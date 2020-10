Vietjet tung chương trình lớn nhất với 4,5 triệu vé khuyến mại bay khắp Việt Nam tới hết năm 2021

Tưng bừng chào đón mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tung chương trình lớn nhất từ trước tới nay với 4,5 triệu vé Deluxe khuyến mại trên toàn mạng bay rộng khắp Việt Nam. Chương trình kéo dài không giới hạn khung giờ từ ngày 12/10 tới hết 31/10/2020.

Trong thời gian này, khách hàng nhập mã “DELUXE20” khi đặt vé trên website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng điện thoại Vietjet Air sẽ được giảm ngay 20% trực tiếp vào giá vé hạng Deluxe (*). Với thời gian bay áp dụng từ 12/10/2020 tới 31/12/2021 (**), hành khách có thể mua ngay hôm nay để làm món quà bất ngờ cho những người phụ nữ yêu thương nhân ngày 20/10 hoặc lên kế hoạch di chuyển tiết kiệm và linh hoạt tới hết năm sau. Thanh toán ngay bằng Vietjet SkyClub, các loại thẻ Visa/ Master/ AMEX/ JCB/ KCP/ UnionPay và thẻ ATM của 34 ngân hàng lớn tại Việt Nam (có đăng ký Internet Banking).

Vietjet vừa ra mắt hạng giá vé Deluxe – Gói trọn tiện ích. Sở hữu hạng vé hoàn toàn mới này khách hàng sẽ có ngay 7kg hành lý xách tay, 20kg hành lý ký gửi miễn phí, ưu tiên khi làm thủ tục, ưu tiên chọn chỗ ngồi yêu thích, thay đổi chuyến bay, chặng bay, ngày bay hoàn toàn miễn phí và tặng kèm bảo hiểm chuyến bay độc quyền Deluxe Flight Care.

Bên cạnh đó, Vietjet cũng nâng cấp hạng giá vé SkyBoss – Phong cách người dẫn đầu. Trong lần nâng cấp này, hạng vé SkyBoss mang đến thêm nhiều giá trị cho khách hàng như có thể bảo lưu trong 2 năm, phục vụ tổng đài riêng 24/7 và rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Để bay SkyBoss không giới hạn, hãy chọn ngay thẻ bay quyền lực POWER PASS SkyBoss đang được khuyến mại 50% chỉ còn 34.499.500 đồng (*) cho 50 khách hàng đầu tại https://powerpass.vietjetair.com.

Đặc biệt, đường bay kết nối hai thành phố lớn nhất Việt Nam là TP.HCM – Hà Nội cũng được tăng tần suất lên 25 chuyến bay mỗi ngày vào các khung giờ đẹp, thời gian bay ổn định và tàu bay hiện đại để phục vụ người dân và du khách tốt nhất.

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Vietjet thực hiện các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay trước mỗi chuyến bay, lưu ý tất cả các hành khách tuân thủ quy định khai báo y tế bắt buộc, đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm thủ tục và hành trình bay… Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng.

(*) Chưa bao gồm thuế, phí (**) Trừ các ngày lễ, Tết

