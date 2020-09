Vụ công ty Tenma nghi hối lộ để “né” thuế: Bộ Tài chính nói gì về cán bộ hải quan, thuế liên quan

Liên quan đến vụ Công ty Tenma nghi hối lộ 25 triệu yên để “né” thuế, bộ Tài chính đã ra quyết định đình chỉ công tác một số cán bộ thuế, hải quan có liên quan và hiện đang phối hợp với bộ Công an để làm rõ vụ việc.

Thứ trưởng bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020. Ảnh: Nhà Đầu Tư

Tối ngày 4/9, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020, liên quan đến kết quả điều tra vụ Công ty Tenma Việt Nam (Công ty Tenma) dính nghi vấn hối lộ 25 triệu yên (khoảng 5,4 tỷ đồng) để trốn thuế, trao đổi với Nhà Đầu Tư, ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng bộ Tài chính cho biết, sau khi nhận được thông tin, bộ Tài chính đã ra quyết định đình chỉ công tác một số cán bộ thuế và hải quan ở Bắc Ninh có liên quan.

Cụ thể, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 11 cán bộ, công chức để xác minh, làm rõ.

“Hiện bộ Tài chính đang phối hợp với bộ Công an để làm rõ vụ việc, khi có thông tin sẽ công bố”, ông Tạ Anh Tuấn nói.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng bộ Công an cho biết, hiện chưa có thông tin gì mới về vụ việc.

Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ tổ chức chiều tối 3/8 tại Hà Nội, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, bộ Công an đã chỉ đạo các Cục chức năng, Công an Bắc Ninh, cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an tiến hành điều tra xác minh làm rõ đồng thời, có văn bản đề nghị Thanh tra bộ Tài chính tiến hành thanh tra nghĩa vụ nộp thuế đối với Công ty Tenma.

Tuy nhiên, do các cựu Chủ tịch và Giám đốc Tenma tại Việt Nam đã xuất cảnh về Nhật Bản đến nay chưa quay lại Việt Nam nên Cơ quan điều tra bộ Công an chưa làm việc với 2 đại diện này.

Bộ Công an đang phối hợp bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thu thập thông tin điều tra theo quy định, khi có kết quả sẽ có thông báo.

Theo doisongphapluat.com

Nguồn bài viết: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/vu-cong-ty-tenma-nghi-hoi-lo-de-ne-thue-bo-tai-chinh-noi-gi-ve-can-bo-hai-quan-thue-lien-quan-a337822.html