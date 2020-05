TP. Hà Nội tổ chức đánh giá hiệu quả đề án sữa học đường giai đoạn 2018-2020: Hơn 1 triệu trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học được hưởng sữa học đường trên toàn địa bàn TP. Hà Nội, đạt tỷ lệ 91,16%

Hôm nay, ngày 22/5/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Đánh giá hiệu quả thực hiện đề án Sữa học đường (SHĐ) giai đoạn 2018-2020 với sự tham dự của đại diện các Sở, Ban Ngành, Phòng Giáo dục các quận, huyện, và đại diện các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn Hà Nội.

Đông đảo giáo viên và cán bộ giáo dục đến tham dự chương trình Hội nghị.

Trong các đề án đã và đang triển khai trên cả nước, SHĐ Hà Nội là đề án lớn nhất về quy mô và giá trị. Với số điểm trường lớn trên một địa bàn rộng và số trẻ thụ hưởng lên đến trên 01 triệu trẻ, chương trình vẫn đang được triển khai một cách bài bản, hiệu quả và ghi nhận những kết quả rất tích cực. Cụ thể, trong ngày đầu tiên triển khai 02/01/2019, đã có 64% trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học được uống sữa. Con số này tiếp tục gia tăng chỉ sau một tuần thực hiện, với 100% các trường mầm non, tiểu học công lập và 61,8% các cơ sở giáo dục ngoài công lập tham gia, với tỷ lệ uống sữa đạt 73%. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có đến 1.059.854 trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học đến từ gần 4.000 trường trên địa bàn TP. Hà Nội tham gia thụ hưởng SHĐ, đạt tỷ lệ 91,16%. Cũng theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, khối mầm non và tiểu học công lập đạt tỷ lệ 100% trường và 93% trẻ đăng ký uống sữa; với khối ngoài công lập (bao gồm trường mầm non, tiểu học ngoài công lập, hiệp quản, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập), tỷ lệ trường tham gia là 86,74%, tỷ lệ học sinh đăng ký uống sữa là 80,73%.

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Những kết quả tích cực này có được nhờ một quá trình chuẩn bị kĩ lưỡng, sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao từ Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường Thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình các Quận, Huyện, cũng như sự chủ động, chuyên nghiệp, có tiềm lực mạnh của đơn vị cung cấp sữa là Công ty Vinamilk. Đặc biệt là không thể thiếu sự tin tưởng từ các tổ chức đoàn thể, sự quan tâm của các bậc phụ huynh học sinh đối với việc chăm sóc dinh dưỡng để nâng cao thể lực, trí tuệ cho con em.

Các em học sinh tại HN thụ hưởng chương trình Sữa học đường ngay khi đi học lại sau thời gian giãn cách do dịch Covid-19

Các báo cáo đánh giá cũng cho thấy công tác tập huấn cho giáo viên và đại diện hội phụ huynh rất cần thiết và đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện đề án SHĐ hiệu quả. Trước khi triển khai cho các em học sinh uống sữa, đã có 30 lớp tập huấn được tổ chức cho gần 10.000 đại biểu về toàn bộ quy trình triển khai Chương trình Sữa học đường an toàn, hiệu quả.

Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng Vinamilk báo cáo về việc triển khai chương trình sữa học đường trong thời gian vừa qua tại Hà Nội.

Không chỉ dừng ở việc tập huấn ban đầu, trong quá trình triển khai, TP. Hà Nội đã tổ chức nhiều Hội nghị để đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm kịp thời giải đáp và tháo gỡ khó khăn cho các quận, huyện; đồng thời tuyên dương các đơn vị trường tích cực thực hiện tốt công tác triển khai chương trình. Sở Y tế phối hợp Sở GDĐT thành lập các đoàn kiểm tra ATTP bếp ăn tập thể trường học và kiểm soát sữa học đường tại các quận, huyện. Ngoài ra, Công ty Vinamilk cũng đã tiến hành khảo sát điều kiện bảo quản sữa tại các nhà trường, cung cấp đủ giá kệ và tổ chức giao nhận sữa theo số lượng và tần suất phù hợp với từng cơ sở giáo dục, cài đặt đường dây nóng 24/24 để hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của các trường.

