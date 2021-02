Xuân Tân Sửu – Mùa Xuân đặc biệt của vẻ đẹp tâm hồn và sức mạnh Việt Nam

Một năm với nhiều biến động đã dần khép lại và một mùa Xuân mới tràn đầy khát vọng đang về. Khắp nơi trên cả nước, toàn thể nhân dân tràn đầy không khí phấn khởi trước thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng sự tin tưởng, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch bệnh. Với ý chí, khát vọng và tinh thần đại đoàn kết ấy, chắc chắn Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 một lần nữa.

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng

Trước sự lây lan phức tạp của dịch bệnh, hầu như các quốc gia trên thế giới đều phải gồng mình đối phó, ở Việt Nam, toàn bộ hệ thống chính trị đang hành động rất quyết liệt và có nhiều biện pháp để “chống dịch” như “chống giặc”, bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho người dân. Những việc làm và nghĩa cử cao đẹp ấy được các quốc gia, tổ chức quốc tế ghi nhận và khen ngợi. Điều đó cũng đã chứng tỏ đường lối đúng đắn của Đảng, bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN ở Việt Nam mà chúng ta đang xây dựng.

Cuộc chiến không tiếng súng phòng, chống đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn hết sức phức tạp. Năm 2020 đã chứng kiến rất nhiều thay đổi lớn lao của lịch sử dân tộc. Nhưng một mùa Xuân mới đang về, rộn ràng trên đất nước chúng ta ngay từ gian khó và nghịch cảnh. Đây là một mùa Xuân rất đặc biệt chưa có bao giờ. Dân tộc ta tổ chức đón Xuân, nhưng không quên nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, đó chính là đặc điểm nổi bật của Tết năm nay: Một mặt vừa phải chống COVID-19 để bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, mặt khác là bảo đảm cho đồng bào trên cả nước đón Xuân vui tươi, ấm áp. Đây chính là vẻ đẹp ưu việt của hệ thống chính trị nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta luôn đồng hành giữa ý chí quyết tâm chống dịch và khát vọng về một mùa Xuân tràn đầy cảm xúc của con người. Hoa đào vẫn nở rộ trên phố. Mọi người dân vẫn có cơm no áo ấm và chuẩn bị đón Tết. Có được sự đủ đầy và an toàn đó, chính là nhờ công sức của các lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng ở nơi biên cương, hải đảo, cùng hệ thống chính quyền ban, ngành, đoàn thể các cấp trên phạm vi cả nước và đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ – những người chiến sĩ áo trắng cùng đội ngũ tình nguyên viên đã và đang ngày đêm kiên quyết thần tốc bao vây dập dịch.

Từ Bắc đến Nam, hàng triệu con người đang ngày đêm không quản sương gió, hiểm nguy đến tính mạng của mình để đối mặt với COVID-19 – đối mặt với cái chết để bảo vệ sự sống của đồng bào. Vất vả là thế, gian khó là thế và phải đón Tết xa nhà nhưng chỉ cần đem lại sự an toàn, bình yên cho người dân thì trong lòng những chiến sĩ nơi tuyến đầu “đã nở những cánh đào”.

Cho đến nay, dịch COVID-19 đã trở thành đại dịch trên toàn cầu. Nhiều nước trên thế giới đang gồng mình lên để chống dịch. Tất nhiên hiệu quả chống dịch của mỗi quốc gia là không giống nhau. Đã có những quốc gia phải ban bố tình trạng khẩn cấp nhưng đại dịch vẫn lan tràn một cách phức tạp.

Ở Việt Nam, mặc dù hiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức về phát triển kinh tế nhưng Đảng và Nhà nước ta vẫn xác định rõ: Cần phải bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, coi đây là yêu cầu quan trọng nhất khi phải đối phó với dịch COVID-19. Mọi người dân không may nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh phải cách ly thì được chăm sóc y tế một cách chu đáo, đầy đủ, an toàn, mặc dù chi phí cho vấn đề này không hề nhỏ.

Trên thực tế, đất nước ta đã triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ công dân Việt Nam cả ở trong và ngoài nước. Đảng và Nhà nước ta đã có những quyết sách đúng đắn, kịp thời nên đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân với tinh thần “chống dịch như chống giặc” nhằm bảo vệ sức khỏe, sinh mạng, sự sống cho mọi người dân Việt Nam, tổ chức những chuyến bay đi đến tâm dịch để đón công dân Việt Nam trở về đất nước an toàn. Hiếm có quốc gia nào trên thế giới có thể làm những nghĩa cử cao đẹp đối với đồng bào của nước mình như vậy. Trên phạm vi cả nước, toàn thể nhân dân đã nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống dịch. Các nghệ sĩ đã đồng hành cùng với đời sống tinh thần của nhân dân bằng những ca khúc phòng chống dịch hay ủng hộ bằng hiện vật, tiền bạc; nhiều cá nhân đã đóng góp hàng chục ngàn khẩu trang miễn phí, sáng tạo cây ATM phát gạo miễn phí… để chung tay góp sức cùng với Nhà nước chống giặc COVID-19.

Tất cả những sự kiện nêu trên thể hiện bản chất chính trị tốt đẹp ưu việt của chế độ XHCN ở Việt Nam. Chỉ có CNXH mới đem lại hạnh phúc cho con người. Chỉ có CNXH với mô hình của thể chế chính trị ưu việt mới có thể giúp đất nước vượt qua những thách thức trong xã hội hiện đại, cũng giống như trước đây với sự ưu việt của CNXH, dân tộc ta đã từng tạo dựng được một sức mạnh đặc biệt vượt qua thách thức chống giặc ngoại xâm.

Năm Tân Sửu 2021 là một mùa Xuân hết sức đặc biệt. Trong khí thế cả nước ra quân hừng hực quyết tâm đồng lòng chống dịch, chế ngự những thách thức rất mới chưa có tiền lệ trong lịch sử, đã cho thấy sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta, không chỉ đoàn kết trong nội bộ dân tộc mà còn đoàn kết với nhân dân thế giới, vì sự ổn định hòa bình, hợp tác hữu nghị, phát triển và đem hạnh phúc đến cho nhân loại trên khắp hành tinh. Đây chính là một tượng đài mới về Tổ quốc Việt Nam XHCN tỏa sáng vẻ đẹp vinh quang, cao thượng, một Việt Nam kiêu hãnh, luôn luôn khát khao đóng góp những gì tốt đẹp nhất cho hạnh phúc loài người.

Năm Canh Tý 2020 đã khép lại với sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang làm nức lòng nhân dân cả nước. Cùng với những quyết sách đúng đắn của Chính phủ, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những thành tựu vượt bậc của y tế Việt Nam, của trí tuệ Việt Nam, đặc biệt là tinh thần phấn khởi của toàn dân từ Bắc đến Nam trước thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như một mùa Xuân mới đang nở hoa, đâm chồi, nảy lộc trong tâm hồn con người Việt Nam, nhất định dân tộc chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19, đem bình yên, hạnh phúc đến cho mọi nhà.

Theo baochinhphu.vn

Nguồn bài viết: https://m.baochinhphu.vn/story.aspx?did=422982