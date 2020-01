Phiên tòa lịch sử luận tội Tổng thống Trump chính thức bắt đầu

Phiên tòa luận tội lịch sử của Tổng thống Donald Trump hôm nay đã chính thức bắt đầu tại Thượng viện, với các thành viên đảng Dân chủ kêu gọi ông rời khỏi vị trí và đảng Cộng hòa quyết tâm tha bổng càng nhanh càng tốt.

Tổng thống Donald Trump nói rằng bản luận tội là “một cuộc săn phù thủy chính trị và một trò lừa bịp”, còn cuộc gọi điện thoại của ông với nhà lãnh đạo Ukraine là hoàn toàn bình thường

Bốn tháng sau khi vụ bê bối Ukraine bùng nổ và tiếp tục làm lu mờ thanh danh của Tổng thống Trump trong những tháng cuối của nhiệm kỳ và 10 tháng trước khi người Mỹ đi bầu cử để quyết định có bầu lại ông hay không, 100 thành viên của Thượng viện tập trung vào lúc 1 giờ chiều (1800 GMT ) với Chánh án John Roberts là chủ tọa phiên tòa.

Trách nhiệm của các nhà lập pháp – đã tuyên thệ vào tuần trước với tư cách là hội thẩm – là quyết định xem ông Trump có thực sự lạm dụng quyền lực Tổng thống của mình và cản trở Quốc hội trong trình điều tra luận tội như ông đã bị buộc tội trong hai điều khoản luận tội được Hạ viện phê chuẩn vào tháng trước hay không.

Trong các bản luận tội, Hạ viện tuyên bố rằng Trump đã cố gắng gây áp lực để Ukraine can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ với mục đích giúp ông giành chiến thắng, và sau đó cố gắng ngăn chặn một cuộc điều tra của quốc hội về hành vi của ông.

Đây là lần thứ ba một tổng thống Mỹ phải đối mặt với một phiên tòa luận tội, sau cựu Tổng thống Andrew Johnson năm 1868 và cựu Tổng thống Bill Clinton năm 1999.

Một phần của vụ bê bối tập trung vào cuộc điện thoại vào ngày 25 tháng 7, trong đó Trump gây áp lực ép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiến hành một cuộc điều tra về cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đối thủ tiềm năng của Trump trong cuộc bỏ phiếu tháng 11 tới.

Đảng Dân chủ, người kiểm soát Hạ viện và lãnh đạo cuộc điều tra, cáo buộc ông Trump đã thao túng Ukraine bằng cách giữ lại gần 400 triệu đô la viện trợ quân sự cho cuộc chiến chống lại phe ly khai được Nga hậu thuẫn và cuộc họp tại Nhà Trắng cho Zelensky cho đến khi sau đó tuyên bố thăm dò Biden.

Tổng thống không làm gì sai”, luật sư của ông Trump trả lời trong một bản tóm tắt dài 110 trang đệ trình lên Thượng viện hôm thứ Hai (20/1).

Điều này lặp lại những lời khẳng định của ông trùm bất động sản 73 tuổi Donald Trump rằng toàn bộ việc này là một “cuộc săn phù thủy chính trị và một trò lừa bịp”, và cuộc gọi điện thoại của ông với nhà lãnh đạo Ukraine là hoàn toàn bình thường.

Trong bản tóm tắt của Tổng thống, nhóm pháp lý gồm 12 người của ông đã tranh luận về ý tưởng luận tội của ông.

Họ gọi hai bài luận tội mà Hạ viện đệ trình lên Thượng viện là sản phẩm của “một quá trình gian lận” và “vi hiến” vì chúng không liên quan đến việc vi phạm luật thành lập.

Đội ngũ luật sư bào chưa cho ông Trump gồm các luật sư có trình độ cao như Kenneth Starr, người đã cố gắng hạ bệ cựu Tổng thống Bill Clinton về mối quan hệ của ông với Monica Lewinsky, đã tuyên bố ngắn gọn: “Thượng viện nên từ chối các Điều khoản luận tội và tha bổng Tổng thống ngay lập tức.”

“Tổng thống Trump đã lạm dụng quyền lực của văn phòng của mình để thu hút sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử của chúng ta vì lợi ích chính trị cá nhân của chính ông, do đó gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và nền dân chủ của chúng ta”, các lãnh đạo Hạ viện cho biết hôm thứ Bảy.

Họ nói rằng hành vi của Tổng thống “là cơn ác mộng tồi tệ” và ông Trump xứng đáng bị cách chức.

Nhưng Tổng thống Trump gần như chắc chắn sẽ được tha bổng vì đảng Cộng hòa của ông chiếm đa số tại Thượng viện.

Tổng thống Trump sẽ ở nước ngoài khi phiên tòa diễn ra. Ông Trump đã đến diễn đàn kinh tế ở Davos, Thụy Sĩ từ chiều hôm qua (20/1).

Thứ tự của phiên tòa sẽ là nghe các lập luận của các thành viên Hạ viện hoặc công tố viên; sau đó họ sẽ nghe lời bào chữa. Thời gian dành cho các câu hỏi và liệu họ sẽ gọi nhân chứng hoặc tìm kiếm bằng chứng khác được đệ trình bởi các thượng nghị sĩ nhưng được công bố bởi Chánh án John Roberts; .

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell vào cuối ngày thứ Hai đề xuất các quy tắc kêu gọi mỗi bên có 24 giờ trong hai ngày để trình bày lập luận của mình. Điều đó khiến cho những ngày xét xử kéo dài đến tận đêm khuya nhưng tốc độ nhanh hơn đáng kể so với phiên tòa luận tội của Bill Clinton năm 1999. Thượng viện sẽ tranh luận và bỏ phiếu về các quy tắc được đề xuất hôm thứ ba.

Đảng Dân chủ muốn các quan chức chính quyền của Tổng thống Trump ra làm chứng, chẳng hạn như quyền tham mưu trưởng Mick Mulvaney và cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, với niềm tin rằng họ biết nhiều về các thỏa thuận của ông Trump với Ukraine. Ông Bolton cho biết ông sẵn sàng làm chứng nếu được triệu tập.

Nhà Trắng cho biết họ hy vọng phiên tòa sẽ kết thúc sau hai tuần nữa. Trước đây, phiên tòa của cựu Tổng thống Bill Clinton kéo dài năm tuần.

McConnell đã nói rằng ông sẽ không xem xét vấn đề nhân chứng cho đến sau khi các cuộc tranh luận và đặt câu hỏi diễn ra.

Theo congly.vn

