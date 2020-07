Nhiều công trình của Sun Group được bình chọn “Dự án đáng sống 2020”

Ngày 9/7/2020, trong khuôn khổ Chương trình bình chọn “Dự án đáng sống năm 2020”, 4 công trình nghỉ dưỡng của Tập đoàn Sun Group đã được vinh danh ở nhiều hạng mục uy tín.

Chương trình bình chọn “Dự án đáng sống năm 2020” của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm mục đích vinh danh các dự án có chất lượng, uy tín, đáng sống, được khách hàng, người tiêu dùng đánh giá cao.

Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, chương trình đã lựa chọn ra 23 dự án đáng sống gồm: các Khu đô thị, Khu nhà ở, Nhóm nhà ở và Chung cư độc lập cùng với 11 khách sạn và 6 khu nghỉ dưỡng đáp ứng được các tiêu chí: Kiến trúc độc đáo, Dự án Xanh và Dự án Thông minh.

Đại diện Sun Group nhận giải thưởng “Khách sạn được yêu thích nhất” cho Hotel de la Coupole – MGallery (Sa Pa)

Theo đó, Hotel de la Coupole – MGallery, khách sạn đẳng cấp do Sun Group đầu tư tại Sa Pa, nơi từng được CNN ví như cung điện tại Sa Pa được trao chứng nhận là “Khách sạn được yêu thích nhất”. Là tác phẩm của kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley, với kiến trúc ấn tượng pha trộn nét thanh lịch, hào nhoáng của châu Âu lộng lẫy và âm hưởng các dân tộc Tây Bắc đầy quyến rũ, Hotel de la Coupole – MGallery cũng đồng thời được Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp vinh danh “Dự án có kiến trúc độc đáo năm 2020”.

Khách sạn Hotel de la Coupole – MGallery (Sa Pa)

Cũng là một tác phẩm của “ông hoàng resort” Bill Bensley, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được bình chọn là “Khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất năm 2020”.

Nằm giữa những ngọn đồi xanh mướt của bán đảo Sơn Trà, khu nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp này luôn là điểm đến đáng mơ ước của bất cứ ai đến với Đà Nẵng. Kết tinh giữa những giá trị thẩm mỹ, văn hóa đặc trưng của người Việt và sự sang trọng, đẳng cấp theo tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort cũng được xem như “resort của các giải thưởng” khi sở hữu bộ sưu tập đồ sộ các giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó có giải “Khu nghỉ dưỡng biển sang trọng hàng đầu thế giới 2019” do Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards trao tặng.

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng)

Một dự án nữa của Tập đoàn Sun Group tại Hạ Long, Quảng Ninh – Sun Premier Village Ha Long Bay Resort vinh dự nhận danh hiệu “Dự án đáng sống năm 2020” từ Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Nằm kế bên vịnh Hạ Long, Sun Premier Village Ha Long Bay Resort gồm 67 căn biệt thự đẳng cấp với thiết kế lấy cảm hứng từ chính vẻ đẹp nhiệt đới của vịnh di sản. Khu nghỉ dưỡng này cũng sở hữu hai hồ bơi ngoài trời có quy mô lớn nhất trong khu vực, cùng với đó là hàng loạt các tiện ích dịch vụ đạt chuẩn 5 sao, là điểm đến lý tưởng cho du khách khi đến với Hạ Long, đặc biệt là với các gia đình và nhóm bạn.

Khu nghỉ dưỡng Premier Village Ha Long Bay Resort (Quảng Ninh)

Tại đảo ngọc Phú Quốc, dự án shophouse do Tập đoàn Sun Group đầu tư là Sun Premier Village Primavera cũng được bình chọn là “Dự án đáng sống năm 2020”. Sun Premier Village Primavera sở hữu hệ thống nhà phố thương mại (shophouse) và mini-hotel sang trọng, trải dọc theo tuyến đường trục chính dự án, hướng trực tiếp đến các trục đường trung tâm và nhà ga cáp treo Hòn Thơm. Dừng chân ở Sun Premier Village Primavera, du khách sẽ ngỡ như đang bước trên những cung đường quanh co đậm chất thơ của miền biển Địa Trung Hải đầy màu sắc. Dấu ấn kiến trúc La Mã cổ đại cách đây hàng thế kỷ được tái hiện ở từng cột trụ, lan can, hoa sắt trang trí, các bức tượng điêu khắc, các ô cửa… thông qua kỹ thuật theming giả cổ kỳ công, thu hút bất cứ ai từng có dịp chiêm ngưỡng.

Đại diện Sun Group nhận giải thưởng “Dự án đáng sống năm 2020” cho dự án Sun Premier Village Primavera (Phú Quốc)

4 công trình của Sun Group được vinh danh tại Chương trình bình chọn “Dự án đáng sống năm 2020” một lần nữa chứng minh cho những đánh giá của giới chuyên gia cũng như khách hàng với những sản phẩm “chất lượng – đẳng cấp – khác biệt” của Sun Group – Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tại Việt Nam.

Theo thuonghieucongluan.com.vn

Nguồn bài viết: https://thuonghieucongluan.com.vn/nhieu-cong-trinh-cua-sun-group-duoc-binh-chon-du-an-dang-song-2020-a107627.html