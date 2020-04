Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Đường “Nhuệ”

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội “cố ý gây thương tích” của các đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Xuân Đường tức Đường “Nhuệ” bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ. Ảnh: Thanh niên

Chiều tối 14/4, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp luật của Đường “Nhuệ”, tức Nguyễn Xuân Đường.

Thông báo nêu: theo phản ánh của các cơ quan báo chí, đối tượng Đường “Nhuệ”, tức Nguyễn Xuân Đường, trú tại TP Thái Bình cùng đồng phạm có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật trong thời gian qua, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Phòng chống tội phạm của Chính phủ nêu rõ: Đây là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm và hoan nghênh Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã kịp thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra đối với hành vi “cố ý gây thương tích” của Nguyễn Xuân Đường và đồng phạm.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội “cố ý gây thương tích” của các đối tượng. Bên cạnh đó, cần mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức, mang tính chất “xã hội đen” của nhóm đối tượng này, đã được các cơ quan báo chí thông tin trong những ngày qua, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu báo cáo kết quả điều tra bước đầu lên Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ (qua Thường trực Ban chỉ đạo) trước ngày 30/4/2020 để tập hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tối ngày 10/4, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã bắt bị can Nguyễn Xuân Đường, sinh 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá (TP Thái Bình).

Trước đó, Nguyễn Xuân Đường bị cơ quan Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định truy nã toàn quốc vì liên quan đến vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30/3/2020 tại Công ty TNHH Đường Dương ở số nhà 366 đường Lê Quý Đôn (phường Kỳ Bá, TP Thái Bình).

Cũng liên quan đến vụ án trên, ngày 7/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích quy định tại Khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980 (vợ Nguyễn Xuân Đường) cùng địa chỉ; Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình; Phạm Ngọc Quý, sinh năm 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư.

Chiều ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam thêm hai đối tượng là Phạm Xuân Hòa, sinh năm 1976, trú tại khu Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và Đào Văn Bằng, sinh năm 1986, trú tại số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, TP Thái Bình.

Theo bizlive.vn

Nguồn bài viết: https://bizlive.vn/chinh-tri-xa-hoi/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-yeu-cau-dieu-tra-lam-ro-hanh-vi-pham-toi-cua-duong-nhue-3541220.html