Chuyển đổi số: Chìa khóa chinh phục đỉnh cao

Dịch vụ VCB Digibank của Vietcombank

Tầm nhìn của “người anh cả”

Trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0, chuyển đổi số đã không còn là một trào lưu mà trở thành một xu hướng tất yếu. Nhiều ngân hàng đã xem việc số hóa, phát triển mô hình ngân hàng số là chiến lược trọng tâm, không đơn thuần chỉ là những dự án công nghệ. Trong làn sóng đó, việc chuyển đổi số từ sớm, đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ và bắt trúng nhu cầu của khách hàng sẽ giúp các nhà băng có được lợi thế lớn trên thị trường.

Xác định công nghệ và số hóa là những yếu tố then chốt, quyết định việc duy trì năng lực cạnh tranh, ngay từ năm 2001, Vietcombank đã tiên phong trong cung ứng dịch vụ số cho khách hàng, với việc triển khai phiên bản Internet Banking đầu tiên cho khách hàng cá nhân và hệ thống VCB-Money cho khách hàng tổ chức.

Với nền tảng ứng dụng và hạ tầng cho chuyển đổi số được đầu tư từ nhiều năm trước, Vietcombank đã chuyển đổi phương thức hoạt động đáp ứng với bối cảnh kinh doanh mới một cách nhanh chóng, hiệu quả. Với chiến lược số hóa toàn ngân hàng, từ 2020 Vietcombank đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số, Trung tâm Ngân hàng số.

Một trong những bước chuyển mình đầu tiên và trọng yếu trong quá trình chuyển đổi số của Vietcombank chính là đưa vào vận hành thành công Hệ thống ngân hàng lõi mới (Core Banking Signature) áp dụng từ đầu năm 2020. Hệ thống mở ra khả năng xử lý đa dịch vụ với cơ sở dữ liệu tập trung, tốc độ xử lí giao dịch nhanh và theo thời gian thực 24/7. Có thể nói ngân hàng lõi là hạt nhân trong hệ thống thông tin của một NHTM hiện đại, giúp ngân hàng dễ dàng phát triển sản phẩm dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, quản lý nội bộ hiệu quả và quản trị tốt hơn các rủi ro về thị trường, tín dụng, thanh khoản hay rủi ro tác nghiệp.

Không chỉ quan tâm phát triển hệ thống xử lý giao dịch nghiệp vụ, với mục tiêu giữ vững vị thế ngân hàng số 1 về sự hài lòng của khách hàng, Vietcombank đã chú trọng phát triển các kênh tương tác mới đem đến những trải nghiệm số hiện đại nhất, đáp ứng xu thế của thế hệ khách hàng mới trẻ tuổi yêu công nghệ, cũng như phù hợp với tình hình kinh doanh trong thời kỳ dịch bệnh.

Song song với việc phát triển sản phẩm, các yếu tố bảo mật, an toàn cho khách hàng khi giao dịch trên nền tảng số cũng được Vietcombank đặc biệt chú trọng. VCB Digibank mà Vietcombank cho ra mắt hồi tháng 7/2020, là nền tảng số dành cho khách hàng cá nhân trên cơ sở hợp nhất 2 hệ thống ngân hàng điện tử của Vietcombank là Internet Banking và Mobile Banking. Được trang bị hàng loạt công nghệ xác thực đăng nhập và giao dịch hiện đại như Nhận diện khuôn mặt, Cảm biến vân tay, Push Authentication với nhiều lớp tăng cường bảo mật và tùy chỉnh cho khách hàng, SmartOTP tích hợp, VCB Digibank cung cấp các trải nghiệm liền mạch, thống nhất cho khách hàng trên các phương tiện điện tử như máy tính (PC/Laptop) và thiết bị di động (điện thoại/tablet) với quy mô giao dịch lên tới con số hàng triệu một ngày. Không chỉ đem lại sự thuận tiện nhanh chóng an toàn và bảo mật cho khách hàng, VCB Digibank còn thể hiện sự nhanh nhạy thích ứng của Vietcombank với chủ trương thanh toán không tiếp xúc trong thời kì đại dịch, đáp ứng mục tiêu Chuyển đổi số của Ngân hàng trong thời đại 4.0.

Động lực để bứt phá

Để khẳng định vị trí là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu cả nước về đổi mới công nghệ; ngân hàng đứng đầu ngành ngân hàng tiên phong về ứng dụng tiến bộ khoa học, liên tục trong 10 năm qua, Vietcombank đã mở rộng đầu tư nâng cấp, đổi mới và phát triển hạ tầng công nghệ thông qua việc dành ngân sách đầu tư đủ lớn hàng năm và tăng cường nguồn nhân lực trình độ cao nhằm đảm bảo tính ổn định và sẵn sàng của hệ thống. Vietcombank còn xây dựng được một hệ thống hạ tầng công nghệ bảo mật, hoạt động ổn định và đồng nhất, luôn được kết nối thông suốt với trang thiết bị và giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại. Ở giai đoạn này, Vietcombank cũng đã tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ hơn 50 dự án chuyển đổi nâng cao năng lực quản trị điều hành hướng tới chuẩn mực quốc tế, giúp cải tiến mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, sản phẩm, phát triển các kênh phân phối, quản trị rủi ro hiệu quả như: ALM/FTP/MPA, Basel II, Core Banking, CTOM, ERP, RTOM…

