MIK Group chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm phiên bản nâng cấp tại phía Tây Hà Nội

Sau thành công của loạt dự án thương hiệu Imperia, MIK Group - nhà phát triển bất động sản uy tín vừa hé lộ thông tin ra mắt phân khu The Victoria – phiên bản nâng cấp nhất thuộc dự án Imperia Smart City.

The Victoria: Phiên bản cao cấp của dự án Imperia Smart City

Theo thông tin từ nhà phát triển bất động sản MIK Group, The Victoria gồm 3 tòa tháp căn hộ, dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng gần 2.000 căn hộ. Ngay từ bản quy hoạch, The Victoria được định vị là phân khúc căn hộ cao cấp ưu việt. Dự án này là phiên bản nâng cấp hoàn hảo của sản phẩm Imperia Smart City do MIK Group phát triển trong đại đô thị phía Tây Hà Nội.

The Victoria sở hữu ví trí đặc biệt, vừa đủ để tách biệt, vừa đủ kết nối dễ dàng với không gian sôi động của đại đô thị thông minh. Nơi mà bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy chốn an cư như nghỉ dưỡng dành cho chính mình.

Cư dân tương tai của The Victoria vừa có thể tiếp cận với các cung đường lớn bằng tuyến phố nội khu, vừa di chuyển thông qua trục đường huyết mạch Lê Trọng Tấn và tương lai là tuyến Metro. Theo tính toán, cư dân tương lai The Victoria chỉ cần 10 phút di chuyển tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 12 phút tới Sân vận động Mỹ Đình và khoảng 15 phút tới các trung tâm quận Cầu Giấy, Thanh Xuân,… Khi tuyến đường sắt đô thị hoàn thiện, khoảng cách này còn tiếp tục được rút gọn. Vị trí đặc biệt của The Victoria cũng giúp cư dân tận hưởng tiện ích của đại đô thị chỉ bằng ít phút di chuyển đường bộ hoặc thông qua hệ thống xe bus điện nội khu.

Phân khu The Victoria sở hữu vị trí đắc địa trong đại đô thị phía Tây

Phân khu The Victoria cũng sở hữu thiết kế độc đáo và tích hợp chuỗi đa tầng tiện ích đẳng cấp vượt trội, thông minh. Lấy cảm hứng từ thác nước hùng vĩ, khởi nguồn cho cảm hứng sống bất tận, The Victoria sẽ mang đến cho cư dân một nhịp sống sang trọng, tiện nghi và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Đó là một không gian mà bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy “nơi an cư của chính mình” giữa muôn nhịp sống hòa quyện cùng nhau. Nơi cư dân tương lai có thể cảm nhận được thanh âm đầy sôi động và chỉ vài bước chân đã có thể chìm đắm trong sự an yên của những khu vườn xanh mát và những thác nước truyền cảm hứng.

Từ nội khu đến mỗi căn hộ tại The Victoria đều được thiết kế tinh tế, tỉ mỉ cùng sự đầu tư mạnh về tiện ích, dịch vụ cao cấp. Nhờ đó mà tại The Victoria, một chuẩn mực sống mới vượt trội được nâng tầm.

Sức hút của mảnh ghép cuối cùng tại đại đô thị

Dự kiến chính thức bung hàng trong tháng 9 này, The Victoria được dự báo là tâm điểm của thị trường Tây Hà Nội. Điều này được lý giải bởi phân khu này hiện thừa hưởng quá nhiều lợi thế của sản phẩm “tạo nhiệt”.

Thiết kế căn hộ The Victoria mang nét sang trọng, hiện đại

Đầu tiên, đây là phân khu được phát triển bởi MIK Group – đơn vị phát triển dự án đã chứng thực sự mát tay thông qua các dự án mang thương hiệu Imperia như: Imperia Garden, Imperia Sky Gadern, Imperia Smart City – The Mirae Park, Imperia Smart City - The Sola Park,… Đặc biệt, sự bắt tay giữa hai nhà phát triển bất động sản uy tín Vingroup và MIK Group với tên tuổi chứng thực thông qua loạt dự án chất lượng là điểm cộng giúp khách hàng và nhà đầu tư có thể yên tâm tin tưởng.

Thứ hai, đây là phiên bản nâng cấp nhất của dòng sản phẩm Imperia Smart City. Điều này thể hiện từ thiết kế không gian sống nội khu đến nội tại các căn hộ đều vượt trội. Đặc biệt, chuỗi tiện ích tại phân khu này cũng được đầu tư hiện đại bậc nhất.

Thứ ba, The Victoria là mảnh ghép cuối cùng của đại đô thị thông minh với nguồn cung khiêm tốn. Đây là cơ hội còn sót lại để trở thành chủ nhân tương lai của khu đô thị thông minh, thụ hưởng chất lượng cuộc sống văn minh và hiện đại.

Bung ra thị trường ở thời điểm này, The Vicoria được kỳ vọng sẽ thỏa “cơn khát” nguồn cung căn hộ ở Hà Nội trong bối cảnh dự án phê duyệt nhỏ giọt. The Victoria cũng hứa hẹn sẽ là nơi thiết lập và nâng tầm những chuẩn mực chất lượng quốc tế với những tiện ích và dịch vụ lần đầu tiên có mặt tại "thành phố phía Tây" để tạo nên giá trị trường tồn, vượt thời gian.