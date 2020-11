SonKim Land thắng lớn tại Vietnam Property Awards 2020

SonKim Land được vinh danh tại hàng loạt hạng mục nhà phát triển, dự án căn hộ, khu phức hợp, văn phòng thuộc giải thưởng Vietnam Property Awards 2020.

Ông Andy Han Suk Jung – Tổng giám đốc SonKim Land nhận giải thưởng. Ảnh: SonKim Land.

Lễ trao giải thưởng Vietnam Property Awards 2020 do PropertyGuru tổ chức đã diễn ra hôm 9/10. Tại buổi lễ, dự án The Crest Residence, giai đoạn hai của The Metropole Thủ Thiêm, được vinh danh tại các hạng mục “Nhà phát triển Dự án căn hộ hạng sang tốt nhất (TP HCM) – Best Boutique Developer, “Dự án căn hộ tốt nhất Việt Nam” (Best Condo Development Vietnam), “Dự án căn hộ hạng sang tốt nhất (TP HCM) – Best Luxury Condo Development, “Dự án khu phức hợp tốt nhất” (Best Mixed Use Development), “Thiết kế nội thất căn hộ siêu sang tốt nhất” – Best Ultra Luxury Condo Interior Design.

SonKim Land cũng giành giải “Dự án văn phòng tốt nhất” (Best Office Development) với tổ hợp văn phòng The Metropole Thủ Thiêm. Công ty còn được nhận chứng nhận đặc biệt về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp và chứng nhận đặc biệt về trách nhiệm cộng đồng.

Ông Andy Han Suk Jung – Tổng giám đốc SonKim Land chia sẻ, loạt giải thưởng đánh dấu cột mốc quan trọng của doanh nghiệp với chiến lược “Dấu ấn SonKim Land” trên thị trường bất động sản, cũng như những thành tựu trong xây dựng cộng đồng và đầu tư có trách nhiệm.

Đây cũng là một trong những nhà phát triển nhận nhiều giải thưởng nhất tại Vietnam Property Awards 2020. Bên cạnh giải thưởng Nhà phát triển dự án căn hộ hạng sang tốt nhất tại Việt Nam, các dự án của doanh nghiệp này đều nhận giải Dự án căn hộ hạng sang tốt nhất TP HCM 4 trong 6 năm từ lúc Vietnam Property Awards được tổ chức.

“Đây là minh chứng cho nỗ lực của đội ngũ nhân viên và ghi nhận chiến lược ‘Dấu ấn SonKim Land’ trong việc tạo ra các biểu tượng kiến trúc và phong cách sống tiêu chuẩn cao”, ông Andy Han Suk Jung nói.

SonKim Land nhiều năm liền giành các giải thưởng quan trọng trong khuôn khổ Vietnam Property Awards. Ảnh: SonKim Land.

Riêng The Crest Residence gần đây còn giành nhiều giải thưởng lớn như “Dự án căn hộ tốt nhất tại Việt Nam”, “Dự án phức hợp tiêu biểu tại Việt Nam”, “Kiến trúc phức hợp tiêu biểu tại Việt Nam”, “Kiến trúc nhà cao tầng tiêu biểu tại Việt Nam” tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương 2020 (Asia Property Awards 2020).

The Crest Residence là khu phức hợp tọa lạc tại trung tâm của khu vực 1 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, bao gồm quần thể phức hợp nhà ở sang trọng, thương mại và văn phòng đẳng cấp quốc tế. Nơi đây được kỳ vọng kiến tạo một phong cách sống mới cho cư dân thành thị ngay cạnh trung tâm quận 1.

Bao quanh bởi hàng loạt tiện ích và kết nối với các khu vực lân cận, dự án là tòa nhà dân cư duy nhất trong quần thể phức hợp giai đoạn hai của dự án The Metropole Thủ Thiêm. Với số lượng căn hộ giới hạn và không gian sống biệt lập, The Crest Residences mang đến tính riêng tư tuyệt đối và thể hiện đẳng cấp thượng lưu của các chủ nhân tương lai.

Dự án The Crest Residence mang đến cuộc sống cao cấp theo phong cách quốc tế ngay cạnh trung tâm quận 1. Ảnh phối cảnh: SonKim Land.

Những thiết kế độc đáo được ứng dụng vào không gian sống cho cư dân, với tầm nhìn đẹp từ mọi căn hộ ra hồ bơi 360 độ ôm trọn bốn hướng của tòa nhà. Hồ spa ngoài trời mang đến cho cư dân những giây phút thư giãn giữa không gian mở bên vườn nhiệt đới xanh mát. Đảo BBQ với ba mặt là hồ nước mang đến trải nghiệm tiệc nướng trên đảo thú vị. Thêm vào đó, một khu vực chăm sóc sức khỏe dành riêng cho trẻ em cũng sẽ được trang bị tại dự án này.

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam (Vietnam Property Awards) là một phần của Giải thưởng Bất động sản châu Á do PropertyGuru tổ chức, vinh danh những dự án, thiết kế và sáng tạo tốt nhất trong ngành suốt năm qua. Giải thưởng đã bước sang năm thứ 6. Gala trao giải được tổ chức tại TP HCM ngày 9/10 với hơn 500 khách mời là chủ đầu tư, nhà tài trợ và đối tác trong ngành phát triển bất động sản, tư vấn bất động sản, xây dựng, tiếp thị, công nghệ bất động sản, pháp lý, tài chính và kiến trúc, thiết kế.

Theo doanhtri.net

Nguồn bài viết: http://doanhtri.net/tin-sonkim-land-thang-lon-tai-vietnam-property-awards-2020-d67655.html