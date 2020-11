Shophouse Sun Plaza Cau May “nóng bỏng tay” ngay khi vừa ra mắt

Sở hữu vị trí “huyết mạch” ở trung tâm phố Cầu Mây, thị xã Sa Pa, nằm trong hệ sinh thái quy mô do Tập đoàn Sun Group kiến tạo, 22 căn shophouse mang kiến trúc Đông Dương hòa phối với nét đặc trưng của Tây Bắc, dự kiến bàn giao ngay đầu năm 2021 cùng chính sách bán hàng hấp dẫn…, đó là những lợi thế vượt trội của shophouse Sun Plaza Cau May vừa chính thức ra mắt thị trường.

Với vai trò bổ trợ cho du lịch Sa Pa, Tổ hợp nhà phố – thương mại – dịch vụ đẳng cấp Sun Plaza Cau May tiên phong thay đổi cách thức kinh doanh, kiến tạo những khu phố thương mại bài bản lần đầu tiên xuất hiện ở “thủ phủ” du lịch Tây Bắc. Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí, mua sắm của khách du lịch, tạo nên một địa chỉ ăn – chơi đặc sắc – điểm phải đến mới ở thành phố mờ sương, shophouse Sun Plaza Cau May góp một phần trong việc chung tay dịch chuyển cơ cấu kinh tế Sa Pa theo hướng thương mại – dịch vụ – lĩnh vực có vai trò tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.

Sở hữu vị trí “huyết mạch” trong bối cảnh quỹ đất trung tâm thị xã Sa Pa ngày càng khan hiếm, Sun Plaza Cau May tọa lạc tại phố Cầu Mây sầm uất bậc nhất trung tâm Sa Pa – nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, du lịch của địa phương. Đây cũng là điểm khởi đầu cho mọi hành trình khám phá Sa Pa, nơi du khách chỉ mất 5 phút để di chuyển đến Nhà thờ Đá, Quảng trường, hồ trung tâm,… Vị trí “huyết mạch” còn là nền tảng để Sun Plaza Cau May dễ dàng triển khai đa dạng lĩnh vực kinh doanh khác nhau như ẩm thực, thời trang, giải trí, lưu trú, góp phần hình thành một tổ hợp thương mại dịch vụ, là điểm đến mua sắm – sử dụng dịch vụ đẳng cấp bậc nhất Sa Pa.

Sun Plaza Cau May là công trình đẳng cấp tiếp theo để hoàn thiện hệ sinh thái du lịch quy mô do Tập đoàn Sun Group dày công kiến tạo tại Sa Pa. Được đầu tư kỹ lưỡng về thiết kế kiến trúc, 22 căn shophouse đẳng cấp mang phong cách Đông Dương (Pháp) với sự pha trộn Á – Âu ấn tượng, đồng điệu và giao hòa với nét văn hóa Tây Bắc đặc trưng, tạo nên không gian mua sắm, giải trí vừa sang trọng, tinh tế lại vừa đậm màu bản địa. Bên cạnh các công trình nổi tiếng như tuyệt phẩm kiến trúc Hotel de la Coupole – MGallery, Tàu hỏa leo núi Mường Hoa, “Điểm du lịch văn hóa hấp dẫn hàng đầu thế giới 2019” Sun World Fansipan Legend với cáp treo Fansipan đạt 2 kỷ lục thế giới và quần thể văn hóa kiến trúc tâm linh kỳ vĩ trên nóc nhà Đông Dương, không lâu nữa, Sun Plaza Cau May vận hành sẽ bổ sung một “mảnh ghép” vô cùng quan trọng – đó là “mảnh ghép” mang sắc màu sôi động và ngập tràn hứng khởi của các trung tâm giải trí, khu phố thương mại thời thượng.

Mang đầy đủ các giá trị cốt lõi: vị trí “huyết mạch”, được quy hoạch bài bản trong tổng thể hệ sinh thái Sun Group, mang phong cách kiến trúc độc đáo, khác biệt, Tổ hợp nhà phố – thương mại – dịch vụ đẳng cấp Sun Plaza Cau May được đánh giá là dự án đắt giá nhất của vùng đất Sa Pa đang trên đà tăng trưởng. Với khả năng đáp ứng nhu cầu kinh doanh dịch vụ du lịch “không giới hạn”, shophouse Sun Plaza Cau May mở ra cơ hội đón đầu sự phát triển bứt phá của du lịch Sa Pa trong tương lai gần.

Bằng tiềm lực dồi dào, nhà phát triển du lịch, bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam Sun Group đã đầu tư xây dựng Sun Plaza Cau May trong khoảng thời gian “thần tốc”, đến nay dự án cơ bản đã “về đích”, đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị bàn giao ngay đầu năm 2021. Đây là cơ hội hiếm thấy để giới đầu tư dễ dàng sở hữu shophouse đẳng cấp ở khu vực “đất vàng” Sa Pa, chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh đắc lợi ngay trong năm 2021./.

