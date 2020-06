Ưu đãi “khủng” chào hè tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp do MIKGroup phát triển

Vào 1/6, Mövenpick Phú Quốc – khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Đảo ngọc do Tập đoàn MIKGroup phát triển đã mở cửa trở lại để phục vụ du lịch giúp bạn cùng gia đình tận hưởng trọn vẹn mùa hè hạnh phúc với những ưu đãi khủng chưa từng có.

Ưu đãi “khủng” chào hè

Đầu tháng 6, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc chính thức mở cửa đón khách trở lại với ưu đãi hấp dẫn nhằm mang đến một mùa hè hạnh phúc cho du khách: Sở hữu kỳ nghỉ 5 sao chuẩn Thụy Sĩ tại Đảo ngọc Phú Quốc chỉ từ 2.500.000++VND/đêm dành cho phòng Superior hướng biển, ban công riêng. Giá phòng đã bao gồm ăn sáng và đón tiễn sân bay tối đa cho 2 người lớn, 2 trẻ em dưới 12 tuổi, miễn phí giờ Chocolate, hồ bơi và phòng tập gym.

Đặc biệt khi đặt phòng, du khách còn được tặng ngay giá trị dịch vụ 1.000.000 VND/mỗi ngày sử dụng cho ẩm thực và spa trong quá trình lưu trú, áp dụng với mọi hạng phòng từ Superior hướng biển tới Villa, không cộng gộp hoặc cho tặng, tích lũy, không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác. Chương trình áp dụng từ nay tới hết 31/10/2020.

Là khu nghỉ dưỡng 5 sao mang thương hiệu Thụy Sĩ duy nhất tại Đảo ngọc, Mövenpick Phú Quốc thu hút khách hàng không chỉ bởi những trải nghiệm xứng tầm mà trên hết là dịch vụ chuyên nghiệp được vận hành bởi thương hiệu quản lý khách sạn và resort hàng đầu thế giới Mövenpick Hotels & Resorts, kết hợp hài hòa với lòng hiếu khách của người Việt Nam.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng Sol by Melia Phú Quốc

Ngoài ra, một khu nghỉ dưỡng khác do MIKGroup phát triển là Sol by Melia Phú Quốc tại bãi Trường, Phú Quốc cũng đã mở cửa trở lại đón khách từ ngày 30/4/2020. Nhằm mang đến cho du khách một mùa hè ý nghĩa, từ nay đến 31/10/2020, khi đặt phòng tại Sol by Melia, khách hàng sẽ được hưởng gói ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Cụ thể, chỉ với 2.120.000 đồng/2 người lớn/đêm ở phòng Standard, du khách sẽ được miễn phí ăn sáng và set BBQ cho 2 người lớn (có thể chọn set ăn trưa/tối món Việt để thay thế); miễn phí cho 1 bé dưới 12 tuổi chung giường với bố mẹ; miễn phí 2 chiều đưa đón sân bay bằng xe buýt theo lịch mỗi ngày; Miễn phí nhận phòng sớm và trả phòng muộn (tùy vào điều kiện phòng trống); miễn phí lớp học bơi, yoga sáng và chiều, thể thao dưới nước; giảm 25% trên các dịch vụ ăn uống, spa, giặt ủi. Thời gian nghỉ từ nay đến ngày 17/12/2020.

Được biết, ngay khi mở cửa trở lại, khu nghỉ dưỡng này đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các đoàn khách Việt thích gu nghỉ dưỡng: riêng tư, khoáng đạt, hài hòa với thiên nhiên. Tỷ lệ lấp đầy phòng tại Sol by Melia Phú Quốc luôn đạt trên 80% vào mỗi cuối tuần, trong đó nhiều tuần không còn phòng trống.

Mövenpick Phú Quốc – Kiệt tác nghỉ dưỡng kiến tạo từ cảm xúc

Với vị trí chiến lược nằm trên trục đường nối giữa thị trấn Dương Đông và Bắc Đảo, Mövenpick Phú Quốc là khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế đầu tiên tại bãi Ông Lang. Mövenpick Phú Quốc vừa đủ gần để kết nối thuận tiện, giúp du khách dễ dàng di chuyển, vừa đủ xa để trải nghiệm một không gian nghỉ dưỡng bình yên và thư thái, hài hòa với thiên nhiên.

