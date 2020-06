Sống sang, ở rộng – Xu hướng của giới nhà giàu Thủ đô

Khi chọn chung cư, nhiều người chỉ quan tâm đến việc chọn một căn hộ đẹp, nằm ở vị trí tốt, giá cả hợp lý mà quên mất, một căn hộ cao cấp, khẳng định được xu hướng sống sang trước hết phải ở rộng.

Trên thực tế, sự trở lại mạnh mẽ của xu hướng “sống sang, ở rộng” phản ánh chất lượng cuộc sống của cư dân ngày càng tăng khi họ không chỉ lựa chọn một nơi an cư mà còn lựa chọn cả không gian sống thoáng đãng, đầy đủ công năng.

Chính sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp giàu có tại Việt Nam những năm gần đây đã thúc đẩy dịch chuyển của xã hội tiêu dùng, trong đó sở hữu nhà ở là một ví dụ điển hình. Người giàu ngày nay lựa chọn các dự án cao cấp không đơn thuần là tiện ích và dịch vụ chất lượng mà chuyển biến mạnh theo hướng trải nghiệm. “Sống sang, ở rộng” là một trong những xu hướng mới của người giàu biết hưởng thụ.

Phòng ngủ The Matrix One ôm trọn tầm view công viên hồ điều hòa 14ha nằm đối diện dự án

Trong báo cáo “Đông Á phục hưng” của World Bank, Việt Nam được đánh giá là quốc gia trung lưu đang trỗi dậy mạnh mẽ khi mỗi năm có thêm khoảng 1,5 triệu người gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu. Con số này dự kiến đạt mốc 33 triệu người trong năm 2022.

Bên cạnh tầng lớp trung lưu, tầng lớp siêu giàu Việt Nam cũng đang ngày càng đông đảo. Theo hãng nghiên cứu New World Wealth, lượng người siêu giàu Việt Nam đã tăng đến 210% trong khoảng thời gian 2007- 2017 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng 200% trong 10 năm kế tiếp.

Không chỉ gia tăng về số lượng, tầng lớp này cũng có những chuyển biến mạnh về “chất”. Các nghiên cứu chỉ ra, độ tuổi của tầng lớp trung lưu và siêu giàu Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa, rơi vào tầm khoảng 35-50 tuổi. Tầng lớp này được coi là nấc thang mới của nền kinh tế Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của xã hội tiêu dùng với những nhu cầu mới.

Riêng trong lĩnh vực bất động sản, với đặc điểm năng động, hiện đại, nhóm khách hàng này đề cao tính tiện dụng, các loại hình giải trí, chất công nghệ, sự khác biệt. Với họ, một nơi an cư lý tưởng không đơn thuần là đầy đủ tiện ích, dịch vụ mà còn phải thể hiện và khẳng định được giá trị, đẳng cấp của bản thân. Đó là một không gian sống có bản sắc, phong cách và quan trọng hơn phải rộng rãi, thoáng mát.

Những năm gần đây, phần lớn các sản phẩm nhà ở cao cấp và hạng sang ở các thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM đều định hình một hướng đi riêng nhằm tạo khác biệt, hướng đến các giá trị trải nghiệm. Một số xu hướng nổi bật có thể kể đến như: công trình xanh, bất động sản thông minh hay ứng dụng tinh hoa một nền kiến trúc nào đó trong xây dựng dự án…

Tại The Matrix One – một sản phẩm cao cấp của nhà phát triển bất động sản MIKGroup, câu chuyện đó đã được hóa giải với các yếu tố tạo ra cuộc sống giàu sang đúng nghĩa, một cuộc sống với đầy đủ tiện nghi hiện đại cùng môi trường sống rộng rãi.

Toàn cảnh 360 độ một căn hộ tại The Matrix One

Điều đáng nói, ngay từ khi còn trên bản vẽ, nhà phát triển The Matrix One đã chú ý đến yếu tố đầu tiên để làm nên độ “sang” của căn hộ, đó là phải rộng, phải có diện tích lớn để đảm bảo sự riêng tư của các thành viên trong gia đình, không gian sống thoáng đãng, tốt cho sức khỏe của mọi người.

Chính sự “thông thoáng” này đã nhận được cộng hưởng từ nhiều khách hàng mua nhà. Với họ, “muốn sống sang thì phải ở rộng trước”. Đặc biệt, đối với phần lớn giới nhà giàu tại các thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM, khi được hỏi “Giới nhà giàu quan tâm tới tiêu chí nào khi lựa chọn mua căn hộ hạng sang?”, đại đa số đều cho rằng: căn hộ rộng rãi.

Với họ, một căn hộ hạng sang thì trước hết phải ở rộng, phải có đủ không gian cho mọi thành viên trong nhà, từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh… cho đến không gian chung của cả gia đình.

Còn với một số người vẫn lăn tăn về giá, chọn căn hộ diện tích nhỏ hơn để phải chi trả ít hơn là chưa thực sự muốn hưởng thụ cuộc sống đẳng cấp đúng nghĩa.

Tại The Matrix One, chủ đầu tư luôn hướng tới cuộc sống đẳng cấp đúng nghĩa. Các thiết kế luôn hướng tới những căn hộ diện tích lớn thông thoáng. Dự án không có căn hộ 1 phòng ngủ, không có căn hộ studio. Căn hộ diện tích nhỏ nhất tại The Matrix One là căn 2 phòng ngủ 86m2. Bên cạnh đó là các căn 3 phòng ngủ diện tích từ 110-113m2, căn hộ dual key.

Đặc biệt, chủ đầu tư bố trí mặt sàn xây dựng thấp, chỉ có 10 căn hộ trên 1 sàn với 7 thang máy tốc độ cao tạo ra nhiều không gian riêng tư cho cư dân. The Matrix One cũng được trang bị nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Điều hòa âm trần Daikin, bếp và thiết bị bếp Bosch, vòi chậu Malloca, sứ vệ sinh Duravit, bồn tắm nằm Kaldewei..

