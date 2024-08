Capella Hanoi lọt Top 20 khách sạn trong thành phố tốt nhất châu Á năm 2024

Khách sạn Capella Hanoi của tập đoàn Sun Group là một trong hai đại diện Việt Nam được Travel + Leisure vinh danh trong “Top 20 khách sạn trong thành phố tốt nhất châu Á” trong khuôn khổ giải thưởng thường niên World’s Best Awards.

World’s Best Awards là một trong những giải thưởng uy tín nhất trong ngành khách sạn toàn cầu. Hơn 186.000 độc giả của tạp chí Travel + Leisure tham gia khảo sát để chọn ra những khách sạn chất lượng nhất trên khắp thế giới. Bên cạnh các tiêu chí phòng/ tiện nghi, vị trí và dịch vụ, chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ nhấn mạnh trải nghiệm ẩm thực và văn hóa địa phương độc đáo của các khách sạn được vinh danh trong danh sách năm nay.

Cùng đạt điểm số 96,6/100 từ hơn 700.000 phiếu bầu, Capella Hanoi và Sofitel Legend Metropole Hanoi trở thành hai đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại giải thưởng danh giá này.

Khách sạn Capella Hanoi tọa lạc tại số 11 đường Lê Phụng Hiểu trong lòng phố cổ

Tạp chí danh tiếng Travel + Leisure gọi khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn Sun Group là “một cung điện nghệ thuật”, đồng thời, giới thiệu Capella Hanoi đến hàng trăm nghìn độc giả trên khắp thế giới như một điểm đến sang trọng trong lòng thành phố thủ đô của Việt Nam. Khách sạn gồm 47 phòng tọa lạc tại Khu Phố Cổ, gần Hồ Hoàn Kiếm, với thiết kế gợi nên vẻ đẹp cổ kính của Nhà Hát Lớn Hà Nội lịch sử chỉ cách đó vài dãy nhà, có vị trí thuận lợi gần các điểm tham quan hàng đầu của Hà Nội và cung cấp dịch vụ xuất sắc, những tùy chọn ẩm thực tinh tế, và trải nghiệm spa thư giãn.

Capella Hanoi gợi vẻ đẹp cổ kính của Nhà Hát Lớn Hà Nội

Không chỉ nhận được đánh giá cao từ Travel + Leisure, từ khi khai trương vào năm 2020, khách sạn Capella Hanoi đã nhanh chóng khẳng định vị thế với những giải thưởng và công nhận từ các tổ chức du lịch uy tín toàn cầu khác. “Giải Oscar của ngành du lịch thế giới” World Travel Awards vinh danh đây là “Khách sạn Boutique sang trọng hàng đầu Châu Á năm 2023”, tạp chí cho các tín đồ du lịch sành sỏi DestinAsian xướng tên Capella Hanoi là “Khách sạn trong thành phố tốt nhất Việt Nam 2024”. Khách sạn còn là điểm đến yêu thích của nhiều ngôi sao quốc tế khi đến Việt Nam. Gần đây nhất là nhóm nhạc nữ đình đám BlackPink trong chuyến lưu diễn tại Hà Nội.

Thiết kế mang phong cách kiến trúc Art Nouveau và Art Deco

Royal Opera Suite mang tên Scheherazade trong câu chuyện Nghìn lẻ một đêm

Capella Hanoi được thiết kế bởi kiến trúc sư tài hoa Bill Bensley, và mang phong cách kiến trúc Art Nouveau và Art Deco, tái hiện không gian xa hoa của những lữ quán dành cho các nghệ sĩ và nhà soạn nhạc nổi tiếng trong thời kỳ hoàng kim của opera những năm 1920. Mỗi chi tiết trong khách sạn đều gây ấn tượng mạnh, với 47 căn phòng được đặt tên theo các diễn viên, ca sĩ và nhà biên kịch nổi tiếng như Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Lina Cavalieri hay các vở opera danh tiếng như Madama Butterfly, Turandot và Scheherazade.

Bể bơi trong khách sạn Capella Hanoi

Mỗi căn phòng đều sở hữu thiết kế tinh xảo

Mỗi phòng trưng bày các bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật và kỷ vật theo chủ đề, khiến du khách như lạc vào một viện bảo tàng thu nhỏ ngay giữa trung tâm Thủ đô. Capella Hanoi không chỉ là nơi lưu trú mà còn mang đến một hành trình thưởng ngoạn nghệ thuật đầy cảm xúc.

Không gian mộc mạc nhưng tinh tế của nhà hàng 1 sao Michelin Hibana by Koki

Nhà hàng Backstage phủ trong nhung đỏ chuyên phục vụ ẩm thực Việt

Các món ăn tại Capella Hanoi luôn sử dụng nguyên liệu tươi ngon theo mùa

Ngoài nét kiến trúc độc đáo, Capella Hà Nội còn hấp dẫn du khách với phong cách ẩm thực đa dạng và tinh tế. Khách sạn tự hào sở hữu ba nhà hàng được vinh danh trong danh sách Michelin Guide Việt Nam: Hibana by Koki (1 sao Michelin), Backstage và Izakaya by Koki (Michelin Selected). Capella Hà Nội còn nổi danh trong giới mộ điệu với The Hudson Rooms và Track 61, nằm trong Top 81 Quán Bar Xuất Sắc Nhất Châu Á 2024, với những ly cocktail độc đáo lấy cảm hứng từ các tuyến đường sắt biểu tượng của Mỹ những năm 1920.

Không gian riêng tư tại bar Track 61 trong Top 81 Quán Bar Xuất Sắc Nhất Châu Á 2024

Với giải thưởng mới, Capella Hanoi tiếp tục khẳng định chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn riêng có, đồng thời cũng một lần nữa cho thấy đẳng cấp luôn dẫn đầu của những khách sạn do Sun Group đầu tư.