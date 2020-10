Sửa đổi Luật Công đoàn: Cần cơ chế bảo đảm tốt hơn quyền lợi NLĐ và minh bạch, hiệu quả nguồn kinh phí công đoàn

(Pháp Lý) – Thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có hiệp định EVFTA, một trong những yêu cầu đặt ra là các qui định của pháp luật về lao động, công đoàn phải bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất và đảm bảo tương thích với các qui định của Hiệp định.

Bộ Luật Lao động hiện đã được sửa đổi để phục vụ hội nhập, theo đó NLĐ sẽ chính thức được thành lập các tổ chức đại diện cho mình, thay vì chỉ được lựa chọn tham gia vào tổ chức Công đoàn như lâu nay. Đây được xem là quy định đột phá trong Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019 và thực hiện đúng cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã ký kết .

Vấn đề đặt ra là cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn nhằm bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích NLĐ và đảm bảo việc sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn kinh phí công đoàn đang có nhiều ý kiến phản biện hiện nay.

Kinh phí công đoàn phải được dùng để chăm lo đời sống cho người lao động

Vừa qua, trong kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng nhiều cơ quan, 8 Hiệp hội Doanh nghiệp gồm Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS), Hiệp hội DN Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM), Hiệp hội DN Điện tử Việt Nam (VEIA), Hiệp hội Da giày – Túi xách Việt Nam (LEFASO), Hội Lương thực Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh (FFA) và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) đã đồng loạt ký tên vào công văn 06102020/HHDN gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ, theo đó kiến nghị sửa đổi một số nội dung trong Dự thảo Luật công đoàn.

Đáng chú ý, các hiệp hội đều thống nhất kiến nghị về việc giảm kinh phí công đoàn hàng năm xuống còn tối đa 1% quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, và dùng toàn bộ kinh phí công đoàn chăm lo tốt hơn nữa cho người lao động.

Theo ý kiến các Hiệp hội cho rằng: Hiện nay không có sự đồng nhất giữa Luật Ngân sách nhà nước và Luật Công đoàn về kinh phí hoạt động của Tổng Liên đoàn. Tổng Liên đoàn là tổ chức chính trị – xã hội, do vậy, kinh phí hoạt động của hệ thống công đoàn thuộc trách nhiệm của ngân sách nhà nước. Trong khi đó, Luật Công đoàn lại yêu cầu người sử dụng lao động đóng phí công đoàn. Ngay việc trích nộp “kinh phí công đoàn” đã cho thấy đây là trách nhiệm của Ngân sách nhà nước chứ không phải là trách nhiệm của người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp lập luận.

Vì vậy, quan điểm của các Hiệp hội cho rằng, việc DN đóng thuế, tức là đã gián tiếp đóng góp kinh phí công đoàn thông qua ngân sách nhà nước, nếu phải trích nộp thêm kinh phí công đoàn, nghĩa là DN phải đóng thêm 2% thuế trên quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH của doanh nghiệp.

Về việc sử dụng toàn bộ kinh phí công đoàn để chăm lo tốt hơn nữa cho NLĐ, theo các hiệp hội, hiện tại, mức phân bổ kinh phí công đoàn đang được phân bổ là 69% tổng số thu kinh phí công đoàn do công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sử dụng; 31% tổng số thu kinh phí công đoàn nộp công đoàn cấp trên.

Từ đó các hiệp hội kiến nghị “Luật công đoàn sửa đổi cần quy định mức nộp kinh phí công đoàn tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Chính phủ có quyền quyết định tỉ lệ đóng này theo từng thời kỳ, tùy theo tình hình kinh tế xã hội. Điều này nhằm đảm bảo quy định có tính chất linh hoạt và phù hợp với tình hình biến động kinh tế, xã hội của Việt Nam, khu vực và thế giới qua từng thời kỳ. Cách thức quy định này đã từng được áp dụng trong một số luật, ví dụ quy định về tỉ lệ đóng bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành”.

Theo Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đang tồn tại những vấn đề về, đó là nhu cầu chi ở cấp cơ sở cao, kinh phí chưa đủ đáp ứng, và không có thu khác từ tổ chức công đoàn tích lũy, trong khi các cơ quan công đoàn cấp trên, nhu cầu sử dụng thấp, dẫn đến thừa nguồn, tăng tích lũy cuối kỳ, do đó, công đoàn cấp dưới bị hạn chế các khoản chi chăm lo trực tiếp cho người lao động. Trong khi chi lương, phụ cấp và quản lý hành chính chiếm tới 20.200 tỷ đồng, gần 26,3% tổng chi công đoàn, đồng nghĩa với việc cứ chi cho NLĐ 1 đồng lại mất 0,5 đồng chi lương và hành chính. So sánh với cùng cơ quan quản lý hành chính thì định mức chi cho cán bộ công đoàn cao hơn rất nhiều so với định mức chi hành chính của biên chế nhà nước khác (chỉ từ 43,7 – 60,7 triệu đồng).