Chào 2026 – Chào kỷ nguyên vươn mình!

14:07 02/01/2026
Chào 2026 - năm khởi đầu của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của một dân tộc anh hùng. Cả nước đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn thách thức của năm 2025 để cùng bước vào năm mới 2026 với bao điều tốt đẹp và một niêm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng đang ở phía trước.
1-1767337654.jpg

Pháo hoa chào năm mới 2026 tại Hà Nội...

2-1767337668.jpg

... và tại Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: báo Nhân Dân/báo Sài Gòn giải phóng

Năm 2025 khép lại với vai trò của một năm chuẩn bị quan trọng về tư duy phát triển, về thể chế, về các định hướng chiến lược lớn. Bước sang 2026, Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển từ chuẩn bị sang triển khai, từ hoạch định sang tổ chức thực hiện. Những quyết sách lớn được xác lập tại Đại hội XIV sẽ trở thành nền tảng để toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội bước vào chặng đường hành động mới, với mục tiêu nâng cao chất lượng phát triển và năng lực cạnh tranh quốc gia, quốc gia hùng cường và thịnh vượng, người dân ấm no hạnh phúc hơn.

Chính trong bối cảnh đó, 2026 có thể được nhìn nhận như năm khai mở kỷ nguyên vươn mình - kỷ nguyên bắt đầu bằng việc xác lập tầm nhìn nhiệm kỳ mới, và được hiện thực hóa bằng những chuyển động cải cách thực chất ngay từ những ngày tháng đầu tiên.

Vươn mình không phải là một cố gắng mang tính thời điểm. Đó là tâm thế, trạng thái phát triển của một quốc gia khi đã tích lũy đủ nền tảng, đủ trải nghiệm và đủ bản lĩnh để chuyển từ "đi nhanh" sang "đi xa", từ thích ứng với hoàn cảnh sang chủ động kiến tạo tương lai. Sau gần bốn thập kỷ Đổi mới, Việt Nam đang đứng trước thời cơ và vận hội mới.

2026 trước hết là năm khai mở về tư duy phát triển. Tư duy ấy được thể hiện ở sự dịch chuyển rõ nét từ quản lý sang kiến tạo, từ điều hành nặng về mệnh lệnh sang điều hành dựa trên luật lệ, dữ liệu và hiệu quả. Phát triển không còn được hiểu chủ yếu là mở rộng quy mô, mà là nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức bền của nền kinh tế. Đi nhanh vẫn quan trọng, nhưng đi vững, đi bền và đi đúng hướng mới là điều quyết định trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt - phát triển nhanh nhưng phải bền vững, tăng trưởng cao nhưng phải đi cùng ổn định, tiến bộ và công bằng xã hội.

2026 đồng thời là năm khai mở những động lực phát triển mới. Những động lực ấy không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà từ sự cộng hưởng của nhiều trụ cột. Đó là một thể chế tiếp tục được hoàn thiện theo hướng minh bạch, ổn định, lấy hiệu quả và phục vụ phát triển làm thước đo. Đó là khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước trở thành năng lực nền tảng của nền kinh tế, chứ không chỉ là lĩnh vực hỗ trợ.

Cùng với đó là vai trò ngày càng rõ nét của khu vực kinh tế tư nhân, của đội ngũ doanh nhân, trí thức, người lao động sáng tạo- những chủ thể trực tiếp tạo ra của cải vật chất, việc làm và sức sống cho nền kinh tế. Khi các rào cản được tháo gỡ, khi môi trường kinh doanh trở nên minh bạch, công bằng hơn và có thể dự đoán, những nguồn lực đang tiềm ẩn, chưa được phát huy hết trong xã hội sẽ được khơi thông mạnh mẽ hơn, bất kỳ ai có mong muốn, đều có cơ hội để làm giàu, đóng góp vào phát triển đất nước.

Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố những định hướng lớn ấy, tạo ra khuôn khổ chính sách và niềm tin cần thiết để các động lực mới phát huy hiệu quả ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ.

3-1767337668.jpg

Người dân hân hoan chào đón năm mới 2026 - Ảnh: TTXVN

2026 là năm khai mở về niềm tin xã hội. Không có kỷ nguyên phát triển nào có thể hình thành nếu thiếu niềm tin. Niềm tin của người dân vào sự nhất quán, công bằng và hiệu lực của chính sách. Niềm tin của doanh nghiệp vào một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và được bảo vệ bằng pháp luật. Niềm tin của xã hội rằng nỗ lực chân chính sẽ được ghi nhận, sáng tạo sẽ được khuyến khích và cống hiến sẽ được trân trọng.

Chào đón năm 2026, chúng ta cũng ý thức rõ rằng con đường phía trước không chỉ có thuận lợi. Thế giới đang biến động nhanh chóng, khó lường; cạnh tranh chiến lược gia tăng; các thách thức về kinh tế, môi trường và an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp. Nhưng chính trong bối cảnh đó, bản lĩnh của một quốc gia càng được tôi luyện và khẳng định.

Chào 2026 - năm khai mở kỷ nguyên vươn mình của đất nước! Năm 2026 mở ra không chỉ như một mốc thời gian mới, mà như một lời cam kết với tương lai: Cam kết biến những định hướng lớn của nhiệm kỳ mới thành hành động cụ thể, biến khát vọng phát triển thành kết quả có thể đo đếm trong đời sống của nhân dân. Một kỷ nguyên vươn mình được tạo nên bằng sự bền bỉ của cải cách, sự chính trực của điều hành và sự đồng lòng của toàn xã hội.

Lịch sử không hỏi chúng ta đã ước mơ điều gì, mà hỏi chúng ta đã dám làm gì để đạt cho được ước mơ ấy.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

