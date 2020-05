THACO xuất khẩu xe du lịch KIA đạt chuẩn toàn cầu

Đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiêu chuẩn tham gia giao thông ở các nước nhập khẩu, thời gian gần đây, nhiều sản phẩm xe du lịch Kia sản xuất tại nhà máy Thaco Kia đã được xuất khẩu sang các thị trường ASEAN. Điều này khẳng định những nỗ lực của THACO trong việc thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu xe nguyên chiếc và linh kiện phụ tùng ô tô của Kia Motors tại khu vực.

Xe du lịch Kia được sản xuất tại nhà máy Thaco Kia thuộc KCN THACO Chu Lai. Đây là nhà máy có quy mô hàng đầu về sản xuất lắp ráp xe du lịch thương hiệu Kia tại Đông Nam Á với công suất 50.000 xe/năm. Nhà máy sản xuất các sản phẩm trên hệ thống dây chuyền thiết bị hiện đại, tự động như: Công nghệ sơn mới wet on wet và hệ thống cấp sơn tự động, đáp ứng tiêu chuẩn bề mặt khắt khe của các màu sơn cao cấp; xưởng hàn với các dây chuyền hàn chuyên biệt cho từng mẫu xe (Kia Morning, Soluto, Cerato, Optima, Rondo, Sorento, Sedona…) được trang bị hệ thống vận chuyển body tự động và thiết bị định vị các vị trí hàn nhằm đảm bảo độ chính xác và chất lượng.

Sản phẩm trước khi xuất xưởng được kiểm tra trên đường thử có chiều dài 2,4 km, mô phỏng đầy đủ các loại địa hình thực tế như đường dốc, đường trơn trượt, sỏi đá, đường cua, đường thẳng tăng tốc… đáp ứng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn Kia Motors toàn cầu.

Những chiếc xe Kia xuất xưởng có chất lượng tương đương với xe được sản xuất tại Hàn Quốc, đạt tiêu chuẩn chất lượng của tập đoàn Kia toàn cầu, đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng của các đối tác như Super Seven Stars Motors Industry co., Ltd (Myanmar), Yontrakit Kia Motor Co., Ltd (Thái Lan). Hơn nữa, sản phẩm từ nhà máy Thaco Kia có mức giá cạnh tranh nhờ tỷ lệ nội địa hóa trên 40%, đáp ứng tiêu chí hàm lượng khu vực RVC (Regional Value Content) để hưởng thuế suất 0% theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (hiệp định ATIGA).

Đây cũng chính là lý do xe của Thaco Kia được tin dùng và có mặt ngày một phổ biến tại các nước trong khu vực. Tháng 2/2020, 40 chiếc Kia Grand Carnival đã được xuất khẩu sang Thái Lan (mẫu xe này có tên Kia Sedona tại thị trường Việt Nam). Gần đây nhất, ngày 2/5, THACO đã xuất khẩu 80 xe Kia Cerato sang Myanmar. Trước đó, vào tháng 12/2019, 120 xe Kia Cerato đã được xuất sang thị trường này.

Năm 2020, THACO có kế hoạch xuất khẩu hơn 1.000 xe Kia sang các thị trường hiện hữu: Myanmar, Thái Lan và mở rộng sang Malaysia. Để thực hiện mục tiêu này, THACO đang tập trung phát triển sản phẩm xuất khẩu theo yêu cầu riêng biệt của các đối tác, đáp ứng tiêu chuẩn và quy định của nước nhập khẩu, đồng thời gia tăng tỷ lệ nội địa hóa linh kiện.

Theo thacogroup.vn

Nguồn bài viết: http://www.thacogroup.vn/vi/truyen-thong/tin-tuc-hoat-dong/0B901C/thaco-xuat-khau-xe-du-lich-kia-dat-chuan-toan-cau.aspx