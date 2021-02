Vinamilk hỗ trợ 45.000 hộp sữa cho hơn 800 trẻ em đang cách ly tại Hà Nội, Hải Dương và Hải Phòng

Ngày 05/02/2021, Vinamilk đã kịp thời hỗ trợ 45.000 hộp sữa cho hơn 800 trẻ em hiện đang cách ly tập trung trong các trường học, bệnh viện tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng. Mỗi ngày các em sẽ được bổ sung 2 hộp sữa trong suốt thời gian thực hiện cách ly để tăng cường đề kháng, phòng dịch bệnh. Sự hỗ trợ này của Vinamilk cũng đã mang đến thêm niềm vui cho các em nhỏ, năm nay sẽ đón Tết tại nơi cách ly.

Sáng ngày 05/02, Vinamilk đã trao tặng hơn 120 thùng sữa và nhiều hộp quà tết đến với các em học sinh trường Xuân Phương (Hà Nội)

Trong đợt bùng phát trở lại của Covid-19 lần này, đáng chú ý khi chỉ chưa đầy 10 ngày, nhiều trường học và bệnh viện đã phải tiến hành các biện pháp cách ly, nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus trong cộng đồng. Do vậy, tại nhiều địa phương, các em học sinh, tuổi chỉ mới mầm non, tiểu học nhưng lần đầu tiên đã phải xa ngôi nhà thân yêu để đến trường cách ly tập trung, đặc biệt là ngay giữa thời điểm Tết Nguyên Đán Tân Sửu đang cận kề.

Ngoài sữa, Vinamilk đã gửi tặng thêm nhiều hộp quà tết dành cho thiếu nhi gồm sách, đồ chơi trí tuệ… với chủ đề tết, mùa xuân.

Xác định trẻ em là đối tượng ưu tiên chăm sóc, ngày 05/02/2021, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã kịp thời hỗ trợ 45.000 sản phẩm sữa bổ dưỡng cùng nhiều phần quà tết đến các “điểm nóng” cách ly là trường học, bệnh viện nơi có trẻ em đang cách ly tại 3 tỉnh thành gồm Hải Dương, Hà Nội và Hải Phòng.

Để giúp tăng cường dinh dưỡng cho các em, Vinamilk đã phối hợp cùng địa phương, nhà trường, bệnh viện nhằm đảm bảo đủ số sản phẩm để mỗi em nhỏ đều được uống 2 hộp sữa 180ml mỗi ngày trong toàn bộ thời gian cách ly theo quy định.

Những hộp sữa đã đến với các em học sinh tại trường Xuân Phương. Mỗi bé sẽ được bổ sung 2 hộp sữa mỗi ngày.

Tại Hà Nội, nếp sinh hoạt của 58 em học sinh tại Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) đã dần ổn định. Trong những ngày qua, các bé được kiểm tra sức khỏe, chăm lo nơi ăn chốn ở, hướng dẫn vận động, vui chơi trong điều kiện giãn cách an toàn. Ngoài bữa ăn đã được nhà trường sắp xếp, mỗi ngày các bé sẽ có thêm 2 hộp sữa để bổ sung dinh dưỡng.

Gần 300 thùng sữa cũng đã được Vinamilk chuyển đến tận tay các em học sinh tại các điểm cách ly tập trung ngay tại “tâm dịch” Hải Dương trong ngày 05/02

Hiệu trưởng nhà trường, cô Lê Thị Tuyết Lan cho biết Vinamilk đã đồng hành cùng học sinh Thủ đô trong chương trình Sữa học đường 2 năm qua, trong đó có điểm trường Trường Tiểu học Xuân Phương. Nhà trường rất phấn khởi khi biết Vinamilk đã tổ chức để đưa sữa kịp thời đến với các em ngay sau khi giáo viên, phụ huynh và học sinh trường phải cách ly tập trung. Sự hỗ trợ này cũng là món quà động viên tinh thần gửi đến các cha mẹ và thầy cô, mong mọi người luôn tích cực, lạc quan cùng các “chiến sĩ nhí” đón một cái Tết thật “đặc biệt” bên nhau.

Tại Hải Phòng, gần 600 em nhỏ tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ Vinamilk

Còn tại “tâm dịch” Hải Dương, những ngày qua cả nước đều đồng lòng hướng về người dân, đặc biệt là các em bé nhỏ, đang thực hiện cách ly theo quy định. Những hộp sữa cũng đã được Vinamilk chuyển đến tận tay các em học sinh tại các điểm trường Mầm non và Tiểu học Hiệp An, Tiểu học Lê Ninh, Tiểu học Hiến Thành, trường Mầm non và Tiểu học Bạch Đằng, đảm bảo các em cũng sẽ được uống đầy đủ 2 hộp sữa/ngày để tăng cường thêm dinh dưỡng.

Cùng ngày, những chuyến xe sữa của Vinamilk đã lăn bánh để mang niềm vui đến với gần 600 trẻ em đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng (Tp. Hải Phòng) cũng đang bị cách ly nhằm đảm bảo các công tác phòng chống dịch lây lan trên địa bàn thành phố.

Các nhân viên của Vinamilk đã cố gắng để kịp thời mang sữa và niềm vui đến với các em nhỏ trong điều kiện phòng dịch nghiêm ngặt tại các điểm cách ly

“Vinamilk hy vọng các em nhỏ sẽ thật mạnh khỏe, an toàn và mau chóng được trở về nhà. Dù năm nay không được đón Tết ở nhà, nhưng sự quan tâm và tình cảm của toàn xã hội đang hướng về các em sẽ tiếp thêm sức mạnh để các em hoàn thành tốt cách ly và cùng gia đình trải nghiệm một cái Tết khác biệt và ý nghĩa.” – Ông Nguyễn Quang Thái – Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng của Vinamilk chia sẻ.

Cũng trong dịp này, Vinamilk cũng đồng hành với Báo Thanh Niên để trao tặng hơn 13.000 sản phẩm như nước ICY, Sữa đậu nành… đến người dân tỉnh Hải Dương đang bị cách ly. Những món quà và sự động viên tinh thần đến vào lúc này đã phần nào giúp họ lạc quan, tích cực hơn khi chỉ còn vài nữa là Tết đến với mọi nhà.

Đại diện Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Hải Dương nhận các sản phẩm sữa, nước uống được trao tặng từ công ty Vinamilk

Ngay từ khi Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam đầu năm 2020, với thông điệp “Vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em – Chung tay đẩy lùi Covid-19”, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã dành 1,7 triệu ly sữa đến gần 19.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vinamilk là đơn vị tích cực đồng hành Chính phủ và cộng đồng trong công tác phòng chống Covid-19 với tổng ngân sách ủng hộ lên đến gần 40 tỷ đồng đến từ việc mua thiết bị y tế, bộ kit xét nghiệm nhanh phát hiện Covid-19 và hàng chục ngàn sản phẩm dinh dưỡng được trao tặng để tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Pv