là thẻ tín dụng”.

Ông Phan Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Phát triển Kinh doanh FPT IS phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: FE CREDIT

Ông Phan Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Phát triển Kinh doanh FPT IS cũng bày tỏ:“Với nền tảng hợp tác cùng FE CREDIT trong thời gian dài, kết hợp kinh nghiệm chuyển đổi số trong ngành Tài chính - Ngân hàng suốt 30 năm qua, cũng như vị thế là đơn vị được ủy quyền đánh giá chứng nhận tuân thủ PCI DSS (Qualified Security Assessor Company) hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi tự hào cùng FE CREDIT trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam trong ngành nhận chứng chỉ bảo mật mức độ tuân thủ lên mức cao nhất. Trong tương lai, FPT IS cam kết cập nhật các xu hướng mới, các ứng dụng công nghệ, cũng như cùng đối tác và khách hàng kiến tạo “The Next” - giá trị mới, lợi thế cạnh tranh mới, để phát triển bền vững”.

Chứng nhận PCI DSS 4.0 Level 1 là một thành quả đối với FE CREDIT nhằm thể hiện cam kết của công ty trong hoạt động cung cấp các dịch vụ thẻ tín dụng an toàn và tiện lợi, đặc biệt đối sản phẩm Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard Góp Dễ sắp ra mắt trên thị trường. Chứng nhận này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác của công ty với các tổ chức thẻ uy tín hàngg đầu các dự án trong tương lai. Đồng thời, qua đây khẳng định uy tín và vị thế của FPT IS khi là một đơn vị hàng đầu trong việc triển khai các quy trình đánh giá và chứng nhận PCI DSS cho các tổ chức phát hành thẻ. Thời gian tới, FE CREDIT sẽ nỗ lực không ngừng tiếp tục ưu tiên cải tiến quy trình, áp dụng công nghệ mới, củng cố các biện pháp an ninh và cung cấp các dịch vụ tài chính tiêu dùng an toàn và tối ưu trải nghiệm khách hàng.