Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức

13:06 10/11/2025
Với 92,83% đại biểu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao vào sáng nay (10/11).
1-1762754785.jpg

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đại biểu Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chánh án TAND Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Phát biểu nhậm chức sau khi thực hiện nghi lễ tuyên thệ, tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho ông giữ trọng trách mới; cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ cương vị Chánh án TAND Tối cao.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng cam kết sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ trước Quốc hội, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Cùng với cả hệ thống chính trị và các cơ quan tư pháp, tân Chánh án khẳng định sẽ thực hiện được mục tiêu cao nhất là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2-1762754793.jpg

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng cam kết sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ trước Quốc hội, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng hứa sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm của các Chánh án tiền nhiệm, nêu cao vai trò trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu.

Cùng với tập thể, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh sẽ quyết tâm, quyết liệt và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết sẽ tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành, tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình Tòa án ba cấp.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính cũng là nhiệm vụ trọng tâm được tân Chánh án đề cập, để làm cơ sở nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra.

Ông Nguyễn Văn Quảng, 56 tuổi, tiến sĩ Luật, quê Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và đại biểu Quốc hội khóa XV.

Xuất phát từ ngành kiểm sát, ông từng kinh qua nhiều vị trí như Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TPHCM, Phó Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Cuối năm 2019, ông được luân chuyển làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và gần một năm sau được bầu làm Bí thư Thành ủy. Khi Đà Nẵng hợp nhất với Quảng Nam, ông tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới.

Tháng 9/2025, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Trước khi được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

