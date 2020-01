Thông điệp năm mới 2020 của các nhà lãnh đạo trên thế giới: Kỳ vọng một tương lai “đầy sắc màu”

Vào thời khắc tưng bừng đầu tiên của năm 2020 với các màn pháo hoa rực rỡ, nhiều nhà lãnh đạọ trên thế giới đã gửi những thông điệp năm mới với cam kết và quyết tâm đưa đất nước trở nên thịnh vượng và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Những lời chúc năm mới đầy ý nghĩa sẽ là món quà tinh thần cho mọi người trong những ngày đầu tiên. Cùng điểm qua những thông điệp, lời chúc của các nguyên thủ quốc gia đến từ các nước ở khắp các châu lục trên thế giới trong năm 2020.

Thủ tướng Phần Lan – Sanna Marin

Sanna Marin, thủ tướng trẻ nhất thế giới , nói rằng : “Hôm nay chúng ta đứng trên đỉnh của một thập kỷ mới. Năm 2020 sẽ mang lại nhiều thay đổi trong sự trỗi dậy của nó, nhưng nó cũng sẽ mang lại nhiều điều quen thuộc và an toàn. Sự khởi đầu của một thập kỷ mới mang đến cơ hội hoàn hảo để nhìn về tương lai. Tuy nhiên, đồng thời chúng ta sẽ tạm dừng một lát để nhìn lại, để xem xét Phần Lan đã phát triển như thế nào qua các năm vừa qua”.

Thủ tướng Phần Lan chia sẻ: “Sức mạnh của Phần Lan nằm ở con người và kiến ​​thức của họ. Chúng ta đã sống sót vì luôn mong muốn tìm tỏi và học hỏi. Chúng ta đã vươn lên từ những khởi đầu khiêm tốn để trở thành một trong những quốc gia có trình độ học vấn và kỹ năng cao nhất trên thế giới. Đây là bí mật thành công của chúng ta ngày hôm qua, điều này sẽ vẫn là chìa khóa cho sự thành công của chúng ta vào ngày mai. Đó là lý do tại sao chúng ta phải có can đảm để tiếp tục đầu tư vào con người và kiến ​​thức. Chúng ta phải dám tạo ra một cái gì đó mới. Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, chỉ cần làm lại các công thức nấu ăn cũ là không đủ”.

Chúng ta đang hướng tới sự bền vững xã hội bằng cách củng cố các dịch vụ an sinh xã hội và an ninh quốc gia. Kể từ đầu năm 2020, lương hưu sẽ tăng lên, tăng cường an ninh quốc gia, tài trợ cho giáo dục và đào tạo sẽ tăng ở tất cả các cấp và tài chính cho các dịch vụ cơ bản sẽ được tăng cường. Quyền bình đẳng cho tất cả trẻ em được giáo dục và chăm sóc trẻ mầm non sẽ được khôi phục. Kể từ tháng 1, những người hưu trí thu nhập thấp sẽ có nhiều tiền hơn để sống. Lương hưu của hơn 600.000 người Phần Lan sẽ tăng lên, 70 % người Phần Lan sẽ được hưởng thu nhập cao hơn. Với việc bãi bỏ mô hình kích hoạt, người thất nghiệp sẽ có thể tập trung tìm kiếm công việc mà không phải lo lắng về việc mất thu nhập. Sức mạnh của một xã hội được đo lường không phải bởi sự giàu có của các thành viên tầng lớp thượng lưu nhất, mà bằng cách các công dân dễ bị tổn thương nhất cũng có thể sống tốt nhất. Câu hỏi chúng ta cần đặt ra là liệu mọi người có cơ hội sống một cuộc sống có chất lượng hay không.

Những lời nói này bà rất thích hợp cho một triết lí: “Nếu chúng ta không thể biết chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, hãy giả sử rằng tất cả sẽ diễn ra tốt đẹp”.

