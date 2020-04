Thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung liệu có thành công vượt bão Covid-19?

Một trong những điều khoản được khuyến khích nhiều nhất trong Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc là yêu cầu Trung Quốc mua 50 tỷ USD các sản phẩm năng lượng của Mỹ trong hai năm tới.

Ngay từ đầu đã có những nghi ngờ về việc liệu Trung Quốc có thể mua được nhiều năng lượng đó từ Mỹ trong một thời gian ngắn như vậy hay không. Sau đó, tác động của đại dịch Covid-19 do virus corona mới gây ra đối với nền kinh tế Trung Quốc, và tác động đến nhu cầu năng lượng của Trung Quốc, đã một lần nữa làm dấy lên những lo ngại đó, đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về việc liệu thành phần năng lượng của thỏa thuận thương mại có bị thất bại hay không.

Ngay cả khi Trung Quốc có thể mua 50 tỷ USD các sản phẩm năng lượng có nguồn gốc từ Mỹ vào năm 2020 và 2021 theo yêu cầu của thỏa thuận, thì việc đó sẽ mang lại rất ít lợi ích cho Mỹ hoặc Trung Quốc, vì việc mua ngắn hạn như vậy sẽ đến từ các dự án đã được xây dựng và đã bán hết trong nhiều năm tới. Do đó, hàng ngàn công việc cần thiết để xây dựng các cơ sở năng lượng mới sẽ không thành hiện thực, tước đi một trong những lợi ích chính của Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Tuy nhiên, có một giải pháp đó là sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên cam kết mua hàng dài hạn từ các cơ sở mới hoặc mở rộng, hướng tới việc thực hiện nghĩa vụ của Trung Quốc theo Chương 6 của thỏa thuận. Trong điều kiện như vậy, không chỉ cả hai nước đều có lợi mà còn thiết lập một nền tảng để xây dựng các hiệp định thương mại trong tương lai.

Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 yêu cầu Trung Quốc hoàn thành việc mua năng lượng trong vòng chưa đầy hai năm. Tuy nhiên, việc phát triển và xây dựng các cơ sở xuất khẩu năng lượng quy mô lớn phải mất nhiều năm. Ví dụ, việc xây dựng một cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thường mất tới bốn năm và đòi hỏi hàng tỷ USD tiền vốn. Tài chính của các dự án này thường phụ thuộc vào nhà tài trợ dự án ký kết với khách hàng các hợp đồng bù đắp dài hạn đòi hỏi khách hàng phải thực hiện, hoặc ít nhất là trả tiền cho các sản phẩm năng lượng.

Tuy nhiên, 6 nhà xuất khẩu LNG hiện đang hoạt động tại Mỹ đã bán hơn 95% công suất sản xuất được công khai, hầu hết đều tuân theo các hợp đồng dài hạn. Do đó, 50 tỷ USD mua hàng hóa năng lượng cần thiết từ Mỹ theo Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, liên quan đến LNG, sẽ được Trung Quốc đáp ứng thông qua việc mua lại hàng hóa (hoặc phân bổ công suất) đã được bán bởi các nhà sản xuất Mỹ. Hàng hóa sẽ được hoán đổi và bán lại, và dòng chảy sẽ được điều chỉnh lại, có khả năng mang lại rất ít nếu có sự gia tăng xuất khẩu năng lượng ròng từ Mỹ.

Hơn nữa, hầu hết các khoản tăng doanh thu từ nhập khẩu LNG của Mỹ có thể sẽ không tích lũy cho các nhà xuất khẩu Mỹ. Doanh thu tăng dần từ các giao dịch hoán đổi và bán lại có thể sẽ chảy vào các đơn vị đã ký hợp đồng mua hàng hóa, chứ không phải cho nhà sản xuất LNG của Mỹ. Hầu như tất cả LNG hiện đang xuất khẩu từ Mỹ đều được bán và giao cho người mua tại cảng Mỹ hoặc được giao bởi nhà khai thác tại cảng Mỹ theo thỏa thuận dịch vụ. Dù bằng cách nào, nhà sản xuất LNG Mỹ thường không còn liên quan đến (hoặc có lợi nhuận từ) LNG sau khi tàu được xếp tại cảng Mỹ. Do đó, việc bán lại hàng hóa đã cam kết thực hiện sẽ có khả năng mang lại rất ít nếu có bất kỳ lợi ích nào cho Mỹ. Ngay cả khi việc mua tại chỗ tăng dẫn đến việc lấy hàng hóa có thể bị hủy (nếu do giá thấp, nhu cầu giảm hoặc lý do khác), phần lớn cơ sở hạ tầng sẽ được sử dụng để sản xuất, vận chuyển, hóa lỏng và lưu trữ khí đốt tự nhiên đã có sẵn trong hai năm tới. Vì vậy, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, ngay cả khi Trung Quốc tuân thủ đầy đủ, có thể dẫn đến ít hoặc không đầu tư ròng hoặc tạo việc làm cho ngành năng lượng ở Mỹ.

