The Matrix One: Thỏa mãn đam mê của giới thượng lưu

Có tiềm lực mạnh về tài chính, giới thượng lưu thường có xu hướng chọn những dự án ở vị trí đắc địa với các yêu cầu khắt khe về không gian sống, tính riêng tư cũng như các dịch vụ, tiện ích hạng sang, phục vụ đam mê của bản thân. Với họ, sản phẩm càng hiếm, càng lạ thì càng hấp dẫn để họ đổ tiền vào đầu tư và sở hữu.

Đáp ứng trọn vẹn mọi đam mê thể thao

Theo báo cáo “The wealth report 2019” của Knight Frank, Việt Nam có 12.327 triệu phú USD, tăng 23% so với cách đây 5 năm. Dự báo đến năm 2023, số lượng triệu phú USD của Việt Nam sẽ tăng lên 15.776 người. Nhu cầu sở hữu sản phẩm cao cấp của họ ngày càng cao và một trong số đó chính là căn hộ hạng sang với tiện ích độc lạ, đảm bảo tính riêng tư cao và một không gian sống với đầy đủ thiết kế về hạ tầng, tiện ích.

Phối cảnh dự kiến phòng tập gym tại The Matrix One

Anh Đình Long – Giám đốc một công ty tin học vừa quyết định “xuống tiền” 1 căn hộ hạng sang trên đường Lê Quang Đạo. Anh chia sẻ: nhà anh hiện đang ở Lĩnh Nam trong khi cô con gái lớn của anh theo học tại trường cấp 2 Đoàn Thị Điểm, còn anh làm ở đường Phạm Hùng. Hàng ngày 2 bố con anh phải mất gần 2 tiếng đồng hồ di chuyển trên đường để đi học và đi làm. Đó là chưa kể, vì nhà quá xa nên anh đã bỏ lỡ nhiều trận bóng đá (niềm đam mê lớn của anh) hay giải đấu thể thao lớn tổ chức vào cuối tuần. Từ trước Tết, vợ chồng anh đã đi tìm nhà quanh khu vực Mỹ Đình nhưng giờ mới ưng ý một dự án.

“Thay vì phải nhích từng chút trên đường hàng tiếng đồng hồ như hiện nay, khi nhận nhà tại The Matrix One tôi chỉ cần khoảng 3 phút lái xe hoặc có thể dễ dàng đi bộ đến sân vận động Mỹ Đình để theo dõi các trận đấu bóng đá mà tôi yêu thích. Seagame 31 sắp tới mà Việt Nam là nước đăng cai tổ chức, tôi sẽ không lo bỏ lỡ trận đấu nào nữa” – anh Long hồ hởi cho biết.

Là vùng lõi của trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, khu vực Mỹ Đình còn có rất nhiều sân bóng cỏ nhân tạo như hệ thống sân Sơn Trang, Huyền Anh và rất nhiều sân bóng không tên khác phục vụ cho các trận bóng “phong trào”. Bên cạnh đó là các sân tennis, cầu lông, bể bơi, sân tập golf được phát triển mạnh mẽ. Dù để theo dõi các sự kiện thể thao hay tập luyện thể dục thể thao, vị trí và cơ sở vật chất của The Matrix One cũng hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một lựa chọn hoàn hảo cho dân mê thể thao đang tìm kiếm một nơi an cư thích hợp.

Đặc biệt, nhờ sở hữu vị trí đắc địa ôm trọn view đường đua F1 nên chủ nhân tương của The Matrix One còn có thể xem miễn phí giải đua danh giá Công thức 1 ngay từ ban công nhà. Thử tưởng tượng, tại “khán đài” đặc biệt trong chính căn hộ của mình, bạn vừa thưởng thức tách café thơm dịu hay ly bia mát rượi, vừa mãn nhãn trước những màn biểu diễn tốc độ đầy ngoạn mục của các “quái thú” lừng danh thế giới mà không cần bất kỳ sự chen lấn, xô đẩy nào.