Thủ tướng Úc – Scott Morrison

Ông Morrison thừa nhận rằng Úc, hiện đang phải hứng chịu những trận cháy rừng lớn , đã chịu đựng “12 tháng qua khó khăn” nhưng nhấn mạnh rằng có những lý do cho sự lạc quan. Scott Morrison đã chào đón vào năm 2020 bằng cách tuyên bố Úc là quốc gia tuyệt vời nhất trên trái đất, trong khi thừa nhận số người chết vì hỏa hoạn khủng khiếp.

Thông điệp của Thủ tướng được thực hiện cùng với vợ Jenny,tập trung vào các vụ cháy rừng đã giết chết 11 người và phá hủy gần 1000 ngôi nhà. “Tôi biết rằng đã 12 tháng trôi qua rất khó khăn, đặc biệt là với những vụ cháy rừng khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người Úc. Có những đợt hạn hán vẫn còn tiếp diễn và dĩ nhiên là cả lũ lụt hồi đầu năm ngoái. Nhưng một niềm hãnh diện ở Úc là chúng ta được sống trong một đất nước tuyệt vời nhất trên trái đất với tinh thần cũng hết sức tuyệt vời, có nghĩa là chúng ta luôn vượt qua mọi thử thách mà chúng ta phải đối mặt”, ông Morrison nói.

Ông cũng nói thêm rằng người Úc luôn luôn lạc quan về tương lai: “Không có nơi nào tốt chúng ta hơn trong việc nuôi dạy trẻ em ở bất cứ đâu trên hành tinh và chúng ta luôn biết ơn rằng tất cả chúng ta có thể sống ở đất nước tuyệt vời này, và đó là điều hãnh diện khi chúng ta bước vào năm mới này”.

Tổng thống Iran – Hassan Rouhani

Trong thông điệp chúc mừng năm mới, ông Rouhani chúc mừng các nhà lãnh đạo thế giới nhân dịp năm mới, chúc tất cả một năm tràn đầy bình an và tốt lành, ngoài ra ông đã bày tỏ hy vọng rằng các nhà lãnh đạo thế giới cần phải xoay xở để vượt qua những thách thức mà quốc gia của họ đang phải đối mặt, góp phần giúp người dân đất nước mình sống một cuộc sống hòa bình và thịnh vượng.

“Tôi hy vọng trong năm tới, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ mang lại một năm mới hòa bình và lan tỏa những điều tốt cho tất cả mọi người bằng chính trí tuệ và hành động của minh, dựa trên công lý, sự tự do và cả sức mạnh tập thể” – nguyên văn lời chia sẻ của tổng thống Iran, Hassan Rouhani.

Trong một thông điệp khác, phó Tổng thống của Iran Es’haq Jahangiri cũng gửi lời chúc mừng đến Kitô giáo và người dân nước họ nhân dịp năm mới. Jahangiri kêu gọi các đồng nghiệp của mình thực hiện các bước để thúc đẩy hòa bình và những điều tốt đẹp trong năm tới bằng sự đoàn kết và sức mạnh đồng lòng. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng hợp tác quốc tế song phương sẽ được tăng cường trong tất cả các lĩnh vực vào năm tới thông qua những nỗ lực chung của đất nước.

Thủ tướng Ấn Độ -Narendra Modi

Thủ tướng Narendra Modi đã đăng tải trên mạng xã hội vào sáng ngày 1/1/2020 với lời chúc năm mới. Đây là năm mới đầu tiên của Thủ tướng sau khi ông giành được nhiệm kỳ thứ hai với chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc gia được tổ chức vào tháng 4 và tháng 5 năm ngoái.

“Chúc một năm 2020 tuyệt vời! Có thể năm nay se tràn ngập niềm vui và thịnh vượng. Chúc mọi người khỏe mạnh và mong muốn của mọi người được thực hiện”, Thủ tướng Modi đăng tải trên mạng xã hội.

