Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam

Các đồng chí cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam thân mến!

Chúng ta vừa chứng kiến năm 2020 đi qua với biết bao sự biến động trên thế giới và khu vực do đại dịch Covid-19 gây ra, làm cho nhiều nước rơi vào suy thoái. Ở trong nước, ngoài việc chống dịch như chống giặc chúng ta còn phải đối phó với lũ lụt thảm khốc ở Miền Trung. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, chúng ta đã vượt qua những khó khăn, thử thách và trở thành quốc gia hiếm hoi duy trì được tăng trưởng dương (2.91%). Chúng ta đã kiểm soát vững chắc dịch bệnh, giảm thiểu số người chết và những thiệt hại về kinh tế, an sinh xã hội được bảm đảm; văn hóa, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các mặt công tác khác đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Những thành công đó tiếp tục củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hướng tới tương lai tươi sáng của đất nước trong những năm tới.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền. Ảnh: Thành Long.

Đối với Hội Luật gia Việt Nam, mặc dù chúng ta cũng phải gánh chịu những tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh gây ra, nhưng các cấp hội và toàn thể hội viên đã chủ động ứng phó, tổ chức triển khai nhiều chương trình, kế hoạch đã đề ra cho năm 2020, đẩy mạnh các mặt hoạt động, nhất là khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng. Các cấp hội đã lồng ghép tốt hoạt động công tác hội với công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ đó, chúng ta đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là, công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được triển khai kịp thời và có hiệu quả, có sự phối hợp giữa Trung ương Hội và các cấp hội trong việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn bản quan trọng tác động đến đời sống của đông đảo người dân. Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tiếp tục được các cấp hội triển khai thực hiện tốt, đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhiều đối tượng, nhất là đối tượng chính sách, người nghèo, người già, người neo đơn, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số và những người yếu thế trong xã hội. Chỉ tính riêng các trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, trong năm qua đã tư vấn pháp luật được 81.000 vụ việc, trợ giúp pháp lý được hơn 35.000 vụ việc. Cùng với đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các cấp hội quan tâm, đẩy mạnh, trong đó chú trọng đến các văn bản mới được Quốc hội thông qua hoặc những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Theo thống kê, các cấp hội đã trực tiếp tổ chức được gần 16.100 cuộc phổ biến pháp luật cho gần 1.200.000 lượt người và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện được hơn 48.500 cuộc cho gần 2.400.000 lượt người tham gia. Công tác tổ chức, cán bộ, hội viên đã đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên lên một bước mới. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường và mở rộng, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước ta nói chung và công tác bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc nói riêng.

Để có được thành công nói trên là do sự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của toàn bộ hệ thống Hội và hơn 64.000 hội viên chúng ta. Nhân dịp năm mới 2021 và Tết Tân Sửu đang đến gần, thay mặt đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội, Tôi xin gửi đến tất cả các đồng chí cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam và gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống.

Các đồng chí cán bộ, hội viên thân mến!

Năm 2021, tình hình thế giới và khu vực được dự báo tiếp tục có những diễn biến khó đoán định. Đây cũng là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đó là những sự kiện chính trị rất quan trọng ở nước ta. Năm 2021 là năm thứ hai mà toàn thể các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam cần đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Hội. Tình hình đó đòi hỏi mỗi tổ chức hội và hội viên phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội trọng năm 2021. Trước hết, chúng ta cần tăng cường các biện pháp để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác của Hội Luật gia Việt Nam, trong đó trọng tâm là Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương được ban hành sau Đại hội; Chuẩn bị tinh thần và lực lượng tham gia tích cực vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, giới thiệu người ứng cử. Cùng với đó, các tổ chức Hội cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Điều lệ Hội để Điều lệ sớm đi vào cuộc sống; Cần chủ động, sáng tạo tìm ra các giải pháp phù hợp thực tiễn đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn. Trọng tâm là công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức, cán bộ, hội viên; công tác thông tin và tuyên truyền.

Tôi mong rằng, các đồng chí cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng nhau phấn đấu xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh, hoạt động hiệu quả, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Một lần nữa chúc các đồng chí và gia đình đón năm mới an khang, thịnh vượng./.

