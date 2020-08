Triệt phá đường dây cá độ bóng đá nghìn tỉ ở Hải Dương

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một đường tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên internet, có giá trị giao dịch lên tới 1.000 tỉ đồng.

Theo đó, sau thời gian xác lập chuyên án, ngày 9/8, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Quang Vinh (SN 1986), Tự Long Đạt (SN 2000), Nguyễn Thành Long (SN 1994), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1981) cùng trú tại thị xã Kinh Môn; Nguyễn Xuân Thắng (SN 1988), Phạm Huy Tường (SN 1981) cùng trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, từng đối tượng trong đường dây được phân công vị trí, vai trò, nhiệm vụ cụ thể nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Đối tượng tham gia đánh bạc đến từ nhiều địa phương như Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên…

Lực lượng chức năng lập biên bản, khám xét nhà của Nguyễn Quang Vinh – Ảnh: Công an Hải Dương cung cấp

Cơ quan Công an đã bắt giữ Nguyễn Quang Vinh (SN 1986, trú tại khu An Trung, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) với vai trò là người cầm đầu.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định từ tháng 6-2020 đến nay, tổng số tiền mà các nghi phạm trong đường dây sử dụng đánh bạc lên đến khoảng 1.000 tỉ đồng.

Quá trình triệt phá, khám xét nhà của nghi phạm, cơ quan điều tra thu giữ 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tội phạm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo thuonghieucongluan.com.vn

Nguồn bài viết: https://thuonghieucongluan.com.vn/duong-day-ca-do-bong-da-nghin-ti-vua-bi-triet-pha-o-hai-duong-a110138.html