Công tác vận chuyển và cấp phát sữa cho trẻ em được tiến hành cẩn trọng, tuân thủ các qui định phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các em học sinh

Để chương trình SHĐ được triển khai thành công trên địa bàn Hà Nội, sự nỗ lực và đóng góp của lãnh đạo nhà trường và đội ngũ giáo viên cơ sở là rất lớn. Là cầu nối với phụ huynh học sinh, đội ngũ giáo viên đã góp phần rất lớn giúp các bậc cha mẹ càng thêm tin tưởng và yên tâm khi con em được thụ hưởng sữa học đường, để ngày càng nhiều học sinh được uống sữa khi đến lớp.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Vụ trưởng Vụ sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) chia sẻ về ý nghĩa chương trình sữa học đường

Chương trình nhận được sự ủng hộ và tỷ lệ đăng ký tham gia cao không chỉ vì những lợi ích thiết thực của việc uống sữa đều đặn tại trường đối với trẻ em lứa tuổi học đường, mà còn là vì những giá trị vô hình mà SHĐ đang mang đến cho thế hệ mầm non của đất nước. Thông qua chương trình SHĐ, trẻ em được giáo dục về vai trò quan trọng của chế độ dinh dưỡng, hình thành thói quen tốt như uống sữa mỗi ngày, đúng giờ để hỗ trợ tăng cường thể chất, trí tuệ. Đồng thời, các em cũng được nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ môi trường thông qua việc gấp vỏ hộp gọn gàng sau khi uống sữa để dễ thu gom, tự giác bỏ vào thùng rác đúng quy định…

Với những giá trị nhân văn đó, chương trình SHĐ thực sự đã trở thành một phần không thể tách rời của hoạt động giáo dục của Thủ đô Hà Nội, được nhà trường đồng tình, phụ huynh hoan nghênh. Ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tp. Hà Nội phát biểu: “Cho đến thời điểm này, có thể nói, chương trình SHĐ đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo cha mẹ học sinh, để các cháu mẫu giáo và học sinh tiểu học được uống sữa tại trường. Các em học sinh đều rất hào hứng khi được uống sữa và xem như đó là một hoạt động quen thuộc khi đến trường. Với chương trình có những tác dụng tích cực như vậy, chúng tôi đang phối hợp với các Sở, Ngành liên quan để có kiến nghị về việc triển khai trong giai đoạn tiếp theo.”

Các em học sinh được hướng dẫn cách gấp gọn và thu dọn hộp sữa sau khi sử dụng xong

Có thể thấy, đến thời điểm này, Tp. Hà Nội đã tổ chức thực hiện Đề án Chương trình SHĐ theo đúng Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu: “Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hàng ngày nhằm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Việt Nam, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai”. Không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển của trẻ em Việt Nam mà chương trình SHĐ còn giúp giảm bớt các gánh nặng về tài chính đối với gia đình và xã hội, đem lại cho các em sự bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn dinh dưỡng tốt nhất và giúp các em được hưởng đầy đủ, trọn vẹn các quyền lợi được nêu trong Công ước Quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Việt Nam và Quốc tế.

Thông tin thêm: Chương trình SHĐ Tp. Hà Nội được chính thức triển khai đến tất cả cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn Thành phố vào ngày 02/01/2019, trên tinh thần tự nguyện đăng ký tham gia. Tham gia chương trình, các em học sinh mầm non và tiểu học hàng ngày đến lớp được uống 01 hộp sữa tươi tiệt trùng đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Nhà Nước và công ty Vinamilk hỗ trợ 53% kinh phí, gia đình chỉ đóng góp 47% giá trị mỗi hộp sữa. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ 100% kinh phí uống sữa cho các em học sinh diện nghèo, cận nghèo, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách. Đề án SHĐ Hà Nội đã được thực hiện theo hình thức đấu thầu công khai, rộng rãi và minh bạch với những tiêu chuẩn đấu thầu khắt khe. Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk là đơn vị cung cấp sữa cho đề án với mức hỗ trợ 23% (cao hơn mức mời thầu 3%), giúp tiết kiệm cho ngân sách thành phố hơn 300 tỷ đồng.

PV