Quảng Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Ngày 16/5, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị – Tỉnh Quảng Ninh với doanh nghiệp – nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi phát triển KT-XH, ứng phó với đại dịch Covid-19.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại tất cả các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh và sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tại tỉnh .

Sự cần thiết của hội nghị kết nối chính quyền với doanh nghiệp

Theo báo cáo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2020 đạt 7,2% thấp hơn 1% kịch bản tăng trưởng, thấp hơn 3,8% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn công nghiệp (IIP) tháng 4/2020 tăng 3,2% thấp hơn 7,7% so với mức tăng cùng kỳ. Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề, nhất là các hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ giảm mạnh so với cùng kỳ, khu vực dịch vụ hầu như không tăng trưởng. Trong 4 tháng đầu năm 2020 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 3,6 % cùng kỳ. Khách du lịch giảm 77% cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu giảm 3,3% cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4/2020 đạt 3.288 tỷ đồng, bằng 81% cùng kỳ, trong thu nội địa đạt 2.375 tỷ đồng, giảm 24% cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đạt 16.562 tỷ đồng, bằng 35% dự toán, tăng 2% cùng kỳ, trong đó thu nội địa 12.360 tỷ đồng, bằng 33% dự toán, giảm 3% cùng kỳ.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh chỉ đạo tại hội nghị

Có thể nhận thấy, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại Quảng Ninh, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận nhiều kiến nghị của các doanh nghiệp trong tỉnh, tập trung trong các lĩnh vực như thuế, ngân hàng, thương mại dịch vụ, du lịch.

Tỉnh Quảng Ninh cùng cả nước đã chuyển sang một giai đoạn mới trong phòng, chống dịch Covid-19 dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với phát triển KT-XH, bảo đảm cho mọi người dân sẵn sàng thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh phải được kiểm soát tốt. Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người dân, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group – cho rằng Quảng Ninh cần có gói kích cầu giảm giá mạnh tại tất cả các điểm du lịch, cùng doanh nghiệp đưa ra các gói khuyến mãi và tạo thành chuỗi sản phẩm mới, hấp dẫn

Tại hội nghị ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Quảng Ninh cam kết sẽ đồng hành, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ mọi khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Rất mong các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp sẽ nỗ lực vượt khó để duy trì, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Ông Oh Jen Hui – Giám đốc Công ty Foxconn Singapore PTE Ltd (KCN Đông Mai) cho biết: Chúng tôi đánh giá rất cao việc tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi cũng rất vui khi những lo lắng của doanh nghiệp về việc đón các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được hỗ trợ. Đây là sự tháo gỡ hết sức kịp thời để đảm bảo dự án của chúng tôi sẽ hoàn thành, đi vào hoạt động trong tháng 12/2020.

Nhiều chính sách hỗ trợ sắp được triển khai

Với thành tích Quảng Ninh tiếp tục giữ ngôi vị quán quân 3 năm liên tiếp trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); năm 2019, đứng thứ 3 toàn quốc về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); năm 2017, 2018 dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính Par Index… là cơ sở để tạo nên niềm tin vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại

Để tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, tỉnh đang thực thi những chính sách mạnh nhằm kích cầu du lịch. Đồng thời, triển khai ngay các sự kiện văn hóa, thể thao, thương mại,… tạo hiệu ứng thu hút khách du lịch, người dân đến với tỉnh; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đang tập trung đẩy mạnh triển khai một số dự án giao thông động lực, kết hợp mạnh mẽ giữa đầu tư của nhà nước và doanh nghiệp. Nhờ vậy, vừa đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, tạo động lực lớn cho phát triển KT-XH, thu hút đầu tư địa phương. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tập trung trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững an ninh trật tự; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công chức…

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc với đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại tỉnh

Đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp trong tỉnh, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục được hoàn thiện về hạ tầng, tăng cường chính sách thu hút, hỗ trợ nhà đầu tư… Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư đối với nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nhà đầu tư ở các quốc gia được dự báo có tiềm năng chuyển hướng đầu tư về Việt Nam.

Ông Lee Bum Sik, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bumjin Electronic (Hàn Quốc) chia sẻ: Với vai trò là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên đầu tư thành công dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Công ty Bumjin Electronic sẽ nỗ lực để trở thành cầu nối giữa tỉnh Quảng Ninh với các nhà đầu tư Hàn Quốc. Thông qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Ninh trong thời gian tới.

Kêt thúc hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương ngay sau hội nghị cần khẩn trương thực hiện hiệu quả các chỉ thị của Trung ương, tỉnh. Trọng tâm về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và ổn định KT-XH trên địa bàn tỉnh với mục tiêu giữ vững kết quả đã đạt được; khởi động mạnh mẽ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, ổn định xã hội.

Theo congthuong.vn

Nguồn bài viết: https://congthuong.vn/quang-ninh-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-vuot-kho-137456.html