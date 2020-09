Vị trí “vàng” giúp The Matrix One hút giới nhà giàu Việt

Vị trí là một trong những yếu tố tiên quyết thể hiện đẳng cấp của một dự án hạng A quy chuẩn quốc tế. Sở hữu vị trí độc tôn tại “giao lộ quốc tế” khu vực Mỹ Đình, Dự án The Matrix One do Tập đoàn MIKGroup phát triển được đánh giá là dòng chung cư hạng A “kiểu mẫu” tại thị trường Hà Nội.

The Matrix One tọa lạc ngay tâm điểm giao lộ danh giá – “trái tim Mỹ Đình” ngã tư Lê Quang Đạo – Mễ Trì

Với việc được quy hoạch, trở thành trung tâm tầm cỡ quốc tế cùng hệ thống giao thông và hạ tầng xã hội hiện đại bậc nhất cả nước, Mỹ Đình đang nổi lên là trung tâm kinh tế – chính trị mới của Thủ đô. Tại đây, ngoài những điểm nhấn đã được đầu tư như Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Khu liên hợp thể thao, còn có các trụ sở bộ ngành, những cao ốc, khu phức hợp đầy đủ tiện nghi, sang trọng.

Tại đây, hạ tầng được đầu tư bài bản giúp kết nối giao thông thuận tiện với các điểm, cụm công nghiệp lớn như Bắc Thăng Long, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nam… Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Mỹ Đình đã trở thành điểm hội tụ những cao ốc văn phòng cho thuê và phòng khách sạn 5 sao như Grand Plaza, JW Mariott, InterContinental cùng những tổ hợp văn phòng lớn nhất như Charmvit, Landmark 72…

Mỹ Đình còn là nơi diễn ra các sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế, đặc biệt với Giải đua xe Công thức 1 đình đám sẽ được tổ chức thường niên sẽ giúp nơi đây trở thành trung tâm giải trí sôi động nhất cả nước. Bên cạnh đó, với những khu phố Nhật, Hàn sầm uất, Mỹ Đình hứa hẹn trở thành “tâm điểm giao lộ quốc tế” tại Hà Nội.

Theo đó, những năm gần đây, thị trưởng BĐS khu vực phía Tây càng trở nên sôi động với hàng loạt các dự án BĐS cao cấp hạng A được mở bán để phục vụ một lượng lớn giới nhà giàu và người nước ngoài đang dịch chuyển về đây sinh sống và làm việc. Chính vì thế, dự án The Matrix One do MIKGroup vừa mới ra mắt đã thu hút khách hàng quan tâm và lựa chọn.

Ban công căn hộ The Matrix One view trực diện ra công viên thể thao rộng 14ha

Dự án tọa lạc ngay tâm điểm giao lộ danh giá – “trái tim Mỹ Đình” ngã tư Lê Quang Đạo – Mễ Trì với 2 đại lộ lớn: lộ giới 78m và lộ giới 54m. Hạ tầng xung quanh The Matrix One được đánh giá vào bậc hiện đại nhất Thủ đô với những trung tâm thương mại cao cấp như The Garden, Vincom Plaza Skylake, Vincom Plaza Trần Duy Hưng; hệ thống trường học danh tiếng như: Trường quốc tế IS ngay trong khuôn viên dự án, Trường liên cấp Amsterdam, Marie Curie, Lomonoxop. Dự án cũng tiệm cận các bệnh viện hiện đại đầu ngành của cả nước như: Bệnh viện 19-8, Bệnh viện huyết học TW, Bệnh viện An Sinh (Hồng Ngọc).

Đặc biệt, bắt kịp xu hướng dịch chuyển, đáp ứng nhu cầu của giới nhà giàu Thủ đô, The Matrix One đã và đang sẵn sàng cho “chuẩn sống mới” với đặc quyền là dự án sở hữu view trọn đường đua F1, đối diện công viên thể thao rộng 14ha cùng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp 5 sao.

Tổ hợp dự án còn có mật độ xây dựng vào top thấp nhất Hà Nội khi The Matrix One chỉ có vẻn vẹn 740 căn hộ sang trọng trong 2 tòa chung cư cao 44 tầng. Việc bố trí 10 căn hộ trên 1 sàn với 7 thang máy tốc độ cao đã giúp The Matrix One trở thành chung cư hạng A đảm bảo tính riêng tư và không gian sống chuẩn quốc tế tại Hà Nội.

Khi đi vào hoạt động, The Matrix One sẽ được cung cấp một dịch vụ đẳng cấp quốc tế, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp với thiết bị hàng đầu, xứng đáng là không gian sống lý tưởng giữa lòng Hà Nội.

Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính nhìn nhận, một dự án bất động sản muốn được đánh giá là cao cấp trước hết phải có vị trí tốt. Các dự án có vị trí tốt, nằm tại trung tâm các khu vực kinh tế – hành chính sôi động, tọa lạc tại các trục giao thông quan trọng hay gần các khu đô thị lớn, hiện đại… sẽ luôn là hàng “hot” trên thị trường. Đó cũng là lý do khiến The Matrix One trở thành chung cư “có 1 không 2” tại Hà Nội khi sở hữu vị thế độc tôn và tầm nhìn “triệu đô”.

Với The Matrix One, giới nhà giàu Thủ đô không chỉ sở hữu một ngôi nhà mà cả không gian sống hoàn hảo trong lòng nội đô. Ngay tại tâm điểm của đại lộ danh giá bậc nhất phía Tây Hà Nội, MIKGroup sẽ trao tay một sự lựa chọn đặc quyền hạng A – bảo chứng “vàng” trong bộ sưu tập của giới tinh hoa Hà Nội.