Khu căn hộ khách sạn tại Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc với tầm view tuyệt mỹ

Được phát triển bởi MIKGroup, Mövenpick Phú Quốc là tổ hợp gồm khách sạn, villas, khu căn hộ và beach club với các tiện ích dịch vụ đa dạng. Các loại phòng Superior hay Deluxe tại khu khách sạn tràn ngập ánh sáng thiên nhiên sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các cặp vợ chồng trẻ hay khách du lịch ngắn ngày. Phòng nghỉ rộng rãi với diện tích từ 35 – 72m2 được trang trí nội thất màu trung tính trang nhã, chất liệu thân thiện môi trường. Toàn bộ các phòng nghỉ đều được trang bị cửa kính tấm lớn cao cấp với ban công riêng, nơi du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn bộ bờ biển Ông Lang, đem đến cảm giác an nhiên, tự tại đúng chất nghỉ dưỡng.

Với các nhóm khách đi cùng gia đình nhiều thế hệ hay nhóm bạn trẻ đi tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư, 79 căn villa sang trọng sẽ khiến du khách thật sự hài lòng. Nếu 66 căn biệt thự 2-3 phòng ngủ hướng hồ mang nét thanh lịch, thoải mái thì 12 căn biệt thự 3 phòng ngủ ngay bên bờ biển lại là sự sang trọng hào nhoáng, trải nghiệm khiến ai cũng phấn khởi ngay từ khi bước vào. Tất cả đều được trang bị hồ bơi riêng, phòng khách với không gian mở, bếp và phòng ăn. Dãy biệt thự là nơi thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm sự riêng tư, sang trọng cho kỳ nghỉ của du khách.

Nổi danh với di sản văn hóa ẩm thực phong phú, Mövenpick Phú Quốc hứa hẹn mang đến những trải nghiệm ẩm thực vô cùng đặc biệt tại các nhà hàng, quầy bar nằm trong khuôn viên khu nghỉ. Nhà hàng The Islander – là nơi du khách được tận hưởng “tour ẩm thực 5 châu” và bùng nổ vị giác với hải sản tươi ngon địa phương. Tiệc tự chọn hay BBQ bờ biển cũng là lựa chọn lý tưởng dành cho khách đoàn muốn tận hưởng trọn vẹn không khí biển khơi.

Là một trong những khu nghỉ dưỡng hiếm hoi có bộ phận “Giải trí và phong cách sống”, kỳ nghỉ tại Mövenpick Phú Quốc hứa hẹn mang tới cho du khách nhiều trải nghiệm thư giãn, ấn tượng với các hoạt động như: massage chân trong ánh hoàng hôn hoặc tại villa, lớp học origami lá dừa, khu vui chơi trẻ em, chạy bộ buổi sớm, nhảy Zumba dưới nước tại hồ bơi vô cực hình con sò. Chẳng cần đi đâu xa, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ với những kỷ niệm khó quên, những ngày vui bất tận.

Cách sân bay quốc tế Phú Quốc 30 phút, với 45 phút bay từ thành phố Hồ Chí Minh và 2 giờ bay từ Hà Nội, khu nghỉ dưỡng Mövenpick Waverly Phú Quốc và Mövenpick Residence Phú Quốc thật sự là địa điểm lựa chọn hoàn hảo cho kỳ nghỉ dưỡng ý nghĩa của du khách cùng gia đình và bạn bè trong mùa hè nay.

Để biết thêm thông tin về khách sạn và chương trình ưu đãi hấp dẫn chào đón mùa hè hạnh phúc tại Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc – một sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng do MIKGroup phát triển, vui lòng gửi email về địa chỉ resort.phuquoc@movenpick.com hoặc liên lạc qua số điện thoại (0) 297 26 99999, hoặc truy cập website: https://www.movenpick.com/en/asia/vietnam/phu-quoc/

PV