Khu trưng bày của Vietcombank tại Triển lãm Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng, ngày 04/8/2022

Những đổi mới, sáng tạo liên tục trong công cuộc chuyển đổi số đã giúp Vietcombank mang đến nhiều sản phẩm/dịch vụ hiện đại nhất cho khách hàng trên nền tảng ngân hàng số. Đơn cử tháng 11/2021, Vietcombank cho ra đời Dịch vụ Ngân hàng số VCB DigiBiz dành cho khách hàng doanh nghiệp SME. Với mô hình lập và duyệt lệnh đơn giản, linh hoạt cùng với việc sử dụng 2 phương thức xác thực Smart OTP (xác thực thông qua ứng dụng trên điện thoại - được tích hợp ngay trên ứng dụng VCB DigiBiz) và Hard Token (thiết bị vật lý), bộ giải pháp số này mang tới sự tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng. Đáng chú ý, Vietcombank đã phát triển thành công Hệ thống VCB CashUp - Hệ thống thanh toán và quản lý dòng tiền hiện đại, toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý đa tầng, đa phương, phục vụ tổng thể cho cả hệ sinh thái của doanh nghiệp…

Nhờ những dịch vụ tiện ích vượt trội, đến nay, Vietcombank là ngân hàng đứng đầu về quy mô khách hàng trên kênh số với gần 10 triệu khách hàng thường xuyên giao dịch; 98% giao dịch của khách hàng được thực hiện trên các kênh số; trung bình mỗi ngày Vietcombank xử lý hơn 4 triệu giao dịch của khách hàng với giá trị gần 34 nghìn tỷ đồng/ngày.

Đặc biệt, để nâng tầm trải nghiệm mới cho khách hàng,Vietcombank đã triển khai công cụ tương tác trực tiếp với khách hàng để phục vụ và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Theo đó, Vietcombank chính thức ra mắt Trợ lý ảo VCB Digibot trong hoạt động chăm sóc khách hàng trên kênh Website và Fanpage, giúp khách hàng có thêm một kênh hỗ trợ 24/7 hiện đại và thân thiện bên cạnh kênh hotline hiện hữu của ngân hàng.

Với việc triển khai chatbot trên hai kênh thông tin này, thay vì phải đến các điểm giao dịch Vietcombank hoặc gọi đến tổng đài viên chăm sóc khách hàng, khách hàng có thể chat trực tuyến với trợ lý ảo VCB Digibot bằng ngôn ngữ tiếng Việt để được hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin, giải đáp các vướng mắc khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của Vietcombank.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo với chatbot nằm trong chiến lược phát triển ngân hàng số của Vietcombank, mở ra kênh giao tiếp hiện đại, đáp ứng 24/7 nhu cầu của khách hàng, góp phần tự động hóa, giúp gia tăng chất lượng trải nghiệm khách hàng cũng như tăng hiệu ứng tương tác với khách hàng nhanh chóng.

Những nỗ lực không ngừng của Vietcombank trong hành trình số hóa đã đem lại quả ngọt cho ngân hàng thể hiện qua những giải thưởng danh giá mà các tổ chức uy tín trong và ngoài nước công nhận. Có thể điểm qua một số Giải thưởng tiêu biểu như: Giải thưởng Ứng dụng ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam năm 2020 do Tạp chí tài chính uy tín hàng đầu châu Á The Asian Banker bình chọn; Giải thưởng Sao Khuê Tháng 4/2021 dành cho ứng dụng VCB Digibank trong lĩnh vực kế toán tài chính; tháng 12/2021, ứng dụng Ngân hàng số VCB Digibank của Vietcombank tiếp tục vinh dự nhận Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2021 dành cho hạng mục Sản phẩm – Giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức; tháng 4/2022, VCB DigiBiz nhận giải thưởng Sao khuê do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) trao tặng. Và gần đây nhất vào tháng 03/2022, The Asian Banker đã trao tặng Vietcombank giải thưởng Dịch vụ Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam.

Có thể nói, việc tiên phong triển khai chuyển đổi số không chỉ góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu hàng đầu của Vietcombank mà còn minh chứng cho những cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trong việc phát triển, cải tiến sản phẩm những năm qua, từ đó tạo dựng được niềm tin của khách hàng và công chúng.

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 của Đại hội Đảng XIII đã khẳng định: Phát triển chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số là bước đi tất yếu, là bệ phóng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Trên tinh thần đó, trong Đề án Chiến lược phát triển Ngân hàng Ngoại thương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Vietcombank cũng đã xác định rõ “Ngân hàng số là xu hướng không thể đảo ngược và là tương lai của ngân hàng”, vì thế, trong giai đoạn này, Vietcombank quyết tâm đứng đầu về ngân hàng số với các mục tiêu: số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ số lớn nhất; tỷ lệ giao dịch trên kênh số lớn nhất; đứng đầu về hiệu quả vận hành; nền tảng hạ tầng số hiện đại nhất. Từ đó, tạo sức bật để chinh phục những thành công mới, duy trì vị thế dẫn đầu của Vietcombank không chỉ trong khu vực mà cả trên thế giới./.