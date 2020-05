Tập đoàn T&T Group hợp tác chiến lược toàn diện với tỉnh Đồng Tháp

Chiều 19/05/2020, tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Tập đoàn T&T Group và UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện trong các lĩnh vực: đầu tư bất động sản, tài chính, năng lượng, nông nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ và logistics. Dưới sự chứng kiến của ông Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group và ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành ký kết thoả thuận hợp tác này.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group và ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện

Theo thỏa thuận được ký kết, Tập đoàn T&T Group sẽ đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp trong việc xây dựng quy hoạch khu vực phát triển đô thị, phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Tháp giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. T&T Group sẽ nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tiềm năng, đề xuất ý tưởng đầu tư và chiến lược phát triển đối với những dự án trọng điểm, có ý nghĩa phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, trong đó có các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển ngành công nghiệp chế biến lúa gạo chất lượng cao; đề xuất bảo tồn, phát huy giá trị và khai thác lợi thế của Vườn Quốc gia Tràm Chim, đưa vườn quốc gia này thành khu du lịch xanh và bảo tồn thiên nhiên quốc tế; hợp tác phát triển hệ thống đào tạo bóng đá trẻ… UBND tỉnh Đồng Tháp và Tập đoàn T&T Group thống nhất sẽ tiến hành trao đổi thông tin và tạo điều kiện thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật để T&T Group nghiên cứu, triển khai thực hiện đầu tư các dự án tại thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, huyện Lấp Vò và huyện Tam Nông, huyện Cao Lãnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn T&T Group cam kết sẽ phát huy thế mạnh và tiềm năng của tỉnh Đồng Tháp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và Tập đoàn T&T Group đã trao đổi về đề xuất sơ bộ một số dự án đầu tư của Tập đoàn T&T Group tại địa bàn tỉnh. Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group đánh giá cao tầm nhìn của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, trong đó có sự quan tâm đối với doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, thu hút các nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh và thương mại dịch vụ trên địa bàn. Với môi trường đầu tư thông thoáng, quỹ đất còn khá lớn, có nhiều sản vật địa phương, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, ông Đỗ Quang Hiển cam kết sẽ phát huy thế mạnh và tiềm năng của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Ông cũng mong muốn Tập đoàn T&T Group sớm khởi công một dự án có điểm nhấn tại Đồng Tháp để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao năng lực, uy tín, thương hiệu và những thành quả đạt được của Tập đoàn T&T Group và mong muốn được hợp tác chiến lược trong thời gian tới trên nhiều lĩnh vực. Theo Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, các dự án mà T&T Group đề xuất đầu tư vào tỉnh là hoàn toàn phù hợp với đề án tái cơ cấu nông nghiệp, và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. “Tôi tin rằng, khởi đầu tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa tỉnh Đồng Tháp và Tập đoàn T&T Group sẽ mang đến thành công trong tương lai” – ông Nguyễn Văn Dương nhấn mạnh. Lãnh đạo tỉnh thống nhất rằng, hai bên sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ làm việc để có thể khởi công 2 dự án (tại trung tâm đô thị thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc) trước tháng 10/2020 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển trao 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Khởi nghiệp của tỉnh Đồng Tháp.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, ông Lê Minh Hoan kỳ vọng những dự án của Tập đoàn T&T Group đề xuất đầu tư sẽ là cú hích để Đồng Tháp phát triển mạnh mẽ hơn và đề nghị Tập đoàn nghiên cứu thêm mô hình đầu tư theo cụm liên kết ngành để tạo ra giá trị gia tăng, gắn kết công nghiệp với nông nghiệp.

Nhân dịp này, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group đã trao 1 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Vững tin Việt Nam” do Tập đoàn T&T Group đang triển khai, hỗ trợ trên 20 tỷ đồng cho người nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group cũng trao 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Khởi nghiệp của tỉnh Đồng Tháp.