Chuỗi tiện ích sức khỏe ngay ngưỡng cửa

Theo nhiều chuyên gia, tiện ích sống được đánh giá là tiêu chí không thể bỏ qua để “xếp thứ hạng” cho một dự án căn hộ hạng sang. Vậy nên, để đáp ứng được nhu cầu của tầng lớp thượng lưu, các ông lớn thường đua nhau phát triển tiện ích có một không hai trên thị trường để hút khách.

Tại Hà Nội, để nằm trong “tầm ngắm” của khách hàng, nhiều chủ đầu tư đã dày công phát triển những dự án cao cấp thực sự, có nhiều không gian, tiện ích giúp cư dân luyện tập thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, để có một dự án thực sự cao phải kể đến khu vực phía Tây – nơi mà hạ tầng đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Đơn cử một dự án được những người mê thể thao ưa chuộng hiện nay là The Matrix One, một dự án chung cư cao cấp mang tất cả sự thuận tiện, đa dạng và đẳng cấp dành cho cư dân. Không chỉ thuận tiện di chuyển tới các nhà thi đấu, sân vận động lớn của Hà Nội, The Matrix One còn được xem như một sân tập hoàn hảo bởi có nhiều máy móc hiện đại, sân chơi thể thao, bể bơi tại tầng 4 giúp luyện tập nâng cao sức khỏe.

Tại The Matrix One, chủ đầu tư đã cho xây dựng một bể bơi 4 mùa được tại tầng 4, nằm ngay cầu nối giữa 2 tòa tháp với tầm nhìn tuyệt mỹ ra công viên hồ điều hòa

Đặc biệt, trong công viên hồ điều hòa 14ha đối diện Dự án có các đường chạy bộ rợp bóng mát theo tiêu chuẩn, khu tập yoga cùng nhiều không gian thoáng rộng giúp các cư dân giải tỏa được áp lực công việc sau một ngày mệt nhọc hoặc ngày nghỉ cuối tuần.

Chia sẻ về việc quyết định “tậu” một căn tại Dự án The Matrix One, chị Thanh – Trưởng phòng kế toán một Chi nhánh Ngân hàng tại khu Cầu Giấy cho biết: Nếu chồng chị hài lòng vì có thể “1 bước” sang khu phức hợp thể thao quốc gia, thỏa mãn mọi đam mê về bóng đá, tennis thì chị đồng ý mua căn hộ The Matrix One bởi chị rút ngắn được đoạn đường từ nhà tới cơ quan như hiện tại. Ngoài ra, trước áp lực công việc và những căng thẳng, bận rộn của cuộc sống, chị mong muốn khi trở về nhà tìm được cảm giác bình yên, thoải mái, được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thực sự. Tại tầng 43 của Dự án còn có vườn Nhật, lầu vọng cảnh, khu ngắm sao hay vườn tĩnh tâm, chòi thư giãn, khu đọc sách ngoài trời tại tầng 1 mang đến nhiều không gian riêng tư, giúp chị cùng gia đình có thể thư giãn ngay trong khuôn viên của mình.

Nằm ngay mặt tiền đường Lê Quang Đạo, dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển xứng đáng là tâm điểm của khu vực Mễ Trì – Mỹ Đình. Mỗi căn hộ tại The Matrix One đều được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng hiện đại, mở rộng từ 2-3 mặt thoáng với ban công, cửa sổ lớn, giúp cho cả căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng mà vẫn thoáng mát, trong lành. Không gian mở cũng khiến căn hộ trông rộng hơn so với diện tích thực, đem đến một không gian khoáng đạt, thoải mái tinh thần cho gia chủ nhưng vẫn vô cùng ấm cúng khi cần thiết.

Theo chuyên gia bất động sản Nguyễn Mạnh Hà – Công ty Phú Quý Land, cuộc chạy đua về tiện ích trên thị trường của các ông lớn bất động sản không chỉ khẳng định vị thế, uy tín mà còn thể hiện nhu cầu của giới nhà giàu Hà Nội đang ngày một nâng cao, định vị phân khúc riêng trên thị trường.

Theo doisongphapluat.com

Nguồn bài viết: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/the-matrix-one-thoa-man-dam-me-cua-gioi-thuong-luu-a325915.html