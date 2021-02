Thoả sức du xuân cùng Bamboo Airways với ưu đãi “Mua 3 tính tiền 2”

Nhân dịp xuân mới Tân Sửu, Bamboo Airways dành tặng các nhóm khách lẻ từ 3 người ưu đãi hấp dẫn “Mua 3 tính tiền 2” đối với các chuyến bay đi và đến Hà Nội, Hải Phòng.

Cất cánh đón lộc lành

Rời thành phố thân thuộc nơi bạn sống để tới miền đất mới, khám phá điều mới lạ là một trong những cách tái tạo năng lượng lý tưởng sau một năm làm việc bận rộn. Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, nhu cầu tiêu dùng ngày một phong phú, đa dạng. Những năm gần đây, thay vì đón lễ, Tết tại nhà, nhiều người thường tranh thủ các kỳ nghỉ dài, trong đó có Tết Nguyên đán để đi du lịch, nạp năng lượng trước khi trở lại với guồng quay công việc.

Thống kê của các doanh nghiệp du lịch cho thấy nhu cầu đặt mua tour, combo du lịch đầu năm tăng đáng kể, bởi nhiều người muốn tận dụng dịp này để “F5” bản thân hoặc dành thời gian du xuân cùng gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Tiết trời xuân đầu năm với vạn vật thay áo mới, sức sống ngập tràn muôn nơi phù hợp để mọi người cùng nhau “cất cánh”, đón lộc lành.

Nhiều người thường tranh thủ các kỳ nghỉ dài, trong đó có Tết Nguyên đán để đi du lịch.

Trải qua một năm đầy biến động như 2020, đặc biệt là dưới tác động của đại dịch Covid-19, xu hướng du lịch, nghỉ dưỡng cũng thay đổi nhằm thích nghi với giai đoạn “bình thường mới”. Trong khi các đường bay quốc tế vẫn bị hạn chế do diễn biến dịch phức tạp, các gia đình, nhóm bạn thường chọn cách “xốc lại tinh thần” bằng những chuyến du lịch nội địa, đến các điểm tham quan, danh thắng nổi tiếng trên khắp mọi miền đất nước như Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng… hay Côn Đảo – điểm du lịch tâm linh mới nổi.

Những điểm đến đáp ứng được cùng lúc nhiều tiêu chí, như vừa trải nghiệm được thiên nhiên, khám phá ẩm thực, vui chơi giải trí mà vẫn đảm bảo yếu tố an toàn, giãn cách xã hội… thường được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn trong thời điểm này.

An tâm du xuân cùng Bamboo Airways

Nhân dịp xuân mới Tân Sửu, nhiều hãng hàng không tăng tốc, tăng số chuyến cũng như chuẩn bị nhân lực, vật lực nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, đồng thời tung ra nhiều chương trình kích cầu, ưu đãi.

Hành khách có thể an tâm về các biện pháp an toàn phòng dịch khi lựa chọn bay cùng Bamboo Airways.

Bamboo Airways vừa ra mắt món quà ý nghĩa đầu xuân – “Mua 3 tính tiền 2” đối với các đường bay đi và đến Hà Nội, Hải Phòng cho khách đặt vé từ ngày 30/1 đến 11/2/2021. Chương trình áp dụng giảm 35% giá vé cơ bản cho các nhóm gồm 3 khách trở lên trên tất cả các hạng vé, chỉ cần đặt vé trước ít nhất 3 giờ so với giờ khởi hành, thời gian bay linh hoạt từ 6/2-27/3/2021, riêng đường Hải Phòng – Côn Đảo từ 13/2-28/2/2021. Ưu đãi hấp dẫn này của Bamboo Airways áp dụng xuyên suốt đợt cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu, giúp tối ưu hoá lợi ích và chi phí cho các nhóm khách gia đình hoặc bạn bè du xuân đầu năm.

Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của hành khách dịp Tết Nguyên đán, Bamboo Airways không ngừng mở rộng mạng bay nội địa, với loạt đường bay mở mới và nối lại bao gồm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh – Tuy Hoà, Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh – Rạch Giá, Cần Thơ – Phú Quốc, Hà Nội – Huế, Hà Nội – Chu Lai… Nhân dịp này, hãng dành tặng khách hàng chương trình ưu đãi hấp dẫn “Mua 1 tặng 1” khi đặt vé từ 2 người trở lên từ nay đến 11/2.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên và toàn thể hành khách khi lựa chọn “cất cánh” cùng Bamboo Airways dịp đầu Xuân mới, hãng đã nhanh chóng tăng cường và thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phòng chống dịch bệnh trên toàn mạng bay nội địa.

Bamboo Airways đã tạm thời hủy các chuyến bay đi và đến Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh từ ngày 28/01 – 14/2/2021, tuân thủ quyết định số 196/QĐ-BGTVT về việc đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn 15 ngày của Bộ Giao thông Vận tải. Hãng tiếp tục triển khai hoạt động kiểm tra thân nhiệt hành khách, qua đó sàng lọc và có các biện pháp phù hợp với hành khách có thân nhiệt trên 37,5 độ C và/hoặc biểu hiện sức khỏe bất thường. Nước rửa tay diệt khuẩn được cung cấp tại các quầy làm thủ tục, cửa khởi hành, trên máy bay cho hành khách.

Hành khách được yêu cầu tuân thủ quy định đeo khẩu trang ngay từ khâu làm thủ tục check-in cho đến khi lên tàu bay và trong suốt chuyến bay. Bắt đầu từ ngày 29/1, Bamboo Airways tặng khẩu trang diệt khuẩn Perfetta miễn phí cho các hành khách đi bay. Khách có thể nhận khẩu trang tại các quầy vé giờ chót tại sân bay và tại cửa lên tàu bay. Các hành khách cũng được yêu cầu đảm bảo giãn cách an toàn khi đang làm thủ tục tại sân bay, cũng như trong Phòng chờ Thương Gia – First Lounge by Bamboo Airways.

Đối với nhân viên mặt đất, tổ bay, Bamboo Airways tăng cường trang bị bảo hộ y tế gồm khẩu trang y tế loại 3 lớp dùng 1 lần; găng tay y tế; dung dịch rửa tay khô; bộ đồ bảo hộ y tế toàn thân với các chuyến bay đặc biệt… Phi công và tổ bay di chuyển bằng xe riêng. Sau chuyến bay, Hãng tăng cường công tác phun khử khuẩn đối với các tàu bay đi và đến Hải Phòng, đảm bảo 100% các tàu bay này được vệ sinh, khử khuẩn theo đúng tiêu chuẩn trước khi đón khách. Màng lọc HEPA lọc không khí vô trùng trên tàu bay tiếp tục được bảo dưỡng thường xuyên.

Ngoài ra, Bamboo Airways khuyến nghị hành khách ưu tiên sử dụng các hình thức làm thủ tục trực tuyến để hạn chế tụ tập đông người và tiếp xúc trực tiếp như: Làm thủ tục qua website, ứng dụng di động Bamboo Airways; làm thủ tục tại kiosk check-in ở các Cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Bamboo Airways đã vận chuyển hơn 6 triệu lượt khách an toàn tuyệt đối 100%, với tỷ lệ bay đúng giờ tiệm cận mức tuyệt đối, cao nhất toàn ngành hàng không Việt Nam xuyên suốt năm 2019 và 2020. Tổ chức World Travel Awards bình chọn Bamboo Airways là một trong những “Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á năm 2020”.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình “Mua 3 tính tiền 2” của Bamboo Airways, khách hàng vui lòng truy cập: Website: https://www.bambooairways.com/vn-vi/thong-tin-dat-ve/uu-dai/dat-ve-may-bay-bamboo-mua-3-tinh-tien-2 Liên hệ hotline: 1900 1166 Hoặc hệ thống Phòng vé, đại lý của Hãng trên toàn quốc.

PV