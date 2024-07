Người dùng rủ nhau chớp cơ hội ngày cuối đặt cọc VinFast VF 5 Plus, nhận ngay màu hot trong tháng 7

Bước sang tháng 7/2024, VF 5 Plus – mẫu “xe quốc dân” nhà VinFast trở nên hấp dẫn hơn bởi diện mạo mới cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn nhất từ trước đến nay, chỉ áp dụng trong 4 ngày đặt cọc từ 7-10/7. Sức nóng thậm chí đang ngày một tăng khi chỉ chưa đầy 24 giờ nữa, 4 ngày vàng đặt cọc sẽ kết thúc.

Tranh thủ chốt cọc ngày cuối để tiết kiệm 30 triệu đồng

Trong ngày cuối của đợt đặt cọc đặc biệt với VF 5 Plus (7-10/7), nhiều khách hàng đang nhanh chân chớp cơ hội có 1-0-2 để hưởng ưu đãi cọc sớm.

Trong đợt mở cọc này, bên cạnh 4 màu sơn cơ bản quen thuộc, VinFast VF 5 Plus được bổ sung thêm 4 tùy chọn màu sơn nâng cao, bao gồm Vàng, Hồng tím, Xanh dương nhạt và Xanh lá nhạt. Để có thể sở hữu 1 trong 4 tùy chọn màu sơn nâng cao, khách hàng sẽ chi thêm 10 triệu đồng. Thậm chí, nếu cảm thấy 8 màu vẫn chưa đủ thỏa mãn chất riêng, chủ xe có thể tự chọn màu sơn bất kỳ theo ý thích với chi phí 20 triệu đồng.

Hình ảnh VF 5 Plus trở nên “hit rần rần” trong những ngày qua

Tuy nhiên, riêng trong 4 ngày đặt cọc đặc biệt, khách hàng mua VinFast VF 5 Plus sẽ được miễn phí lựa chọn màu sơn nâng cao lẫn màu sơn theo ý thích, ngoài ra còn được tặng thêm 10 triệu đồng. Như vậy, khách hàng có thể tiết kiệm tới 30 triệu đồng, dù chỉ bỏ ra 15 triệu đồng tiền cọc xe. Các bản màu hot này sẽ chính thức giao tới tay khách hàng ngay từ cuối tháng 7 này.

“Đối với một mẫu xe có giá bán chưa đến 500 triệu đồng, chỉ riêng ưu đãi về màu sơn đã đủ để VF 5 Plus tạo dấu ấn với khách hàng”, nhân viên tư vấn bán hàng của VinFast tại khu vực TP Hà Nội chia sẻ.

Anh Huỳnh Thanh Nguyên (ngụ quận 5, TP.HCM) rất ấn tượng với những tùy chọn màu sơn có trên VF 5 Plus. “Trong tầm giá dưới 600 triệu đồng, thậm chí là cao hơn, người dùng gần như không thể tìm thấy mẫu xe nào cung cấp đa dạng màu sơn ngoại thất như VF 5 Plus”, anh Nguyên chia sẻ.

Tận hưởng loạt đặc quyền ấn tượng, giá trị tới hơn 80 triệu đồng

VinFast VF 5 Plus được nhiều người dùng đánh giá là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe điện hiện đại, tiết kiệm và tiện nghi. Bởi vậy, ngoài chính sách đặt cọc đặc biệt, loạt ưu đãi mới trong khuôn khổ chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì Tương lai Xanh” của VinFast càng làm tăng thêm sự hấp dẫn của mẫu xe này, khiến cho VF 5 Plus trở thành một lựa chọn không thể bỏ qua trong thị trường ô tô điện hiện nay.

Người dùng “nôn nóng” chờ đến ngày nhận phiên bản màu mới của VF 5 Plus

Trong đó, nổi bật là ưu đãi sạc miễn phí tại các trạm sạc V-GREEN đến hết ngày 1/7/2025, được gửi xe miễn phí (dưới 5 tiếng) và ưu tiên đỗ tại các địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup đến hết ngày 1/7/2026 dành cho toàn bộ chủ xe VinFast, bao gồm VF 5 Plus.

Tính trung bình, nếu trả thẳng, cộng thêm cả ưu đãi khi cọc xe, khách hàng mới có thể tiết kiệm khoản tiền “khủng” lên tới hơn 80 triệu.

Đối với khách hàng là cư dân Vinhomes, hãng xe Việt còn đưa ra ưu đãi gửi xe và sạc điện miễn phí ở các bãi đỗ của Vinhomes trong vòng 2 năm. Nếu cư dân chọn sạc tại nhà, VinFast hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ, đồng thời cấp 900.000 đồng/tháng chi phí sạc đến hết ngày 1/7/2026.

VF 5 Plus có chi phí sử dụng hấp dẫn nhất phân khúc

Thực chất, ngay cả trước khi áp dụng những ưu đãi kể trên, VinFast VF 5 Plus đã là mẫu xe thu hút người tiêu dùng hàng đầu nhờ chi phí sử dụng hấp dẫn nhất phân khúc. Chị Phương Nhi (ngụ tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết từ ngày chuyển sang dùng xe điện VF 5 Plus, chi phí vận hành mỗi tháng chỉ bằng 1/2, thậm chí 1/3 so với thời điểm trước đây dùng xe xăng cùng phân khúc. Những ưu đãi được bổ sung càng khiến khách hàng như chị tiết kiệm thêm số tiền lớn.

“Chính sách quá tốt cho cả khách hàng mới và khách hàng cũ khiến tôi càng thấy chọn VF 5 Plus thật sự là một quyết định đúng đắn”, chị Nhi khẳng định.