Ông đã xem xét thành tựu mà đất nước đã làm được trong năm 2019 và đề ra hy vọng “Năm 2020 sẽ đánh dấu sự tiếp tục của những nỗ lực cải tổ Ấn Độ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho 1,3 tỷ người dân”

Thủ tưởng Canada – Justin Trudeau

Mở đầu lời tuyên bố đánh dấu năm mới, ông nói “ Trong ngày đầu năm, từ bờ biển này đến bờ biển khác, người Canada sẽ tụ tập với gia đình và bạn bè để ăn mừng cũng như cùng nhau suy ngẫm những thành tựu đã đạt được trong năm 2019. Trong thời khác chuyển giao năm cũ và năm mới, chung tôi mong chờ một năm 2020 đầy hứa hẹn và những điều ý nghĩa”

Ông Trudeau ca ngợi thành tựu của Canada trong việc xóa đói giảm nghèo, những cuộc đàm phán về các hiệp định thương mại và đầu tư. Ông cũng kêu gọi những nỗ lực lớn hơn trong việc chống biến đổi khí hậu, tăng cường tầng lớp trung lưu cùng lời hứa sẽ giữ cho mọi người dân được an toàn và khỏe mạnh.

Năm mới sẽ mang đến những cơ hội mới và tốt hơn hết là tận dung chúng một cách tối đa. Ông Trudeau chia sẻ : “ Hãy khởi đầu thập kỉ tiếp theo theo cách khẳng định bản thân mình bằng các giá trị của sự tôn trọng, cởi mở và lòng trắc ẩn đặc trưng của người Canada. Từ việc cùng nhau tiến lên và đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu, chúng ta sẽ xây dựng được một tương lai tươi sáng hơn. Thay mặt Chính phủ Canada, tôi chúng các bạn và những người thân yêu của các bạn một năm mới tuyệt vời và đón chào những điều tốt đẹp nhất”

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ – Recep Tayyip Erdogan

Mở đầu lời chúc tết, tổng thống Erdogan phát biểu: “Bỏ lại phía sau năm 2019, chúng ta sắp bước sang năm 2020 vỡi hy vọng sẽ cùng nhau trải nghiệm những điều tốt đẹp hơn. Tôi cầu nguyện chúa rằng năm 2020, sự thịnh vượng sẽ đến với đất nước chúng ta, các quốc gia bạn bè và toàn thể nhân loại”

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đã ký với Libya về an ninh và quân sự vào năm 2020, ông Erdogan nói trong thông điệp năm mới của mình, trước khi thêm bàn về sự lạc quan trong tương lai của đất nước mình.

Ông Erdogan tiếp tục khẳng định: “Hôm nay Thổ Nhĩ Kỳ nhìn vào tương lai của mình với sự tự tin và niềm hy vọng lớn lao hơn bao giờ hết. Những người từng đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ bằng các cuộc khủng bố, bạo loạn giờ đây đang phải lùi mình khi đối mặt với chúng ta và đang muốn tìm cách hòa giải. Đó là lí do tại sao mà trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn là một, luôn to lớn, luôn hùng mạnh và cùng nhau tạo nên đất nước Thổ Nhĩ Kỳ của ngày hôm nay. Như tôi luôn nói, sức mạnh lớn nhất của chúng ta chính là tinh thần đoàn kết. Năm 2020 hy vọng sẽ là một năm gặt hái được nhiều thành quả từ những nổ lực không ngừng nghỉ trong suốt những năm qua . Tôi cũng mong muốn năm 2020 mang lại hòa bình, sự an toàn và cả thịnh vượng”

Thế giới đã bước qua một năm 2019 đầy biến động, nhưng điều đó không cản các nhà lãnh đạo chính trị tin vào những điều tốt đẹp trong năm tới. Tuy ở mỗi quốc gia, các nguyên thủ sẽ định hướng một chiến lược phát triển riêng dành cho năm 2020. Song tất cả đều mong muốn hướng tới một năm mới với thật nhiều thành tựu to lớn dành cho đất nước và người dân của mình. Vậy thì cùng hy vọng đón chào một năm 2020 thăng hoa nhiều hơn nữa…

