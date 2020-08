Tập đoàn hành trình thành công mới: Khát khao công hiến, nỗ lực thành công, phát triển bền vững

Tập đoàn hành trình thành công mới ( NSJ) là một đơn vị phân phối hàng đầu các sản phẩm trong lĩnh vực Ytế, giáo dục, chiếu sáng, cơ điện, phát thanh truyền hình. NSJ cam kết cung cấp các sản phẩm và giải pháp công nghệ tối ưu nhằm nâng cao chất lượng sống và sự phát triển của con người Việt Nam.

Tập đoàn hành trình thành công mới (NSJ) được thành lập từ tháng 6 năm 2014 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần tư vấn và thương mại Bắc Nam. Trải qua quá trình thành lập và phát triển tuy không dài nhưng đủ lớn để xây dựng được những bước tiến vững chắc trong lĩnh vực sản phẩm y tế, giáo dục, chiếu sáng….nhưng đặc biệt hơn cả là lĩnh vực y tế.

Nhắc đến sản phẩm trong lĩnh vực y tế của NSJ thì sản phẩm đầu tiên được gọi tên là hệ thống O- arm trong phòng mổ. Hệ thống O- arm là một giải pháp tiết kiệm thời gian trong phẫu thuật cung cấp hình ảnh độ phân giải cao 3D cho phẫu thuật viên và tự động đồng bộ hình ảnh trên hệ thống định vị Navigation. Hệ thống chuẩn đoán hình ảnh Oarm kết hợp với hệ thống định vị trong phẫu thuật cung cấp một giải pháp chính xác hơn, nhanh hơn trong phẫu thuật cột sống, giảm liều tia tác động đến phẫu thuật viên và bệnh nhân

Hình ảnh hệ thống O-Arm trong phòng mổ

Theo GS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc đưa vào sử dụng hệ thống O-arm và hệ thống dẫn đường không gian 3 chiều định vị chính xác trong phẫu thuật được coi là sự thay đổi vượt bậc trong phẫu thuật cột sống, mang lại niềm tin, sự an toàn và sức khỏe cho bệnh nhân.

GS.TS Nguyễn Quốc Anh nêu rõ, cột sống là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể con người, là bộ khung để giữ hình thái, nâng đỡ khối trọng lượng cơ thể, bảo vệ tủy sống và điều khiển các cử động của cơ thể. Khi cột sống bị thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, chấn thương, biến dạng hoặc dị tật sẽ ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể, gây các triệu chứng như: cơ thể tê bì, đau nhức và vận động khó khăn. Khi đó để xử lý các bệnh lý trên, bác sĩ phải tiến hành can thiệp bằng phẫu thuật cột sống. Hiện nay, trên thế giới có nhiều phương pháp phẫu thuật cột sống, tùy theo tổn thương của từng bệnh nhân mà các bác sĩ chuyên khoa sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Vận hành máy O-Arm trong phòng mổ

Tuy nhiên đáng chú ý, cột sống là một tổ chức rất phức tạp, phẫu thuật cột sống thường liên quan đến tủy sống, rễ thần kinh, mạch máu và cấu trúc xương dây chằng xung quanh. Trong quá trình phẫu thuật, đòi hỏi bác sĩ vừa phải đảm bảo sự an toàn cho người bệnh, tránh làm tổn thương thêm cho tủy sống, rễ thần kinh, mạch máu, lại vừa phải xử lý được tổn thương (thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, dị dạng, u đốt sống, chấn thương). Đồng thời tái tạo lại cấu trúc sinh lý của cột sống bằng việc sử dụng vật liệu thay thế như: nẹp vít, ốc, đĩa đệm nhân tạo, nẹp silicon. “Trong quá trình phẫu thuật cột sống, chỉ cần sai lệch 1-2 mm có thể khiến cho bệnh nhận bị liệt, tàn phế suất đời, thậm chí tử vong…”- GS.TS Nguyễn Quốc Anh nhấn mạnh. Do đó, việc ứng dựng hệ thống O-arm giúp cho bác sĩ tiến hành được các ca phẫu thuật bệnh lý cột sống cho người bệnh an toàn, hiệu quả hơn vì hệ thống này cung cấp hình ảnh không gian 3D với độ phân giải cao, toàn diện giúp cho bác sĩ phẫu thuật biết rõ chính sác vị trí cần can thiệp tại cột sống, nhằm tránh ảnh hưởng các tổ chức xung quanh.

TS.BS Hoàng Gia Du, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật cột sống, cho biết, hệ thống O-arm giúp cho bác sĩ, phẫu thuật viên tăng độ chính xác của vị trí bắt vít cột sống, làm giảm tỷ lệ phẫu thuật lại do bắt sai vị trí. “Sử dụng O-arm cùng với hệ thống định vị phẫu thuật, độ chính xác về vị trí bắt vít cột sống lên đến 93% – 100% so với tỷ lệ từ 72% – 92% của phương pháp thông thường. Đồng thời, giảm biến chứng phẫu thuật, cũng như giảm tiếp xúc với bức xạ cho bệnh nhân, phẫu thuật viên và nhân viên y tế…”- TS. BS Du nhấn mạnh. Hơn nữa, hệ thống này còn rút ngắn thời gian phục hồi của bệnh nhân, với bệnh nhân bị cong vẹo cột sống được thực hiện phẫu thuật bằng O-arm sau 3 ngày đã có thể đi lại được bình thường. Cùng với đó chi phí điều trị cho người bệnh cũng giảm rất nhiều lần, hiện tại Thái Lan, Singapore, một ca phẫu thuật cong vẹo cột sống bằng hệ thống O-arm có giá khoảng 350 triệu đồng, trong khi tại nước ta chưa tới 100 triệu đồng. Được biết, Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở y tế công lập đầu tiên ở Việt Nam sử dụng hệ thống O.arm trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý cột sống.

Với giá trị cốt lõi – Uy tín luôn luôn là ưu tiên số 1, NSJ luôn luôn mong muốn được cống hiến vì cộng đồng. NSJ đã đầu tư rất nhiều bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, bộ vận động ngoài trời và bộ thiết bị dùng chung hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học cho các trường mầm non công lập trên các địa bàn trong cả nước.

NSJ đang ngày càng khẳng định thương hiệu với những giá trị thiết thực và đột phá vượt bậc về công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu cuộc sống công nghiệp hóa hiện nay. Với cái Tâm đi đôi với cái Tài kết hợp với những định hướng đúng đắn, nhân văn, Tập đoàn hành trình thành công mới sẽ gặt hái được nhiều thành công trong kinh doanh, vươn xa trong mọi lĩnh vực và sẽ đóng góp cho xã hội rất rất nhiều giá trị thiết thực.

La Sơn