Vietjet Thái Lan tiếp tục mở đường bay mới kết nối các thành phố lớn tại Thái Lan

Vietjet Thái Lan vừa hân hoan chào đón chuyến bay đầu tiên kết nối thành phố Hat Yai, một trong các trung tâm thương mại, giao thông vận tải và du lịch của miền Nam Thái Lan với thành phố du lịch nổi tiếng Chiang Rai ở phía Bắc. Các chuyến bay khai trương mang số hiệu VZ408 và VZ409 mang đến cho hành khách những phút giây vui vẻ với chương trình biểu diễn sôi động và hoạt động rút thăm trúng thưởng trên tàu bay. Hành khách trên các chuyến bay này cũng nhận được những phần quà lưu niệm dễ thương từ hãng.

Lãnh đạo địa phương, sân bay và đại diện Thai Vietjet chào mừng chuyến bay khai trương Chiang Rai – Hat Yai

Đường bay Hat Yai – Chiang Rai, bắt đầu khai thác từ 01/11/2020 với tần suất 4 chuyến/tuần. Thời gian bay cho mỗi chặng là khoảng 2 giờ 15 phút. Chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Hat Yai lúc 8:55 và đáp xuống sân bay Mae Fah Luang tại Chiang Rai lúc 11:05, chiều ngược lại cất cánh lúc 11:35 và hạ cánh lúc 13:05.

Nhân dịp khai trương, Vietjet Thái Lan cũng ra mắt thẻ bay không giới hạn Hat Yai Pass nhằm đem đến cho hành khách sự tiện lợi và ưu đãi khi di chuyển trên các chuyến bay giữa Hat Yai, Chiang Rai và thủ đô Băng Cốc. Hành khách có thể mua thẻ bay Hat Yai Pass dễ dàng tại Skyfun.vietjetair.com với giá 7.200 baht (≈ 5.300.000đ, chưa bao gồm thuế và phí) cho thời gian bay từ ngày 16/11/2020 đến 15/05/2021 (trừ một số ngày Lễ, Tết) với số chuyến bay không giới hạn.

Các hoạt động tưng bừng chào mừng đường bay mới của Thai Vietjet

Với mạng bay rộng khắp kết nối nhiều điểm đến hấp dẫn tại xứ sở chùa Vàng, Vietjet đem đến nhiều cơ hội du lịch, giao thương cho người dân và du khách tại Thái Lan với chi phí tiết kiệm, những trải nghiệm thú vị trên tàu bay mới, ghế da êm ái, 9 món ăn nóng tươi ngon, tiếp viên xinh đẹp, thân thiện và nhiều dịch vụ tiện ích hiện đại.

Vietjet thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trước, trong và sau chuyến bay nhằm đảm bảo sức khỏe cho hành khách, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng.

Thai Vietjet ra mắt thẻ bay không giới hạn dành cho các đường bay đến và đi từ Hat Yai

Về Vietjet:

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao – cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings…

Vietjet Thái Lan đang cùng với Vietjet mở rộng mạng bay và đem đến cơ hội bay nhiều hơn cho người dân và khách du lịch quốc tế. Vietjet Thái Lan khai thác 13 đường bay quốc nội Thái Lan và 8 đường bay quốc tế kết nối Thái Lan và Việt Nam như Bangkok – Đà Lạt/Đà Nẵng và các đường bay giữa Thái Lan và Trung Quốc.

