Tổng Cục Đường bộ Việt Nam: Tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thủ tục hành chính trong kinh doanh vận tải vì mục tiêu đảm bảo An toàn giao thông

Sáu tháng đầu năm 2020, bên cạnh việc triển khai xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh covid-19, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã bám sát các chủ trương chỉ đạo của Bộ GTVT, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban , ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, công tác chuyên môn của ngành GTVT với nhiều kết quả nổi bật.

Tổng cục trưởng, Tổng Cục đường bộ VN Nguyễn Văn Huyện trao đổi với báo chí

Vượt qua dịch bệnh, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng điểm

Theo báo cáo của Tổng cục đường bộ VN, sáu tháng đầu năm 2020 công tác xây dựng văn bản QPPL đã được triển khai, thực hiện toàn diện: Tổng cục đã trình Bộ GTVT 13/14 dự thảo văn bản QPPL (01 dự thảo Luật GTĐB sửa đổi, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 11 Thông tư), đảm bảo 100% tiến độ theo chương trình năm 2020. Tổ chức họp báo thông tin tuyên truyền về một số điểm mới của Dự thỏa Luật GTĐB (sửa đổi). Tuyên truyền phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành như: Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Về công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Tổng cục đã hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt dự án; thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các dự án kế hoạch bảo trì 2020. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác hệ thống quốc lộ, cầu, hầm, phà bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Tính đến nay, công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đã thực hiện được trên 50% khối lượng cả năm. Công tác kiểm tra cầu, cống, kề, ngầm, bến phà được tăng cường sửa chữa, khắc phục phục trước mùa mưa lũ, thiên tai.

Tổng cục đường bộ VN gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng

Đặc biệt, công tác ATGT được chú trọng. Tổng cực đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát, xử lý 28 điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh; sơn kẻ 82 km vạch sơn đường, thay thế điều chỉnh 564 biển báo, sửa chữa, bổ sung 32 km hộ lan tôn song. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2020 đã tiến hành kiểm tra 52.335 xe, trong đó có 5.881 xe vi phạm, tước 1959 giấp phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 61,34 tỷ đồng.

Trong thời gian phát sinh dịch bệnh covid – 19, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã kịp thời triển khai các văn bản của Bộ GTVT thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg, Chỉ thị 19?CT-TTg đến các Sở GTVT và đơn vị liên quan về công tác phòng, chống dịch covid-19. Kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải đảm bảo an toàn vận tải trong thời điểm dịc bệnh bùng phát. Cùng với đó, Tổng cục tăng cường giám sát, theo dõi kịp thời xử lý phương tiện vi phạm không tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong giãn cách xã hội. Bằng các biện pháp cụ thể, hướng dẫn kịp thời đề xuất giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng do đại dịch covid -19 gây ra.

Đến nay, công tác quản lý phương tiện và người lái đã được triển khai thực hiện từ 1/1/2020 kết nối hệ thống camera giám sát phòng sát hạch lý thuyết, các bài sát hạch lái xe trong hình tại các Trung tâm sát hạch lái xe trên toàn quốc. Ban hành bộ 600 câu hỏi và phần mềm sát hạch lý thuyết để cấp GPLX cơ giới đường bộ và tổ chức tập huấn chuyển giao đến các Sở GTVT, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trên toàn quốc. Chỉ đạo các Sở GTVT hướng dẫn các cơ sở đào tạo lái xe triển khai việc ứng dụng công nghệ để nhận dạng, theo dõi thời gian học lý thuyết. Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe (cabin tập lái xe) và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe. Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đối với thủ tục đổi GPLX tại một số địa phương. Triển khai s’ử dụng mã QR để đọc, giải mã nhanh thông tin trên GPLX và liên kết với hệ thống thông tin quản lý GPLX.

Chú trọng xử lý những vấn đề “nóng” ảnh hưởng đến xã hội, dân sinh

Trao đổi với báo chí ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ VN cho biết: nguyên nhân của việc hư hỏng cầu Thăng Long thời gian qua là do chiều dày lớp bản thép mặt cầu mỏng so với yêu cầu cấu tạo có độ cứng nhỏ, dẫn đến độ võng tích lũy. Bản mặt cầu chịu kéo theo cả hai phương dọc và ngang. Sau 20 năm khai thác, cùng với sự gia tăng của xe quá tải, dẫn đến hư hỏng mặt cầu. Dderr giải quyết vấn đề “nóng” xử lý mặt cầu Thăng Long ông Nguyễn Văn Huyện cho biết, sẽ cào bóc sạch lớp bê tông nhựa hiện hữu, làm sạch bản mặt thép. Tiếp đó, sẽ hàn các đinh neo thép vào bản mặt thép. Lắp đặt lưới thép và đổ một lớp bê tông siêu tính năng (UHPC) cường độ cao. Sau đó, sẽ thi công lớp phủ gốc nhựa tạo nhám và êm thuận. Cùng đó, trong sửa chữa lần này cũng sẽ sửa các khe co giãn đã hư hỏng. Sau khi sửa xong sẽ tăng cường lực có tuổi thọ công trình 10 năm. Đây là công nghệ tiên tiến được Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu 2 năm nay trên cơ sở tiếp thu công nghệ của nhiều nước đã áp dụng. Hiện Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đấu thầu chọn nhà thầu trong tháng 6, bắt đầu khởi công thi công trong tháng 7, hoàn thành sửa chữa cầu vào cuối năm nay. Về biện pháp thi công, người đứng đầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sẽ thi công 24/24 giờ với mái che trong suốt quá trình thi công. Cùng đó, sẽ phân luồng giao thông và cấm hoàn toàn phương tiện qua cầu. Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ thuê chuyên gia nước ngoài cùng chuyên gia Việt Nam giám sát quá trình thi công. Đặc biệt, công tác triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng, Ông Nguyễn Văn Huyện cho biết, đến nay giai đoạn 1 (BOO1), đã lắp dặt 40 trạm, đưa vào vận hành 39 trạm, còn lại 04 trạm do VEC (TCty Quản lý đường cao tốc VN) do vướng mắc về nguồn vốn, nên sẽ triển khai khi thu sếp được nguồn vốn khả thi. Giai đoạn 2 (BOO2), đã báo cáo Bộ GTVT về việc xử lý tình huống lựa chọn nhà đầu tư, Tổng cục đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng với nhà đầu tư đang thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án để triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Bắt đầu từ tháng 7/2020, Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ không bán vé tháng quý thủ công, khách hàng không dán thẻ thu phí tự động ETC sẽ không mua được vé tháng một dừng như trước đây. Do đó, khách hàng mua vé tháng hoặc vé quý cần dán thẻ không dừng.

Thời gian qua, dự án thu phí không dừng trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình chậm triển khai do cần liên thông giữa hai chủ đầu tư khác nhau. Trên đoạn Cầu Giẽ – Ninh Bình, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đến nay mới hoàn tất việc lắp đặt thiết bị không dừng. Trong khi đó, đoạn Pháp Vân – Cầu Giẽ do Công ty CP BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ đầu tư, đã hoàn tất lắp đặt từ cuối 2019. Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình là tuyến đường cửa ngõ phía Nam của thủ đô Hà Nội, dài khoảng 80 km, 6 làn xe, lưu lượng trung bình 23.000-25.000 lượt xe mỗi ngày.

Cao tốc này có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn vào các ngày cuối tuần, dịp nghỉ lễ, tết. Do vậy, dự án thu phí tự động không dừng được đưa vào khai thác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông nhanh chóng, tránh ùn tắc tại các khu vực ra, vào trạm thu phí.

Thành Chung