Tập đoàn Masan chung tay cùng cả nước hướng về miền Trung

Chung tay cùng nhân dân cả nước hướng về miền Trung, Tập đoàn Masan cùng các công ty thành viên đã phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan ban ngành tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam trao tặng 6 tấn thịt viên và nhiều nhu yếu phẩm tới đến các gia đình đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt, kịp thời hỗ trợ bà con vơi bớt khó khăn.

Nhiều ngày qua, người dân Miền Trung đã phải sống trong cảnh “màn trời, chiếu nước”, phải đối mặt với cái đói, cái lạnh và thậm trí là sự nguy hiểm của tính mạng. Miền Trung không cô đơn trong cuộc chiến này, Tập đoàn Masan và người dân cả nước luôn đồng hành để cùng vượt qua trận chiến khó khăn, nguy hiểm này. Tập đoàn Masan cùng các công ty thành viên trao tặng 6 tấn thịt và hàng trăm ngàn sản phẩm thiết yếu như mì OMACHI, KOKOMI, thịt kho trứng MEATDeli Bếp Việt, xúc xích Ponnie, nước khoáng chanh Lemona C… Đây thực sự là những nhu yếu phẩm cần thiết đối với bà con vùng lũ lúc này.

Tập đoàn Masan đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn trao tặng 6 tấn thịt viên Heo Cao Bồi đến bà con vùng lũ.

Đại diện Tập đoàn Masan trao quà hỗ trợ cho Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Trị

Đại diện Tập đoàn Masan trao quà hỗ trợ cho Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại diện Tập đoàn Masan trao quà hỗ trợ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị trao quà là các sản phẩm thiết yếu do Masan hỗ trợ cho bà con tại địa phương

Song song đó, phát huy tinh thần tương thân tương ái, Tập đoàn Masan đang tiếp tục triển khai và nhân rộng chương trình hỗ trợ người dân miền Trung đến toàn thể cán bộ nhân viên Masan trên cả nước.

Tập thể CBNV Masan chung tay cùng Tập đoàn đóng góp hỗ trợ cho đồng bào miền Trung ruột thịt.

