Trốn dịch kiểu siêu giàu

Hơn một tháng qua, trong khi đa số chúng ta ở nhà, hạn chế di chuyển để chống dịch thì khái niệm “ở nhà” với một số người lại rất khác.

Du lịch có thể là ngành đầu tiên “thấm đòn” của Covid-19 nhưng với các doanh nghiệp có phân khúc thị trường ngách, phục vụ thiểu số đặc biệt trong xã hội, dịch bệnh lại là quãng thời gian làm không hết việc.

Từ Florida, Jerod Davis, chủ của Southern Jet – hãng chuyên cung cấp dịch vụ hàng không cho người nổi tiếng và giàu có, nói với tờ The Guardian: “Đường dây nóng của chúng tôi nóng đến bốc khói.” Ngoài cho thuê máy bay, Southern Jet còn hợp tác với một số bệnh viện tư cao cấp ở London, cung cấp dịch vụ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho thượng khách ngay trên bầu trời.

Khi các chính phủ khuyến cáo người dân không rời khỏi nhà, thực hiện giãn cách xã hội, 0,005% dân số thế giới lại có kế hoạch riêng. Đó là giới siêu giàu. Người có tài sản lớn vốn nhanh nhạy với thông tin bệnh dịch. Họ tìm đến những hãng như Sounther Jet để nhanh chóng rời xa nơi thường trú đông đúc.

Điểm đến an toàn của giới siêu giàu thường là các “holiday home”, ngôi nhà thứ hai. Đó là nơi an trú được vận hành và quản lý vởi các thương hiệu hàng đầu (branded residence). Những địa chỉ này thường nằm trên đồi, gần rừng hoặc bên bờ biển với khí hậu ôn hòa, thiên nhiên trong lành tốt cho sức khỏe, đầy đủ tiện nghi hiện đại, được vận hành và quản lý do các thương hiệu dịch vụ khách sạn hàng đầu thế giới.

Hãy cùng điểm mặt các địa chỉ được giới siêu giàu tìm đến tránh dịch trong thời gian qua:

1. SHA Wellness Clinic & Residence, Alicante, Tây Ban Nha

SHA Wellness Clinic xứng đáng là một thiên đường sức khỏe dành cho giới thượng lưu. SHA Wellness Clinice chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần bằng các dịch vụ và tiện nghi sang trọng.

Những khu rừng nguyên sinh thấp thoáng dáng linh dương đi lại, những bãi biển, kênh đào hoang sơ với rạn san hô, những chú rùa sinh sôi trên cát ấm bờ biển, các loài chim bồ nông, diệc chao nghiêng dưới những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Khung cảnh vẹn nguyên hiếm có khiến mỗi thượng khách cảm thấy thư thái, bình yên, gạt đi những muộn phiền trong cuộc sống.

2. La Villa La Vigie, Monte-Carlo, Monaco

Nằm sát Địa Trung Hải và vịnh Roquebrune-Cap-Martin, biệt thự La Vigie sở hữu tầm nhìn toàn cảnh hướng biển nên thơ. Đây cũng là nơi khơi nguồn cảm hứng cho phù thủy thời trang quá cố Karl Lagerfeld trong suốt một thập kỷ qua.

Khí hậu ôn hòa, khung cảnh biển đảo vừa bình yên vừa hùng vĩ với cát trắng mịn màng, nước biển xanh thẳm, sóng vỗ rì rào và bầu trời trong không một gợn mây. Villa la Vigie là điểm đến tránh xa tâm dịch của giới thượng lưu châu Âu.

3. Storfjord Hotel, Glomset, Na Uy

Khách sạn Storfjord tại Glomset, Na Uy được ví như một câu chuyện cổ tích – nơi các thượng khách như lạc vào giấc mơ hay miền ký ức cổ xưa tuyệt đẹp.

Được phát triển bởi gia tộc 62 ° NORD đậm chất cổ điển Bắc Âu, đề cao cá nhân hóa, Storfjord Hotel bao gồm nhiều loại phòng đa dạng, các tiện nghi sang trọng chỉ dành riêng cho giới quý tộc. Du khách được sống chậm lại, chiêm ngưỡng vẻ hoang sơ, sinh động của rừng Na Uy với vịnh hẹp sâu hùng vĩ, những ngọn núi cao và những chú hải cẩu, chim biển bên ngoài cửa sổ.

Nếu đi bộ men theo những lối mòn, chèo thuyền kayak hay bơi lội…, du khách hòa mình kết nối với thiên nhiên, gạt bỏ mọi sự căng thẳng, muộn phiền, trải nghiệm hành trình khám phá nội tâm.

4. Park Hyatt Residences

Park Hyatt Jeddah nằm trong khuôn viên yên tĩnh bên bờ Biển Đỏ, Ả Rập Xê-Út

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến ông hoàng không ngai của thị trường branded residence: Park Hyatt. Đứng cao nhất trong danh mục thương hiệu Tập đoàn Hyatt, các khu nghỉ dưỡng Park Hyatt có mặt ở những bờ biển đẹp nhất thế giới như Park Hyatt Maldives Hadahaa ở Maldives, Park Hyatt Zanzibar ở Tanzania hay Park Hyatt Phu Quoc Residences ở Phú Quốc, Việt Nam.

Bên cạnh địa thế thuộc hàng hiếm có, Park Hyatt Phu Quoc Residences sở hữu hệ thống dịch vụ tiện nghi chuẩn mực của hệ thống Park Hyatt

Về Park Hyatt Phu Quoc Residences, đây vốn là dự án biệt thự nghỉ dưỡng đầu tiên của Park Hyatt tại Đông Nam Á. Sở hữu địa thế biệt lập tự nhiên hiếm thấy trên thế giới, với thiên nhiên nguyên sơ tuyệt đẹp, trước mặt là biển, sau lưng là núi, cùng với những nét độc đáo mang đậm âm hưởng truyền thống bản địa Việt Nam, Park Hyat Phu Quoc Residences sẽ là ngôi nhà thứ hai lí tưởng cho giới giàu có khi ra mắt.

