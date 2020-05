Phối hợp quốc tế điều tra nghi vấn hối lộ quan chức Việt Nam

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay Việt Nam đã trao đổi với phía Nhật về nghi vấn Công ty Tenma hối lộ quan chức thuế, hải quan Bắc Ninh để được miễn truy thu thuế.

“Thông tin Công ty Tenma hối lộ quan chức người Việt xuất phát từ phía Nhật, do vậy phải có phối hợp quốc tế để điều tra tội phạm”, đại tướng Tô Lâm nói bên lề Quốc hội chiều 26/5.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm ở hành lang Quốc hội, hôm 26/5. Ảnh: Ngọc Thắng

Cùng ngày, đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết kết quả rà soát ban đầu của công an địa phương “chưa thấy vấn đề gì bất thường”, “thông tin báo Nhật phản ánh mới là lời khai một phía, chưa xác minh đúng hay sai”. Tỉnh sẽ gửi báo cáo Thủ tướng về nội dung này.

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, từ chối nêu kết quả rà soát của công an sở tại với lý do “đây là nghiệp vụ”. Công an Bắc Ninh vẫn đang điều tra thông tin liên quan nên không thể cung cấp, ông Tùng nói.

Một ngày trước, các đoàn thanh tra thuế và tài chính cũng được thành lập để xác minh sự việc.

Hôm nay, tại Công ty TNHH Tenma ở khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, hàng trăm công nhân vẫn tấp nập ra vào. Đại diện văn phòng công ty cho biết các “lãnh đạo đều đi vắng hoặc ở Nhật chưa sang Việt Nam”.

Trụ sở Công ty Tenma Việt Nam hoạt động ở Bắc Ninh từ năm 2007. Ảnh: Bá Đô

Báo Asahi của Nhật đưa tin, Công ty Tenma tại Nhật Bản ngày 1/4 đã khai với công tố viên tại Tokyo rằng công ty con Tenma Việt Nam đã hối lộ khoảng 25 triệu yên (hơn 5 tỷ đồng) cho một số quan chức địa phương.

Theo lời khai, Tenma Việt Nam vào tháng 6/2017 sau khi nhập lô hàng khuôn mẫu đã bị đòi khoản phụ thu gần 1,8 tỷ yên (khoảng 362 tỷ đồng). Để giảm “phụ thu”, công ty đề xuất trả “phí điều chỉnh”. Giám đốc Tenma Việt Nam đã đồng ý chi 2 tỷ đồng để được “miễn” khoản tiền trên.

Tháng 8/2019, Tenma Việt Nam bị yêu cầu nộp thuế thu nhập chừng 89 triệu yên (khoảng 17,8 tỷ đồng), trong đó bao gồm thuế doanh nghiệp. “Tenma Việt Nam đã đưa 3 tỷ đồng tiền mặt để hối lộ nên được giảm xuống còn 2,62 triệu yên, bao gồm cả tiền phạt”, Asahi đưa tin.

Tổng công ty Tenma tại Nhật Bản hoạt động từ năm 1949. Tenma Việt Nam đặt cơ sở sản xuất tại Khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh từ năm 2007, hoạt động chính là sản xuất linh kiện nhựa cho thiết bị văn phòng, xe máy, ôtô và đồ dùng gia đình…

