Thaco Auto: Giới thiệu sản phẩm thương hiệu Mazda “Thế hệ mới – đẳng cấp mới”

Thaco Auto vừa ra mắt 2 mẫu xe Mazda CX-30 và Mazda CX-3 với những đột phá về thiết kế, công nghệ.., có giá từ 629 đến 899 triệu đồng.

Ông Đàm Đình Thông – Phó Tổng Gíam Đốc Thaco Auto Mazda CX-30 vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Ngày 20/4, tại Chu Lai – Quảng Nam, THACO AUTO tổ chức chương trình giới thiệu Sản phẩm Mazda “Thế hệ mới – Đẳng cấp mới”, đánh dấu bước phát triển tiếp theo của thương hiệu Mazda với những đột phá về thiết kế, công nghệ, vận hành trên các sản phẩm thế hệ thứ 7 – cùng sự xuất hiện của mẫu SUV đầu tiên của thế hệ thứ 7 tại Việt Nam.

Đó chính là Mazda CX-30. Đồng thời, gia tăng sự lựa chọn cho khách hàng trong dòng sản phẩm SUV của Mazda với mẫu xe Mazda CX-3 mới, bên cạnh bộ đôi Mazda CX-5 và Mazda CX-8 đang được khách hàng tin dùng.

Theo Thaco Auto, thế hệ sản phẩm thứ 7 với những đột phá về triết lý thiết kế mới, công nghệ vận hành, công nghệ hỗ trợ an toàn và những trang bị hiện đại đã được vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới như: Chứng nhận an toàn ở mức cao nhất 5 sao của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) và Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS), “Thiết kế ô tô của năm 2020” và “Xe Thế giới của năm 2020” do hội đồng Giải thưởng ô tô thế giới công bố.

Mazda CX-30 được THACO AUTO phân phối gồm 2 phiên bản 2.0L Premium (giá 839 triệu đồng/chiếc) và 2.0L Luxury (899 triệu đồng/chiếc).

Tại Việt Nam, mẫu xe Mazda3 thế hệ sản phẩm thương hiệu thứ 7 được ra mắt vào cuối năm 2019 nhanh chóng được khách hàng yêu thích và đón nhận. Mazda3 là mẫu xe Nhật Bản liên tục dẫn đầu phân khúc C-Sedan và thường xuyên có mặt trong top 10 các mẫu xe du lịch bán chạy nhất nhiều năm liên tiếp tại thị trường Việt Nam. Mới đây nhất, Mazda3 cũng đoạt giải “Xe phân khúc C-Sedan được yêu thích nhất năm 2021” do người tiêu dùng Việt bình chọn.

Với những thành công đó, Thaco Auto tiếp tục giới thiệu ra thị trường mẫu xe Mazda CX-30 hoàn toàn mới – sản phẩm thương hiệu SUV đầu tiên của thế hệ sản phẩm thứ 7 của Mazda.

Mazda CX-3 là mẫu SUV đô thị mới lần đầu tiên được chính thức phân phối tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe là sự kết hợp cân bằng giữa phong cách thiết năng động của mẫu xe SUV và trải nghiệm lái thú vị, linh hoạt của một chiếc Sedan. Sự kết hợp thú vị này sẽ mang đến nét riêng đặc trưng thể hiện cá tính và phong cách tự tin của người sở hữu.

Mazda CX-3 được THACO AUTO phân phối 3 phiên bản, gồm 1.5L Premium (629 triệu đồng/chiếc), 1.5L Luxury (669 triệu đồng/chiếc) và 1.5L Deluxe (709 triệu đồng/chiếc)

Tại Việt Nam, thuơng hiệu Mazda do Thaco Auto phân phối mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn nhất. Danh mục sản phẩm của thương hiệu Mazda bao gồm 8 mẫu xe với tổng cộng 34 phiên bản, cùng 12 tuỳ chọn màu sắc. Trong đó, gồm 3 mẫu xe Sedan (Mazda2, Mazda3 và Mazda6); 2 mẫu xe Sport (Mazda2 Sport, Mazda3 Sport); 2 mẫu xe SUV (Mazda CX-5, Mazda CX-8); và 1 mẫu xe bán tải Mazda BT-50. Cùng với mẫu xe hoàn toàn mới MAZDA CX-30, đồng thời tiếp nối sự thành công của bộ đôi SUV Mazda CX-5 và Mazda CX-8, Thaco Auto tiếp tục giới thiệu ra thị trường mẫu xe SUV đô thị Mazda CX-3 mới, hoàn thiện danh mục 4 sản phẩm thương hiệu SUV của Mazda tại Việt Nam.

