Quảng Ninh muốn tách BOT cao tốc Vân Đồn – Móng Cái thành 2 dự án độc lập

Một trong những lý do Quảng Ninh đưa ra là do tiến độ triển khai dự án gặp khó khăn trong quá trình thẩm định vay vốn do thay đổi yếu tố đầu vào.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin điều chỉnh dự án BOT đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Cụ thể, UBND Quảng Ninh xin điều chỉnh giảm quy mô dự án BOT đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái dài 80,23 km thành Dự án đường cao tốc Tiên Yên – Móng Cái với chiều dài 63,26 km. Tổng mức đầu tư của dự án điều chỉnh là 9.032 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu, vốn vay tín dụng của nhà đầu tư khoảng 8.422 tỷ đồng và vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư các công trình phụ trợ khoảng 610 tỷ đồng.

Đối với đoạn tuyến còn lại, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ lập thành dự án xây dựng đường cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên, dài 16,08 km, có tổng mức đầu tư 3.667 tỷ đồng, được đầu tư bằng hình thức đầu tư công.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin điều chỉnh dự án BOT đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái. Ảnh: Vietnamfinance

Tính tổng cộng, để hoàn thành tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái theo phương án điều chỉnh, kinh phí ngân sách Nhà nước sẽ lên tới 5.732 tỷ đồng, gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng.

Lý do Quảng Ninh đưa ra là, tiến độ triển khai dự án gặp khó khăn trong quá trình thẩm định vay vốn do thay đổi yếu tố đầu vào (trước đây dự kiến Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế, lưu lượng xe lớn nhưng hiện nay chỉ được phê duyệt là khu kinh tế nên phương án tài chính thay đổi), điều chỉnh cơ chế lãi suất theo Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính dự án, ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sau đề xuất của tỉnh Quảng Ninh, Bộ GTVT mới đây cũng đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về vấn đề này. Theo Bộ GTVT, đề xuất tách dự án BOT cao tốc Vân Đồn thành 2 dự án độc lập là cần thiết để bảo đảm phương án tài chính của Dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư sớm đưa dự án vào khai thác.

Được biết, cao tốc Vân Đồn – Móng Cái là dự án do UBND tỉnh Quảng Ninh đóng vai trò là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với mục tiêu xây dựng tuyến cao tốc dài 80,23 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Dự án có điểm đầu tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn và điểm cuối nối với đường dẫn cầu Bắc Luân II, TP. Móng Cái.

Công trình có tổng mức đầu tư 11.195 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm 10,67%, phần còn lại là vốn vay thương mại (10.001 tỷ đồng). Thời gian hoàn vốn dự kiến là 19,86 năm. Theo ấn định của UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án sẽ hoàn thành sau 22 tháng thi công với mốc khởi công công trình là tháng 4/2019.

Theo doisongphapluat.com

Nguồn bài viết: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/quang-ninh-muon-tach-bot-cao-toc-van-don-mong-cai-thanh-2-du-an-doc-lap-a325482.html