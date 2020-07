Tổng cục Hải quan: 6 tháng đầu năm 2020, buôn lậu “nóng” từ thịt lợn đến ma túy

Trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng hải quan chủ trì phối hợp, phát hiện và bắt giữ 1.587 vụ vi phạm, giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 216 tỷ đồng. Đồng thời, đã khởi tố 6 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 17 vụ.

Theo Tổng cục Hải quan, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong 6 tháng đầu năm 2020 diễn biến phức tạp, nóng ở cả ba tuyến đường bộ, đường biển, hàng không và không còn chỉ ở kênh bán hàng trực tiếp mà còn diễn ra ở cả kênh bán hàng trực tuyến do hoạt động thương mại điện tử phát triển.

Các đối tượng buôn lậu với phương thức và thủ đoạn tinh vi như: khai không đúng với thực tế hàng hoá; khai báo sai về tên hàng, mã số thuế, xuất xứ, số lượng, chất lượng, trị giá; sửa chữa, giả mạo hồ sơ, tự ý tiêu thụ hàng hóa khi chờ được cấp giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan kiểm tra chuyên ngành, chứng từ, điều chỉnh Manifest; đăng ký kiểm tra vào giờ cao điểm; “chọn luồng xanh, luồng vàng” để thông quan hàng hóa… làm ảnh hưởng đến số thu ngân sách, môi trường hoạt động kinh doanh, sản xuất hàng hoá trong nước, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và an toàn xã hội.

6 tháng đầu năm 2020, lực lượng hải quan chủ trì phối hợp, phát hiện và bắt giữ 1.587 vụ vi phạm, giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 216 tỷ đồng

Một số vụ việc điển hình như nhập khẩu dược liệu từ Trung Quốc, khai báo hàng nông sản, buôn lậu lợn sống, vận chuyển trái phép chất ma túy… Cụ thể, ngày 14/6, Công ty TNHH Thương mại XNK Ngọc Sơn (trụ sở tỉnh Hải Dương) mở tờ khai nhập khẩu số 10336383661/A12 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng.

Theo khai báo hải quan của doanh nghiệp, hàng hóa nhập khẩu gồm: Táo ta, quả mơ, hạt điều, củ cải, cà rốt sấy khô chưa qua chế biến, dùng làm thực phẩm để đun nước uống, ăn chưa qua tẩm ướt, hàng mới 100%, không nằm trong CITES (công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp).

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa là 103 tấn dược liệu thuốc bắc từ Trung Quốc vào Việt Nam. Hiện Cơ quan kiểm định thuốc đã lấy mẫu vật để xác định tên hàng, công dụng; tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hành khám xét, điều tra xác minh để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 22/5, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc – Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Chi cục Hải quan Của khẩu quốc tế sân bay Nội Bài phát hiện lô hàng dược phẩm từ Ấn Độ về Việt Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hàng hóa vi phạm 4.998 tuýp Kem trị nám (Hydroquinone Tretinoin and Mometasone Furoate Cream Melacare).

Ngày 4/6, Đội kiểm soát phòng chống Ma Túy – Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Phòng PC04 – Công an tỉnh đồng chủ trì, kiểm tra, phát hiện 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 5kg ma túy đá; 1 kg Ketamin; 1 bánh Heroin.

Ngày 12/6, Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc – Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Phòng PC04 – Công an tỉnh Sơn La, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy thuộc Cục Hải quan tỉnh Điện Biên; Công an huyện Sông Mã tỉnh Sơn La; Công an xã Chiếng Cang, huyện Sông Mã phá thành công chuyên án ĐT1.20, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 4 bánh Heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 16/6, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy và Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đội 6 – Cục Điều tra chống buôn lậu; Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) – Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra thực tế 4 bưu kiện bưu phẩm nhập khẩu từ các nước Châu Âu về Việt có nghi vấn chứa chất ma tuý. Kết quả kiểm tra phát hiện khoảng hơn 9 kg ma túy tổng hợp MDMA…

Giá thịt lợn lên cao, khiến tình trạng buôn lậu lợn sống cũng có những diễn biến phức tạp

Không chỉ ma túy, do giá thịt lợn tăng cao nên thời gian qua, thịt lợn cũng là một trong những mặt hàng “nóng” được các đối tượng vận chuyển trái phép qua biên giới.

Cụ thể: Ngày 22/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương – Cục Hài quan An Giang, phối hợp cùng Đội Cảnh sát Kinh tế – Ma túy Công An thị xã Tân Châu và Trạm Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát phát hiện một chiếc xuồng (vỏ lãi) đang chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn, phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng bỏ xuồng chạy. Qua kiểm tra, hàng hóa gồm có: 14 con lợn chưa qua kiểm dịch, trị giá hàng hóa ước tính 136,26 triệu đồng.

Ngày 8/6, Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh – Cục Hải quan Quảng Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Đức – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh; Công an xã Quảng Đức, tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 3.375 kg lòng lợn sấy khô không có chứng từ hợp pháp.

Theo thuonghieucongluan.com.vn

Nguồn bài viết: https://thuonghieucongluan.com.vn/tong-cuc-hai-quan-6-thang-dau-nam-2020-buon-lau-nong-tu-thit-lon-den-ma-tuy-a106104.html