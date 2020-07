Quảng Ninh: Khởi tố 6 đối tượng về tội danh “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, ngày 25/7, cơ quan này đã có Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng ở TP Móng Cái về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

6 đối tượng bị khởi tố về tội danh “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Voòng A Sủi (SN 1997) và Voòng A Hây (SN 1999) – là em ruột của Sủi; Nình Văn Xuân (SN 2002), Phùn Quay Phóng (SN 1998), Phùn Văn Dũng (SN 2001), cùng trú xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Lỷ A Tằng (SN 1995), trú tại xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh.

Trước đó, trong thời gian làm việc tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), Voòng A Sủi quen biết và kết bạn qua Wechat với một người Trung Quốc tên A Lùng.

Đến ngày 9/6/2020, A Lùng gọi điện thoại cho Sủi qua Wechat đặt vấn đề thuê Sủi tổ chức cho một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Đông Hưng, Trung Quốc đến Móng Cái, Quảng Ninh. Chi phí để tổ chức nhập cảnh trái phép được 2 bên thống nhất là 4.000 nhân dân tệ/người.

Tiếp đó, A Lùng giới thiệu Sủi với người Trung Quốc cần sang Việt Nam để liên lạc, đưa đón. Sủi đã rủ em trai là Voòng A Hây; Hây tiếp tục rủ anh họ là Lỷ A Tằng và bạn là Nình Văn Xuân; Xuân rủ thêm Phùn Quay Phóng; Phóng tiếp tục rủ Phùn Văn Dũng cùng tham gia.

Trong đường dây của Sủi, các đối tượng phân chia nhiệm vụ cụ thể từng người. Trong đó, Sủi liên hệ với A Lùng để lấy số điện thoại những người Trung Quốc cần đưa đón sang biên giới, sau đó cho Hây số điện thoại để Hây trực tiếp đi bè xốp qua sông biên giới khu vực mốc 1355, thuộc xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh đón họ đưa sang Việt Nam.

Tằng, Xuân, Phóng, Dũng đứng đợi ở gần đó để cảnh giới lực lượng chức năng tuần tra. Khi những người Trung Quốc đã nhập cảnh thành công, các đối tượng này ngày lập tức sử dụng xe mô tô đón và đưa đến trung tâm thành phố Móng Cái để tìm cách tiếp tục đi sâu vào nội địa Việt Nam.

Trong hai ngày 9 và 10/6/2020, tại Khu vực biên giới Mốc 1355, thuộc thôn Thán Phún, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, Quảng Ninh, Sủi, Hây, Tằng, Xuân, Phóng, Dũng đã tổ chức đón 6 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Móng Cái và bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Vụ việc đã được Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định pháp luật. Theo cán bộ Phòng ANĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh, tất cả các đối tượng người Việt Nam và người Trung Quốc có liên quan trong vụ án đều nhận thức được thời điểm hiện tại Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc chưa cho phép công dân xuất nhập cảnh với mục đích du lịch. Tuy nhiên do nhận thức pháp luật hạn chế, không có công việc ổn định, nhóm đối tượng ở TP Móng Cái đã bất chấp pháp luật, thực hiện hành vi tổ chức xuất nhập cảnh trái phép để vụ lợi.

Hành vi của các đối tượng trên đã cấu thành tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” quy định tại Khoản 2, Điều 348, Bộ luật Hình sự năm 2015 và có thể nhận mức hình phạt lên đến 10 năm tù giam.