Cũng giống như lợi ích cho các nhà xuất khẩu Mỹ là đáng nghi ngờ, lợi ích cho các nhà nhập khẩu Trung Quốc từ việc mua hàng hóa giao ngay cũng không chắc chắn. Trung Quốc, giống như các quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn khác, được hưởng lợi từ việc có nhiều nguồn năng lượng an toàn với giá cả cạnh tranh. Các cơ sở mới, được củng cố bởi các cam kết mua dài hạn, có thể cung cấp thêm nguồn cung cạnh tranh cho Trung Quốc và các khách hàng khác trong tối đa 30 – 40 năm, gấp khoảng 15-20 lần thời gian mua trong Giai đoạn 1. Tuy nhiên, việc mua LNG giao ngay trên thị trường thứ cấp sẽ chủ yếu chỉ dẫn đến các giao dịch hoán đổi và sắp xếp lại (nhưng không tăng) hàng hóa từ các nguồn cung hiện có sang châu Á.

Các sự kiện gần đây đặt ra một mối lo ngại khác với bất kỳ yêu cầu nào về việc Trung Quốc mua 50 tỷ USD sản phẩm năng lượng trong hai năm tới. Việc dồn các giao dịch mua vào một khoảng thời gian ngắn khiến Thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 trở thành các sự kiện gây gián đoạn ngắn hạn ảnh hưởng đến nhu cầu của Trung Quốc. Đại dịch Covid-19 đã hạn chế sự di chuyển của con người và dòng chảy của hàng hóa, do đó ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc và trên thế giới. Việc giảm nhu cầu năng lượng sẽ khiến việc mua 50 tỷ USD trong ngắn hạn thậm chí còn khó khăn hơn. Một số người cho rằng Trung Quốc có thể bị đẩy vào tình thế cần phải tuyên bố bất khả kháng – một lý do để không đáp ứng nghĩa vụ thỏa thuận vì một số sự kiện không lường trước nằm ngoài tầm kiểm soát- từ nghĩa vụ mua 50 tỷ USD sản phẩm năng lượng hai năm tới.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, Thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 vẫn có thể thành công trong lĩnh vực năng lượng, mở đường cho các thỏa thuận bổ sung trong tương lai giữa các bên. Điều này sẽ chỉ yêu cầu một thay đổi khá nhỏ trong giải thích, cụ thể là tính các giao dịch mua dài hạn đối với các cam kết nhập khẩu. Kết quả có thể thay đổi: thỏa thuận sẽ tạo ra lợi ích đáng kể cho cả Mỹ và Trung Quốc, và giảm rủi ro vỡ nợ hoặc tuyên bố bất khả kháng của Trung Quốc dựa trên những cân nhắc ngắn hạn.

Tại Mỹ, có hơn một chục dự án xuất khẩu LNG đang chờ xử lý ở Mỹ, một số dự án có thể đạt được tài chính và tiến tới quyết định đầu tư cuối cùng trong năm nay nếu một người mua, chẳng hạn như một công ty dầu khí lớn của nhà nước Trung Quốc, sẽ tham gia vào một thỏa thuận bán LNG ràng buộc dài hạn (thường là 20 năm hoặc hơn) cho một khối lượng LNG khá lớn. Sự ra mắt của một dự án mới (hoặc mở rộng) như vậy sẽ dẫn đến hàng chục tỷ đôla đầu tư mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Mỹ và tạo ra hàng ngàn việc làm mới, có khả năng bắt đầu vào năm 2020.

Từ quan điểm của Trung Quốc, việc mua hàng hóa tại chỗ không có gì chắc chắn về nguồn cung dài hạn đáng tin cậy. Nhưng nếu Trung Quốc củng cố việc ra mắt một cơ sở hóa lỏng LNG mới, thì nó sẽ có thêm một nguồn cung cấp cam kết trong nhiều thập kỷ. Một cam kết lâu dài để mua năng lượng từ một cơ sở mới của Mỹ cũng sẽ cho phép Trung Quốc vượt qua mọi tác động kinh tế trong thời gian ngắn của Covid-19.

Ví dụ, nếu Trung Quốc tham gia vào thỏa thuận mua LNG dài hạn cho sản lượng từ hai giai đoạn, với quy mô điển hình là 4 triệu tấn LNG mỗi năm, doanh thu mà người mua Trung Quốc trả cho nhà xuất khẩu Mỹ có thể đạt 1,5 tỷ đến 2,5 tỷ USD hàng năm, tương đương 30 tỷ đến 50 tỷ USD trong suốt thời hạn của hợp đồng, dựa trên giá kỳ hạn gần đây. Nếu hai nước đồng ý giải thích như vậy về Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, hai giao dịch mua như vậy có thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu mua hàng trị giá 50 tỷ USD. Một cách giải thích được thống nhất như vậy sẽ hỗ trợ cả hai nước trong cuộc chiến chống lại sự suy thoái kinh tế do Covid-19 gây ra. Trung Quốc sẽ yên tâm khi mua năng lượng mà hiện tại họ không cần, và Mỹ sẽ nhận được những lợi ích của việc tăng cường tạo việc làm và đầu tư vào ngành năng lượng đi kèm với việc xây dựng các cơ sở xuất khẩu mới.

