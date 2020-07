Vingroup lãi hơn 6.000 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm 2020

Sáu tháng đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế của tập đoàn Vingroup chỉ đạt 6.085 tỷ đồng, giảm 11,0% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.354 tỷ đồng. Đây là kết quả kinh doanh thấp nhất trong 5 năm trở lại đây.

Vingroup vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn 3 tháng vừa qua đạt 23.250 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2019. Số giảm này chủ yếu đến từ việc không còn ghi nhận doanh thu hoạt động bán lẻ và ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19.

Giá vốn hàng bán chỉ giảm 26% khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng trong quý giảm mạnh về 3.653 tỷ, chưa bằng 1/3 so với số thu cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của Vingroup giảm mạnh một phần do không còn ghi nhận doanh thu hoạt động bán lẻ

Tại ngày 30/6/2020, tổng tài sản Vingroup đạt 429.573 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 123.664 tỷ đồng, tăng lần lượt 6,4% và 2,6% so với cuối năm 2019.

Doanh thu bán lẻ bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 23.461 tỷ đồng, giảm 31,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng doanh thu chuyển nhượng bất động sản (bao gồm bán buôn lô lớn – được ghi nhận như thu nhập tài chính) trong kỳ đạt tổng cộng 34.439 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 3.156 tỷ đồng, giảm 5,0% so với cùng kỳ năm trước do các gói hỗ trợ giảm tiền thuê cho khách thuê gặp khó khăn do Covid-19.

Doanh thu từ hoạt động du lịch và vui chơi giải trí trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2.611 tỷ đồng, giảm 37,9% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất trong kỳ đạt 6.159 tỷ đồng, tăng 184,5% so với cùng kỳ năm trước do trong năm 2019, doanh thu bán ô tô bắt đầu được ghi nhận từ tháng 6.

Hồi giữa tháng 7, Vingroup cho biết sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc chào bán và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế cùng một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Theo kế hoạch này, ngày chốt quyền thực hiện lấy ý kiến sẽ là 4/8 và việc lấy ý kiến diễn ra từ 8/8 đến 8/9.

Tại thị trường trong nước, nhiều công ty thành viên của Vingroup đã thực hiện hàng chục đợt phát hành trái phiếu, huy động hàng chục nghìn tỷ đồng từ thị trường.

Dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong nửa đầu năm nay, 3 công ty thuộc “hệ sinh thái” Vingroup đã phát hành thành công tổng cộng 15.050 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.

