Vị thế điểm đến số 1 thế giới của Đà Nẵng hậu Covid-19: Đóng góp lớn từ khu vực kinh tế tư nhân

PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam từng nhấn mạnh: “Trên bản đồ du lịch hiện nay, những điểm định hình chân dung du lịch rất rõ như Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Phú Quốc… đều có dấu ấn của các tập đoàn tư nhân”.

Với Đà Nẵng, ngay trong công cuộc phục hồi ngành du lịch sau những ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid 19, những bứt phá mạnh mẽ tạo điểm nhấn để Đà Nẵng hút khách trở lại cũng đa phần tới từ chính khối doanh nghiệp này.

Vai trò người “cầm cái”

Tại cuộc tọa đàm “Kích cầu du lịch Đà Nẵng: vai trò của sản phẩm, dịch vụ ban đêm” hôm 10/7 vừa qua, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng đã tổng kết về tác động của dịch bệnh Covid -19 tới Đà Nẵng như sau: “23 năm qua, đây là lần đầu tiên thành phố chúng tôi bị mức tăng trưởng âm. Đời sống người dân ảnh hưởng vì mất việc làm. Các doanh nghiệp chịu nhiều tổn thất, ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Điều này cũng đúng vì du lịch đang chiếm tỉ trọng 64% đóng góp cho tăng trưởng kinh tế”.

Ông cũng cho biết thêm: “Qua gần 1 tháng thực hiện chương trình kích cầu Danang Thank You 2020, lượng khách đến thành phố đạt gần 500.000 lượt, chủ yếu là khách nội địa”. Con số này giảm 48,8% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng so với tháng 5/2020 thì đã tăng tới 85%.

Nhưng Đà Nẵng không chỉ kích cầu bằng giảm giá. Covid-19 thậm chí đã thành động lực, để nhiều doanh nghiệp tư nhân tung ra sản phẩm mới, hấp dẫn du khách tìm đến và trở lại. Cụ thể, ngay tại buổi Tọa đàm, Sun Group đã giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ du lịch về đêm hấp dẫn như các trải nghiệm đêm tại Bà Nà, Công viên châu Á hay SKY36 trên đỉnh khách sạn Novotel Danang.

Đánh giá về sự năng động này của Đà Nẵng, PGS.TS Trần Đình Thiên nói: “Thủ tướng từng đặc biệt nhấn mạnh, Covid-19 buộc Việt Nam phải tiếp cận và chuyển sang một cấu trúc phát triển khác, trong đó kinh tế ban đêm là một trụ cột và Đà Nẵng cần là địa phương tiên phong. Kinh tế ban đêm sẽ là phương thức cạnh tranh quốc tế và để làm được điều đó, Đà Nẵng cần dựa vào những doanh nghiệp hàng đầu để thúc đẩy. Ở Đà Nẵng có những doanh nghiệp tầm cỡ như Sun Group, sau này là nhiều Tập đoàn lớn khác đã góp phần định hình chân dung Đà Nẵng từ rất sớm ở đẳng cấp cao. Vì vậy, những doanh nghiệp lớn như Sun Group cần tiếp tục khởi xướng, đồng hành cùng Đà Nẵng phát triển kinh tế ban đêm. Nếu không có những người “cầm cái” tốt, cuộc chơi sẽ rất vất vả và giai đoạn đầu nhiều “chiến sĩ” dễ hy sinh”.

Chung tay cùng thành phố, đưa Đà Nẵng từ làng chài nghèo hơn 20 năm trước thành thủ phủ du lịch nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà trên trường quốc tế, một lần nữa, trong công cuộc khôi phục ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng, các doanh nghiệp tư nhân lại đóng vai trò “người cầm cái”.

Giữ vững vị thế điểm đến hàng đầu thế giới

Còn nhớ năm 2005, chỉ đến khi tạp chí Forbes uy tín hàng đầu của Mỹ bình chọn biển Mỹ Khê là 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, cái tên Đà Nẵng mới bắt đầu được đông đảo du khách trong nước và quốc tế biết đến. Từ đó đến nay, Đà Nẵng liên tục được các tạp chí, trang du lịch, tổ chức du lịch uy tín trên thế giới bình chọn, xếp hạng cao.

Năm 2019, Thời báo New York bình chọn Đà Nẵng đứng thứ 15 trong top 52 địa điểm du lịch phải đến. CNN trong 2 năm liên tiếp chọn hình ảnh về Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà và tượng Quan Thế Âm tại chùa Linh Ứng vào top những hình ảnh du lịch ấn tượng nhất thế giới. Đầu năm 2020, “thủ phủ du lịch miền Trung” đã vượt qua cả vượt qua cả Marseille, Tokyo, Seoul để đứng ở vị trí số 1 trong danh sách điểm đến toàn cầu năm 2020 theo dữ liệu thống kê của Google. Tháng 4/2020, Cầu Vàng (Bà Nà Hills) được trang tin tức của Mỹ – Insider bình chọn là một trong 28 cây cầu đẹp nhất thế giới, sánh ngang với cầu Pont Alexandre III (Paris, Pháp); Ponte Vecchio (Florence, Italy); hay Cầu Tháp (London, Anh); Cầu cảng Sydney (Australia) và cầu Cổng vàng (bang California, Mỹ),…

Hàng loạt các công trình nghỉ dưỡng đẳng cấp của doanh nghiệp tư nhân đã giúp ghi danh Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thế giới, với “cơn mưa” giải thưởng danh giá từ “Oscar của ngành du lịch thế giới”- World Travel Awards, như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort trong 4 năm liền (2014-2018) được vinh danh là “”Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới”, Premier Village Danang Resort là “Khu nghỉ dưỡng biệt thự dành cho gia đình hàng đầu thế giới”. Khu nghỉ dưỡng đậm chất Pháp trên đỉnh Bà Nà, Mercure Danang French Village Bana Hills cũng được xướng tên là ”Khách sạn lãng mạn nhất thế giới 2018”, và ”Khu nghỉ dưỡng chủ đề hàng đầu thế giới 2019”.

Từ một thành phố biển miền Trung nghèo nàn, ít ai biết tới, loạt công trình từ sức vóc của doanh nghiệp tư nhân đã góp phần không nhỏ khiến Đà Nẵng lột xác trở thành một trong những điểm du lịch nhất định “phải đến” trong đời với mọi tín đồ du lịch trên thế giới. Vì vậy, không có gì quá khi khối kinh tế tư nhân được kỳ vọng là động lực chính vực dậy nền kinh tế Đà Nẵng nói chung và du lịch nói riêng bằng sự nhạy bén, năng động của mình. Với sự quyết tâm và được trao cơ hội, chắc chắn trong thời gian tới, Đà Nẵng có thể “tự cứu” nền kinh tế, du lịch và vững vàng ở vị trí “ngôi vương” điểm đến số 1 toàn cầu.

