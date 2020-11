THACO giới thiệu Kia Morning mới tại Việt Nam, giá 439 triệu đồng

Trường Hải vừa chính thức giới thiệu 2 phiên bản mới của mẫu xe Kia Moring là GT-Line và X-Line đi kèm giá bán ưu đãi 439 triệu đồng.

Tại Việt Nam, năm 2020 là năm thể hiện nỗ lực của THACO khi liên tục đưa về những mẫu xe KIA thế hệ mới với 2 mẫu xe đầu tiên là Kia Seltos và Kia Sorento (All New).

GT-line và X-line là 2 phiên bản cao cấp nhất của dòng sản phẩm New Morning

Tiếp nối thành công của Kia Seltos, Kia Sorento (All New), THACO đưa về Việt Nam mẫu xe Kia Morning mới – mẫu xe mới thứ 3 của KIA trong năm 2020. Với mẫu xe New Morning, THACO lựa chọn giới thiệu trước 2 phiên bản đặc biệt GT-line & X-line. Đây là 2 phiên bản cao cấp nhất của dòng sản phẩm New Morning.

New Morning X-Line là phiên bản đặc biệt phát triển tại thị trường châu Âu với thiết kế thể thao cùng những đường nét mạnh mẽ, phong cách phù hợp với các khách hàng nữ năng động.

Kia Morning X-line

New Morning GT-Line là phiên bản cao cấp tại thị trường Hàn Quốc, dành riêng cho các khách hàng yêu thích thời trang, khẳng định phong cách riêng với thiết kế tinh tế, sắc sảo và cá tính.

Nội thất xe Morning mới

GT-Line và X-Line đều sở hữu động cơ thế hệ mới được tinh chỉnh hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu, dễ dàng sử dụng, linh hoạt trong môi trường đô thị.

New Morning mang đến bộ sưu tập sắc màu thời trang với 8 tùy chọn màu sắc, nội thất 2 tone màu, khởi động nút bấm, điều hòa tự động, màn hình giải trí thiết kế nổi, hệ thống an toàn hàng đầu phân khúc với trang bị (ABS), cân bằng điện tử (ESP), khởi hành ngang dốc (HAC).

Nhiều trang bị, tính năng được bổ sung trên Kia Morning mới

New Morning sẽ nhận đặt hàng tại các Đại lý kể từ ngày hôm nay 14/11/2020, giao xe trong tháng 12/2020 với mức giá ưu đãi cho các khách hàng đầu tiên là 439 triệu đồng.

Theo tapchicongthuong.vn

Nguồn bài viết: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thaco-gioi-thieu-kia-morning-moi-tai-viet-nam-gia-439-trieu-dong-76516.htm