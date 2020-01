Thaco lấy lại “ngôi vô địch” doanh số ô tô trong tháng 12/2019

Trong tháng 12/2019, Thaco đạt doanh số 8.882 xe đã vượt qua TC Motor và Toyota để trở thành nhà sản xuất có doanh số lớn nhất thị trường Việt Nam.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 12/2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 33.159 xe, tăng 11% so với tháng 11/2019 nhưng giảm 3% so với tháng 12/2018.

Trong đó, bao gồm 24.823 xe du lịch; 7.959 xe thương mại và 377 xe chuyên dụng. So với tháng trước, doanh số xe du lịch tăng 11%; xe thương mại tăng 10.5% và xe chuyên dụng tăng 14%.

Cũng theo báo cáo từ VAMA, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 19.700 xe, tăng 19% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.459 xe, tăng 1.6% so với tháng trước.

Luỹ kế đến hết năm 2019, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường Việt Nam đạt 322.322 xe tăng 12% so với năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch 237.221 xe, tăng 20% so với năm 2018; xe thương mại đạt 79.991 xe, giảm 5,6% và xe chuyên dụng đạt 5.190 xe giảm 27% so với năm ngoái.

Về doanh số, trong tháng 12 vừa qua, bộ 3 Thaco – TC Motor – Toyota có sự bám đuổi sát nút. Trong khi vào tháng trước đó, TC Motor dẫn đầu về doanh số thì trong tháng này, Thaco đạt doanh số 8.882 xe đã vượt lên và trở thành nhà sản xuất có doanh số lớn nhất tháng 12.

Tuy nhiên, mức chênh lệch doanh số giữa Thaco và đối thủ là không nhiều, chỉ cao hơn 116 xe so với mức doanh số 8.766 xe của TC Motor và 222 xe so với doanh số 8.660 xe của Toyota.

Tháng 12 cũng tiếp tục ghi nhận mức doanh số kỷ lục của Mitsubishi khi bán được 3.877 xe, cao hơn 127 xe so với mức doanh số 3.750 mà nhà sản xuất này đạt được trong tháng trước.

Trong khi đó, hai đối thủ Ford và Honda có phần hụt hơi khi chỉ khoảng một năm trước, hai thương hiệu này từng đạt doanh số cao hơn nhiều Mitsubishi mà nay lại thấp hơn tới gần 1.000 xe.

Trong tháng 12, Ford đạt doanh số 3.095 xe, xếp vị trí thứ 5 còn Honda đạt 2.989 xe xếp vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng doanh số. Các nhà sản xuất còn lại như Suzuki, Isuzu hay Vinfast cũng tăng nhẹ doanh số theo xu hướng tăng chung của toàn thị trường.

Theo bizlive.vn

Nguồn bài viết: https://bizlive.vn/phuong-tien/thaco-lay-lai-ngoi-vo-dich-doanh-so-o-to-trong-thang-122019-3532621.html