Tổng công ty Điện lực miền Bắc : Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 07 và nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020

Tháng 7/2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc đặc biệt đã nỗ lực đảm bảo cung ứng điện phục vụ nhân dân trong đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, khắc phục sự cố về điện trong những đợt giông lốc, mưa bão tại một số địa phương, đảm bảo cấp điện cho các bệnh viện, các khu vực cách ly, các cơ sở chữa bệnh COVID -19, cấp điện an toàn phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp PTTH trên địa bàn các tỉnh miền Bắc vào đầu tháng 8 vừa qua.

Kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2020

Sản lượng điện thương phẩm tháng 7/2020 đạt 7,276 tỷ kWh, tăng 9,01% so với tháng 7/2019. Lũy kế 7 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 41,8 tỷ kWh, tăng 5,56% so với 7 tháng đầu năm 2019 và đạt 54,29% kế hoạch EVN giao. Tổn thất điện năng tháng 07/2020 toàn Tổng công ty thực hiện 5,34%, giảm 0,31% so với cùng kỳ năm 2019, lũy kế đạt 4,99%, giảm 0,33% so với cùng kỳ 2019. Đến hết tháng 7/2020, toàn Tổng công ty có 9,89 triệu khách hàng hưởng chính sách hỗ trợ giảm giá bán điện do đợt dịch bệnh COVID-19 tương ứng số tiền 3.243,5 tỷ đồng, tăng 16,8 tỷ đồng so với dự kiến do thành phần QLTD tháng 7/2020 có mức tăng trưởng cao.

Vượt gian nan, EVNNPC quyết tâm đảm bảo nguồn điện lưới an toàn, ổn định

Cũng trong tháng 07/2020, tất cả 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt so với quy định của EVN. Trong đó tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 155 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,66 ngày; giảm 2,34 ngày so với quy định của EVN. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020, toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.150 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,63 ngày, giảm 2,37 ngày so với quy định của EVN. Các đơn vị thực hiện tốt việc niêm yết công khai trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu của khách hàng.

Tháng 7/2020, Tổng công ty đã thực hiện đóng điện 05 công trình với năng lực công suất tăng thêm 160MVA và 33,767km đường dây110kV. Tổng công ty đã khởi công 06 công trình đường dây (ĐZ) và TBA như: ĐZ và TBA 110kV Bãi Trành, Trạm biến áp 110kV Phố Nối và nhánh rẽ, cùng nhiều công trình lưới điện trung hạ thế, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Nhiệm vụ công tác trong tháng tiếp theo

Phát huy những kết quả đã đạt đươc trong tháng 7, bước sang tháng 8 năm 2020, EVNNPC tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, thực hiện nhiệm vụ kép, vừa dảm bảo sản xuất kinh doanh vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt đảm bảo cung cấp điện cho bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ cách ly người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn các tỉnh miền Bắc; giảm tổn thất điện năng; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện; đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện, tiếp tục triển khai các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, DR, nghiên cứu phụ tải và dự báo phụ tải; triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn và phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa bão.

La Sơn