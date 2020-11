Vietjet cùng TP.HCM liên kết phát triển các vùng du lịch nổi bật khắp Việt Nam

Thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch, khôi phục kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, hãng hàng không Vietjet đồng hành cùng liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) với các vùng du lịch thu hút Tây Bắc, Đông Bắc và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Nghi thức ký kết biên bản nghi nhớ hợp tác

Khởi đầu chuỗi hoạt động liên kết, ngày 14/11 tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng bao gồm Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La và Yên Bái đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo đại diện lãnh đạo Chính phủ, Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Tổng cục Du lịch, các tỉnh thành phố, ngành du lịch, các doanh nghiệp du lịch lữ hành, hàng không…

Việt Nam là một trong những quốc gia thành công nhất trong công tác chống dịch Covid-19 và đang nhanh chóng hồi phục kinh tế với rất nhiều hoạt động vừa đảm bảo an toàn vừa phát triển bền vững. Các hoạt động liên kết du lịch vùng nhằm xây dựng những định hướng mới trong phát triển du lịch, phát huy tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên, vị trí chiến lược và đẩy mạnh kết nối du lịch giữa TP.HCM – thành phố năng động hàng đầu với các tỉnh thành miền Trung, miền Bắc, thu hút khách du lịch và đầu tư trở lại với các địa phương, góp phần phục hồi ngành du lịch, kinh tế các địa phương. Đồng thời, quảng bá hình ảnh Việt Nam – điểm đến an toàn với bạn bè quốc tế, sẵn sàng đón du khách trở lại ngay khi dịch bệnh được kiểm soát.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam

Với trách nhiệm của một doanh nghiệp dẫn đầu, Vietjet cam kết nỗ lực, đồng hành cùng các tỉnh, thành phố nhằm phát triển liên kết du lịch, xây dựng các chương trình khuyến mãi, kích cầu, tạo đà phục hồi cho ngành du lịch và hàng không. Với 250 chuyến bay mỗi ngày phủ khắp các điểm đến trong nước, các chuyến bay Vietjet sẽ mang du khách tới các điểm đến du lịch hấp dẫn khắp Việt Nam nhanh chóng, thuận tiện với đa dạng lựa chọn cùng dịch vụ chất lượng.

Tại sự kiện diễn ra tại Đất Tổ Hùng Vương, Phó Tổng giám đốc Vietjet Đỗ Xuân Quang đã cùng Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố TP.HCM và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng ký biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai các hoạt động gắn kết hơn trên cơ sở cùng thúc đẩy khôi phục hoạt động du lịch, hàng không, mang tới cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ tốt nhất, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Lãnh đạo Vietjet tham quan cả gian chưng bày tại sự kiện

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, nhận định việc ký kết các thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và các vùng đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ liên kết hợp tác giữa các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch. Đầu tư phát triển sản phẩm, quảng bá xúc tiến, phát triển nguồn nhân lực, kêu gọi đầu tư phát triển… là những vấn đề trọng tâm được triển khai qua các liên kết. Qua đó, các tỉnh, thành phố sẽ trao đổi thông tin nhằm xây dựng những định hướng mới trong phát triển du lịch tại địa phương, tăng tỉ lệ khách du lịch, tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách.

Sau Tây Bắc, Vietjet sẽ cùng UBND TP.HCM triển khai hoạt động liên kết phát triển bền vững với các tỉnh Đông Bắc và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với các hội nghị, diễn đàn từ nay đến hết tháng 11/2020.

Với sứ mệnh chuyên chở của hãng hàng không, Vietjet cũng trở thành cầu nối văn hóa, du lịch, mang hình ảnh Việt Nam tươi đẹp đến với thế giới, thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương, mang bản sắc văn hóa của mỗi vùng miền giới thiệu với đông đảo người dân và du khách. Trong nỗ lực kích cầu du lịch sau khi kiểm soát dịch bệnh, Vietjet tiên phong với nhiều chương trình kích cầu du lịch cùng các tỉnh thành, đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi giá vé chỉ từ 0 đồng, giảm giá cước hành lý ký gửi, giới thiệu hạng vé SkyBoss nâng cấp, hạng vé Deluxe mới hay thẻ bay PowerPass SkyBoss… để thu hút người dân trở lại với hoạt động bình thường, với những hành trình an toàn, phát triển kinh tế, du lịch.

Tất cả các chuyến bay Vietjet đều tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Bộ Y tế cùng các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo phòng, chống dịch. Đến nay, tất cả cán bộ nhân viên Vietjet đều an toàn và tiếp tục nỗ lực mang tới khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

