Nỗ lực của hàng không Việt trong củng cố năng lực quản lý an toàn bay

Trong hàng không, an toàn là yếu tố sống còn và tất cả các hãng đều phải tuân thủ những quy định và chuẩn mực khắt khe để đảm bảo tiêu chí này. Nhìn về hàng không Việt Nam, có thể thấy việc củng cố năng lực quản lý an toàn hàng không đã và đang là mục tiêu nỗ lực chung của toàn ngành.

Sự phát triển mạnh mẽ của hàng không Việt

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam tại Hội nghị tổng kết cuối năm 2019, thị trường hàng không nội địa năm 2019 tiếp tục tăng trưởng cao. Sản lượng hành khách thông qua hệ thống cảng hàng không, sân bay ước đạt 115,5 triệu lượt hành khách (tăng 11,8%) và hàng hóa ước đạt 1,5 triệu tấn (tăng 11%) so với năm 2018. Vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt gần 55 lượt triệu hành khách (tăng 11,4%) và 435 nghìn tấn hàng hóa (tăng 7,6% so với năm 2018).

Một trong những nguyên nhân cho sự tăng trưởng này là do thị trường ghi nhận sự gia nhập của hãng hàng không “tân binh” Bamboo Airways gia nhập thị trường, với hơn 20.000 chuyến bay đã thực hiện trong năm 2019. Các hãng sẵn có cũng không ngừng mở rộng các đường bay và tăng cường các chuyến bay.

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) đã đánh giá Việt Nam là 1 trong 5 thị trường hàng không có lượt hành khách tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, đi kèm với tốc độ tăng trưởng cao là những áp lực và yêu cầu đặt ra trong việc đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả các hãng và cơ quan quản lý hàng không.

Hàng không Việt Nam trong năm 2019 ghi nhận tốc độ tăng trưởng lượt khách nhanh bậc nhất thế giới

An toàn là ưu tiên tối thượng

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã từng khẳng định “không nhân nhượng với bất cứ điều gì trong vấn đề an toàn”. Cục Hàng không cũng xác định việc cân bằng giữa sức ép của bay thương mại và vấn đề an toàn luôn là bài toán cần có sự chung sức, nỗ lực của tất cả các cơ quan quản lý và các hãng hàng không.

Đồng quan điểm về việc đặt an toàn bay trở thành mục tiêu tối quan trọng, các hãng hàng không Việt Nam trong năm qua đã không ngừng nghiên cứu và áp dụng các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của yếu tố con người trong khai thác bay, điều chỉnh chính sách huấn luyện, tăng cường công tác thông tin, cảnh báo an toàn cũng như tích cực chia sẻ các kinh nghiệm quá trình xử lý khẩn nguy. Tất cả vì mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn hàng không của toàn ngành.

Vì lẽ đó, trong thời gian qua, các nhà chức trách cùng các hãng hàng không Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để việc củng cố uy tín ngành hàng không Việt trên trường quốc tế, mang tới kết quả tích cực và được ghi nhận bởi các tổ chức quốc tế uy tín.

Các chứng nhận cao nhất về an toàn hàng không

Tháng 2/2019, hàng không Việt Nam đã vui mừng đón nhận Chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 (CAT 1). Đây là chuẩn giám sát an toàn hàng không được phê chuẩn bởi Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA).

Theo Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink, việc nhận được CAT 1 đồng nghĩa với việc FAA đánh giá ngành hàng không Việt Nam đã tuân thủ đầy đủ và nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của hàng không Mỹ cũng như thế giới về quản lý an toàn. Qua đó, vị thế của hàng không Việt Nam trên thị trường thế giới đã gia tăng đáng kể, được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về năng lực, trình độ quản lý khai thác bay.

Đến đầu tháng 1/2020, hãng hàng không Bamboo Airways đã được IATA trao Chứng nhận Đánh giá An toàn Khai thác (IOSA), chỉ sau chưa đầy một năm chính thức khai thác bay thương mại.

Với việc Bamboo Airways được trao Chứng nhận IOSA, hàng không Việt Nam đã có 4 hãng được trao Chứng nhận an toàn khai thác quan trọng này

Được biết IOSA là chứng nhận quan trọng và nghiêm ngặt về an toàn hàng không quốc tế do IATA xây dựng. Để đạt được chứng nhận này, các hãng hàng không phải trải qua một cuộc kiểm định nghiêm ngặt, với hơn 1.000 tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Theo thống kê, các hãng hàng không đạt được IOSA có hồ sơ hoạt động an toàn hơn gấp 4 lần những hãng khác.

Với việc đạt được IOSA, Bamboo Airways đã nâng số hãng hàng không Việt Nam được trao chứng nhận này lên con số 4, góp phần khẳng định uy tín của hàng không Việt Nam cũng như vị trí top đầu thế giới về an ninh, an toàn hàng không.

“Việc đạt Chứng nhận IOSA vào tháng 12/2019 là minh chứng thuyết phục cho phương châm đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu trong hoạt động của Bamboo Airways thời gian qua, cũng như trong tương lai. Đây sẽ là một trong những nền tảng quan trọng và vững chắc cho tiến trình đáp ứng các hệ tiêu chuẩn quốc tế ở mức độ cao nhất”, ông Eddy Doyle – Phó tổng Giám đốc Hãng hàng không Bamboo Airways khẳng định.

Có thể nói, những nỗ lực đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động khai thác của Bamboo Airways nói riêng cũng như các hãng hàng không nội địa nói chung, sẽ là yếu tố tiên quyết để hàng không Việt Nam khẳng định uy tín khai thác trên toàn thế giới. Đây không chỉ là tiền đề cho các hãng tăng cường hoạt động xúc tiến hợp tác quốc tế, mở rộng mạng bay mà còn đóng góp chung vào việc củng cố và tăng cường năng lực quản lý của toàn ngành trong tương lai.

PV